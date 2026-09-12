/Leftover Rice Recipe: ભાત વધ્યા હોય તો તેનો ઉપયોગ કરી બનાવો ભાતના ભજીયા, વધેલા ભાતની સૌથી ટેસ્ટી વાનગી

Leftover Rice Recipe: લંચમાં મોટાભાગના ઘરોમાં ભાત બનતા હોય છે. ઘણીવાર કોઈ વ્યક્તિ ભાત ન ખાય તો ભાત વધે છે. આ રીતે વધેલા ભાતમાં થોડી સામગ્રી ઉમેરી તમે ટેસ્ટી અને કરકરા ભજીયા બનાવી શકો છો. ભાતના ભજીયા મેથીના ભજીયા કરતાં પણ વધારે ટેસ્ટી લાગશે.
મેથીના ભજીયા તો તમે અવારનવાર ખાધા હશે. એકવાર ભાતના ભજીયા પણ ટ્રાય કરજો. ભાતના ભજીયા એટલા ટેસ્ટી લાગે છે કે તમે રોજ થોડો ભાત વધારે કરવા લાગશો. વધેલા ભાતમાંથી ભજીયા કેવી રીતે ચાલો તમને જણાવીએ.
ભાતના ભજીયા માટેની સામગ્રી
વધેલા ભાત - 1 કપ
ચણાનો લોટ - અડધો કપ
દહીં - 3 ચમચા
ડુંગળી ઝીણી સમારેલી
લીલા મરચાં ઝીણા સમારેલા
આદુ
લીલા ધાણા
લાલ મરચું પાવડર
અજમા
મીઠું
પાણી
તેલ
ભાતના ભજીયા બનાવવાની રીત
- એક મોટા બાઉલમાં ભાત લેવા અને તેને બરાબર છુટ્ટા કરી લેવા. ત્યારબાદ તેમાં અજમા ઉમેરી બરાબર મિક્સ કરો.
- ભાતમાં દહીં, 2 ચમચી તેલ, હળદર, લીલા ધાણા, મરચું પાવડર, મીઠું, આદુ ઉમેરો.
- મસાલા ઉમેર્યા પછી તેમાં ડુંગળી અને ચણાનો લોટ ઉમેરો.
- ચણાના લોટમાં પાણી ઉમેરી ભજીયા માટે બેટર તૈયાર કરો.
- ભજીયાના બેટરમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરી બેટરને 10 મિનિટ રેસ્ટ આપો.
- એક પેનમાં તેલ ગરમ કરવા મુકો. તેલ ગરમ થઈ જાય પછી તેમાં ભજીયા ઉતારો.
- ગરમ તેલમાં ભજીયા ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)