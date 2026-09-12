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Leftover Rice Recipe: ભાત વધ્યા હોય તો તેનો ઉપયોગ કરી બનાવો ભાતના ભજીયા, વધેલા ભાતની સૌથી ટેસ્ટી વાનગી

Leftover Rice Recipe: લંચ માટે બનાવેલા ભાત વધ્યા હોય તો તેનો ઉપયોગ કરી રાત્રે ભાતના ભજીયા બનાવો. ભાતના ભજીયા સ્વાદિષ્ટ અને કુરકુરા બને છે. મસાલાવાળા દહીં સાથે ભાતના ભજીયા ખાવાની મજા પડી જશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 12, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 05:37 PM IST
Leftover Rice Recipe: ભાત વધ્યા હોય તો તેનો ઉપયોગ કરી બનાવો ભાતના ભજીયા, વધેલા ભાતની સૌથી ટેસ્ટી વાનગી
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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ભાત વધ્યા હોય તો તેનો ઉપયોગ કરી બનાવો ભાતના ભજીયા, વધેલા ભાતની સૌથી ટેસ્ટી વાનગી
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