Storage Hacks: ફ્રીજમાં આ રીતે રાખશો લીંબુ તો ગળશે નહીં અને કડક પણ નહીં થાય, 1 મહિના સુધી એકદમ સારા રહેશે

Lemon Storage Hacks: લીંબુને ફ્રીજમાં પણ જો બરાબર રીતે રાખવામાં ન આવે તો લીંબુ કડડ થઈ જાય, ઘણા લીંબુ ગળી જાય અથવા તો લીંબુમાં ફુગ થવા લાગે છે. જો તમે લીંબુ દિવસો સુધી ખરાબ ન થાય તે રીતે ફ્રેશ રાખવા માંગો છો તો આ ટ્રીક અપનાવો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 30, 2026, 12:00 PM IST
  • લીંબુ સ્ટોર કરવાની રીત.
  • અડધા લીંબુને કેવી રીચે સાચવવું ?
  • આ રીતે લીંબુ 1 મહિના સુધી ફ્રેશ રહેશે
     

Lemon Storage Hacks: ઉનાળામાં ઘરમાં લીંબુનો વપરાશ વધી જાય અને સાથે જ લીંબુના ભાવ પણ વધી જાય. અત્યારે પણ લીંબુના ભાવ વધારે છે. તેવામાં ઘરે લાવેલા લીંબુ જો સડી જાય, કડક થઈ જાય તો જીવ બળીને ખાખ થઈ જાય છે. એટલા માટે જ જ્યારે પણ માર્કેટમાંથી લીંબુ ખરીદી ઘરે લાવો ત્યારે થોડો સમય કાઢી લીંબુને બરાબર રીતે પેક કરી સ્ટોર કરી લો. લીંબુને તમે કેવી રીતે સ્ટોર કરો છો તેના પર જ લીંબુ કેટલો સમય ફ્રેશ અને ઉપયોગ કરવાને લાયક રહેશે તેનો આધાર હોય છે. લીંબુ સ્ટોર કરવાની ટ્રીક આજે તમને જણાવીએ. આ રીતે લીંબુ પેક કરશો તો લીંબુ મહિના સુધી ઉપયોગ કરવા લાયક રહેશે.

ઉનાળામાં લીંબુનો ઉપયોગ રોજની રસોઈ ઉપરાંત શરબત માટે પણ થતો હોય છે. આ સમય એવો હોય છે જ્યારે દરેક ઘરના ફ્રીજમાં તમને એકસાથે વધારે માત્રામાં લીંબુ જોવા મળે. લીંબુ આ સીઝનમાં મોંઘા પણ થઈ જતા હોય છે. એટલા માટે ગૃહિણીઓ માટે લીંબુને સાચવવા મહત્વનું કામ હોય છે. ઊંચી કીંમતે આવેલા લીંબુ જો ઉપયોગ કર્યા વિના ફેંકવા પડે એવા થઈ જાય તો મહિલાઓને તો ચેન ન પડે. 

લીંબુને લાવી એમ જ ફ્રીજમાં રાખી દેવાથી કામ નથી થતું. લીંબુને ફ્રીજમાં પણ જો બરાબર રીતે ન રાખો તો લીંબુ ખરાબ થઈ જાય છે. જેમકે ફ્રીજમાં લીંબુને દરવાજાની ટ્રેમાં રાખી દો તો લીંબુ કડક થઈ જાય. ડબ્બામાં પેક કરીને રાખો તો લીંબુ ગળી જાય. તો પછી લીંબુને રાખવા કઈ રીતે ? આવો પ્રશ્ન તમને પણ થતો હોય તો ચાલો તમને જણાવી દઈએ કે ફ્રીજમાં લીંબુ સ્ટોર કરવાની સાચી રીત કઈ છે.

ફ્રીજમાં લીંબુ સ્ટોર કરવાની સાચી રીત

1. લીંબુને ફ્રીજમાં ક્યારેય ખુલ્લા ન મુકો. ખુલ્લા રાખવાથી લીંબુ કડક થઈ જાય છે અને રસ સુકાઈ જાય છે. લીંબુને ઝીપલોક બેગ કે કાચના એરટાઈટ ડબ્બામાં પેક કરો. 

2. લીંબુને ફ્રેશ રાખવાનો એક રસ્તો એ પણ છે કે તમે કાચની બરણીમાં પાણી ભરી તેમાં લીંબુ મુકી દો. આ બરણીને ફ્રીજમાં રાખી દો. આ રીતે લીંબુની છાલ કઠોર નહીં થાય. પાણીમાં લીંબુ રાખો તો દર 2 દિવસે પાણી બદલી દેવું.

3. લીંબુને મહિના સુધી યુઝ કરવા લાયક રાખવા હોય તો તેને ડબ્બામાં પેક કરો ત્યારે દરેક લીંબુને ટીસ્યૂ પેપરમાં લપેટીને મુકો. ટીસ્યૂ પેપરમાં ડબ્બામાં થતો ભેજ સુકાઈ જશે અને લીંબુ ખરાબ થશે નહીં. ટીસ્યૂ પેપર પણ જ્યારે ભીનું થઈ જાય તો તેને બદલી દેવું. 

4. લીંબુને ફ્રીજમાં ન રાખ્યા હોય ત્યાં સુધી ખુલ્લી અને ઠંડી જગ્યામાં રાખવા. ગેસની નજીક કે ગરમી લાગે તેવી જગ્યાએ લીંબુ રાખશો તો લીંબુમાં ફુગ થવા લાગશે.

5. લીંબુને લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રાખવા હોય તો લીંબુને સ્ટોર કરતાં પહેલા દરેક લીંબુ પર નાળિયેર તેલ કે રિફાઈન્ડ ઓઈલ લગાવી દો. તેલનું લેયર લીંબુની છાલને ખરાબ થતા બચાવશે. અને લીંબુ ઘણા દિવસ સુધી ફ્રેશ રહેશે.

અડધા લીંબુને કેવી રીચે સાચવવું ?

અત્યારે લીંબુના ભાવ એવા થઈ ગયા છે કે અડધા લીંબુમાં થોડો રસ હોય ત્યાં સુધી સાચવી રાખવાનું મન થાય છે. યુઝ કરેલું અડધું લીબું સાચવવા માટે કાચની નાની બોટલનો ઉપયોગ કરો.

આ સિવાય અડધા લીંબુને ફ્રીજમાં મુકતા પહેલા તેને પ્લાસ્ટિકથી પેક કરી દો, જો કે સૌથી સરળ રસ્તો એ છે કે તમે અડધા લીંબુનો રસ કાઢી લો અને લીંબુના રસને ફ્રીજમાં રાખો. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

About the Author
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

