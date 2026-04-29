હોમLifeStyle

Abortion Law: ભારતમાં ગર્ભપાત અંગેનો કાયદો શું છે ? ગેરકાયદેસર થતા ગર્ભપાતમાં સજાની જોગવાઈ શું છે જાણો

Law For Abortion In India: ભારતમાં ગર્ભપાત સંબંધિત કાયદો ચર્ચામાં છે. કારણ કે સુપ્રીમ કોર્ટે તાજેતરમાં જ 31 સપ્તાહની પ્રેગ્નેંસીમાં ગર્ભપાત કરવાની મંજૂરી આપી છે. જો તમને આ કાયદા અંગે જાણકારી નથી તો ચાલો તમને જણાવીએ ગર્ભપાતનો મુદ્દો શા માટે ચર્ચામાં છે અને ભારતમાં ગર્ભપાતનો કાયદો શું છે ?
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 29, 2026, 06:47 PM IST
  • ભારતમાં ગર્ભપાત અંગેનો કાયદો અને નિયમો
  • ગર્ભપાત મહિલાની ઈચ્છા વિરુધ્ધ બળજબરીથી કરાવવામાં આવે તો શું થાય ?
  • ગેરકાયદેસર ગર્ભપાત કરાવવાની સજા વિશે જાણો.
     

Abortion Law: ભારતમાં ગર્ભપાત અંગેનો કાયદો શું છે ? ગેરકાયદેસર થતા ગર્ભપાતમાં સજાની જોગવાઈ શું છે જાણો

Law For Abortion In India: સુપ્રીમ કોર્ટે 24 એપ્રિલે 15 વર્ષીય સગીરાને 31 સપ્તાહની અનવોન્ટેડ પ્રેગ્નન્સીમાં ગર્ભપાત કરાવવાની મંજૂરી આપી છે. સુપ્રીમ કોર્ટના આ નિર્ણય પછી ભારતમાં ગર્ભપાત સંબંધિત કાયદો શું છે અંગે ચર્ચા શરૂ થઈ છે. અનેક લોકો એવા હશે જેમને ભારતમાં ગર્ભપાત સંબંધિત કાયદા વિશે જાણકારી નહીં હોય. ભારતમાં ગર્ભપાત કરાવવા સંબંધિત કાયદો શું છે અને ગર્ભપાતની મંજૂરી કઈ પરિસ્થિતિમાં લેવી પડે છે ચાલો જાણીએ. 

ગર્ભપાત સંબંધિત ભારતનો કાયદો 

ભારતમાં મેડિકલ ટર્મિનેશન ઓફ પ્રેગ્નન્સી એક 1971 લાગુ છે. જે અંતર્ગત 20 અઠવાડિયા એટલે કે પાંચ મહિના સુધીના ગર્ભને પડાવાની મંજૂરી આપવામાં આવે છે. પરંતુ ત્યાર પછી ગર્ભપાત કરાવવો હોય તો વિશેષ પરિસ્થિતિઓમાં ડોક્ટર અને કોર્ટની મંજૂરી લેવી પડે છે. ગર્ભપાતની મંજૂરી લેવા માટે યોગ્ય કારણ હોવું જરૂરી છે અને બે રજીસ્ટર ડોક્ટરની મંજૂરી મેળવવી પડે છે. 

ગર્ભપાત સંબંધિત નિયમો 

ગર્ભપાત કરાવવા સંબંધિત સમય મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે. કાયદા અનુસાર મહિલા 20 અઠવાડિયાથી ઓછા સમયથી પ્રેગનેન્ટ હોય તો ડોક્ટરની સલાહ લઈને ગર્ભપાત કરાવી શકે છે. જેમાં ડોક્ટર પહેલા એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે ગર્ભપાત સુરક્ષિત છે કે નહીં. 24 સપ્તાહ સુધીનો ગર્ભ હોય તો બે ડોક્ટરની મંજૂરી લીધા પછી જ ગર્ભપાત કરાવી શકાય છે. 24 અઠવાડિયા પછી એવી જ મહિલાને અબોર્શન કરાવવાની પરવાનગી મળે છે જે સગીર હોય, માનસિક કે શારીરિક રીતે બીમાર હોય કે પછી શારીરિક શોષણનો ભોગ બની હોય. 24 અઠવાડિયા સુધી ગર્ભપાત કરાવવો હોય તો મેડિકલ બોર્ડની સહમતી લેવી પડે છે. 24 અઠવાડિયા પછી એટલે કે 6 મહિનાથી વધારેનો સમય થઈ ગયો હોય તો મામલો કોર્ટમાં પણ જઈ શકે છે. અમુક જટિલ મામલા કોર્ટ સુધી જતા હોય છે. કાયદા અનુસાર જો કોઈ બળજબરીથી કે ગેરકાયદેસર રીતે મહિલાનો ગર્ભપાત કરાવવાનો પ્રયત્ન કરે તો તેને જેલની સજા પણ થઈ શકે છે. 

કઈ પરિસ્થિતિમાં ગર્ભપાતની મંજૂરી મળે ?

24 અઠવાડિયા પછી જો કોઈને ગર્ભપાત કરાવવો હોય તો તેના માટે ઠોસ કારણ હોવું જરૂરી છે. એટલે કે અમુક પ્રકારની વિશેષ પરિસ્થિતિઓમાં 24 સપ્તાહ પછી પણ ગર્ભપાતને મંજૂરી આપવામાં આવતી હોય છે. આ પરિસ્થિતિઓ નીચે દર્શાવ્યા અનુસાર છે. 

- 20 થી 24 અઠવાડિયાની ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન માતા કે બાળકના સ્વાસ્થ્ય પર ખરાબ અસર પડવા લાગે તો ડોક્ટરની અનુમતિથી ગર્ભપાત કરાવી શકાય છે. 

- યૌન ઉત્પિડનનો શિકાર હોય તેમને 24 અઠવાડિયા પછી પણ ગર્ભપાત કરાવવાની મંજૂરી આપવામાં આવી શકે છે. 

- કોઈ મહિલા અચાનક વિધવા થઈ જાય કે પછી તેના ડિવોર્સ થઈ જાય અને તે બાળકને જન્મ આપી શકે તેવી સ્થિતિમાં ન હોય તો પણ તેને ગર્ભપાતની મંજૂરી મળી શકે છે. 

- 24 અઠવાડિયા પછી ખબર પડે કે ગર્ભમાં જે બાળક છે તેને ગંભીર બીમારી છે તો આવી સ્થિતિમાં પણ ગર્ભપાત કરાવવાની મંજૂરી મળી શકે છે. 

- ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન માતાના જીવ પર જોખમ ઊભું થાય તો કોર્ટ ગર્ભપાત કરાવવાની મંજૂરી આપી શકે છે.

ગેરકાયદેસર ગર્ભપાત કરાવવાની સજા 

ભારતમાં ગર્ભપાત સંબંધિત નિયમની સાથે ગેરકાયદેસર રીતે થતા ગર્ભપાત સંબંધીત સજાની જોગવાઈ પણ છે. ન્યાય સંહિતા અનુસાર જો કોઈ વ્યક્તિ કે ડોક્ટર મહિલાની સહમતી સાથે પણ ગેરકાયદેસર રીતે ગર્ભપાત કરે છે તો તેને ત્રણ થી સાત વર્ષની સજા થઈ શકે છે અને દંડ પણ થઈ શકે છે. 

જો ગર્ભપાત મહિલાની ઈચ્છા વિરુધ્ધ બળજબરીથી કરાવવામાં આવે તો વ્યક્તિને આજીવન કારાવાસ અથવા તો દસ વર્ષની જેલની સજા અને દંડ થઈ શકે છે. 

ગેરકાયદેસર ગર્ભપાતમાં ગર્ભપાતની પ્રક્રિયા દરમિયાન જો મહિલાનો મૃત્યુ થઈ જાય તો અપરાધીને 10 વર્ષ સુધીની જેલ અને દંડ ભોગવવો પડે છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

