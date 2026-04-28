Lemon Peel: લીંબુની છાલને કચરો ન સમજો, છાલને બાફીને બનાવી શકો છો ટેસ્ટી અથાણું, નોટ કરી લો અથાણું બનાવવાની રીત
Lemon Peel Pickle: આજે તમને લીંબુની છાલનું ટેસ્ટી અથાણું બનાવવાની રીત વિશે જણાવીએ. આ રીત વિશે જાણ્યા પછી તમે લીંબુની છાલને કચરામાં ફેંકવાનું બંધ કરી દેશો. લીંબુની છાલમાંથી 2 રીતે અથાણું બને છે. આ બંને રીત અહીં દર્શાવેલી છે.
Lemon Peel Pickle: લીંબુનો રસ કાઢ્યા પછી તમે પણ લીંબુની છાલને કચરામાં ફેંકી દો છો ? તો તમે મોટી ભૂલ કરી રહ્યા છો. લીંબુની છાલનો ઉપયોગ કરીને તમે ટેસ્ટી અથાણું બનાવી શકો છો. માર્કેટમાં મળતા લીંબુના અથાણા જેટલું જ ટેસ્ટી લીંબુની છાલનું અથાણું બને છે. તો તમે આજ સુધી આ અથાણું બનાવ્યું નથી. તો એકવાર ટ્રાય કરી જુઓ. આ અથાણાનો સ્વાદ દાઢે વળગી જશે. એક વખત આ અથાણું ખાધા પછી તમે લીંબુની છાલને ફેંકવાની ભૂલ કરશો નહીં.
લીંબુની છાલનું અથાણું બનાવવું એકદમ ઈઝી છે અને તેમાં ઘરમાં રહેલી જ વસ્તુઓનો ઉપયોગ થાય છે. લીંબુની છાલમાંથી 2 રીતે અથાણું બની શકે છે. તમને જે રીત પસંદ પડે તે રીતે આ ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનાવીને ઉપયોગમાં લઈ શકો છો. લીંબુની છાલનું અથાણું બનાવવા માટે કઈ કઈ વસ્તુઓ જરૂરી છે અને અથાણું કેવી રીતે બને ચાલો જાણી લો.
લીંબુની છાલનું અથાણું બનાવવાની સામગ્રી
લીંબુની છાલ
સરસવનું તેલ
મેથી
અજમા
તીખું લાલ મરચું પાવડર
હળદર પાવડર
મીઠું
ગોળ
લીંબુનું છાલનું અથાણું બનાવવાની રીત
લીંબુનું છાલનું અથાણું બનાવવા માટે સૌથી પહેલા લીંબુની છાલને નાના ટુકડામાં કાપી લો. એક વાસણમાં પાણી ઉકાળો અને તેમાં લીંબુની છાલના ટુકડાને 5 મિનિટ બાફી લો. ત્યાર પછી છાલને પાણીમાંથી કાઢી સાઈડ પર રાખો.
હવે એક પેનમાં સરસવનું તેલ ગરમ કરો અને તેમાં મેથી અને અજમા સાંતળો. ત્યાર પછી ગેસ બંધ કરી તેમાં લાલ મરચું પાવડર અને હળદર પાવડર મિક્સ કરો.. મરચું અને હળદર બળી ન જાય તે માટે ગેસ ઓફ કરી દેવો જરૂરી. ત્યાર પછી મસાલા વાળા તેલમાં લીંબુના ટુકડા ઉમેરી દો. લીંબુ ઉમેર્યા પછી ગેસને ઓન કરો અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખો.. ત્યારબાદ તેમાં ગોળ અને મીઠું ઉમેરો.. ગોળની ચાસણી બની જાય ત્યાં સુધી લીંબુની છાલને પકાવો અને ત્યાર પછી ગેસ ઓફ કરી દો. લીંબુની છાલનું અથાણું ઠંડુ થઈ જાય એટલે તેને કાચની બોટલમાં ભરી લો.
જો તમે તડકામાં પકાવેલું અથાણું ખાવા માંગો છો તો મસાલાને વઘાર કરી તેમાં લીંબુના ટુકડા ઉમેરી અને ગોળ મિક્સ કરી દો. ત્યાર પછી અથાણાના વાસણને ત્રણથી ચાર દિવસ રોજ તડકામાં રાખો. જે રીતે છુંદો તડકામાં રાખવામાં આવે છે તે રીતે તડકામાં રોજ રાખવાથી ગોળની ચાસણી બની જશે. ત્યાર પછી અથાણાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. અથાણામાં તમે ગોળને બદલે ખાંડનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો.
તો તમે તડકામાં રાખીને અથાણું બનાવો તો અથાણું ચારથી પાંચ દિવસમાં બનીને રેડી થશે ત્યારબાદ તમે ખાટા મીઠા અથાણાની મજા માણી શકો છો. જો તમે ગેસ પર ગરમ કરીને ગોળની ચાસણી બનાવી લેશો તો લીંબુની છાલનું અથાણું તુરંત ઉપયોગ માટે રેડી હશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
