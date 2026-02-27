Prev
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Life hacks: હોળી સમયે ખજૂર ખરીદો તો આ રીતે ચેક કરજો, ખજૂર ચાસણીવાળો છે કે નેચરલ તુરંત ખબર પડી જશે

Life hacks: વર્ષના આ સમય દરમિયાન માર્કેટમાં ખજૂરની ડિમાંડ વધી જાય છે. હોળીના તહેવારમાં પણ ઘરમાં ખજૂર આવે છે. હોળી સમયે ખજૂર ખરીદવા જાવ તો આ રીતે ચેક કરીને લેજો. કારણ કે ખજૂરમાં પણ અસલી નકલીનો ખેલ ચાલતો હોય છે. જો ચેક કરવામાં ન આવે તો નેચરલી મીઠા ખજૂરને બદલે ખાંડની ચાસણીવાળો ખજૂર ઘરમાં આવી જશે. જેને ખાવાથી તબિયતને નુકસાન પણ થઈ શકે છે. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 27, 2026, 06:16 PM IST
  • ખજૂરમાં પણ અસલી નકલીનો ખેલ ચાલતો હોય છે.
  • નેચરલી મીઠા ખજૂરને બદલે ખાંડની ચાસણીવાળો ખજૂર મળતા હોય છે.
  • આ રીતે ચેક કરીને લેવો જોઈએ ખજૂર. 
     

Life hacks: હોળી સમયે ખજૂર ખરીદો તો આ રીતે ચેક કરજો, ખજૂર ચાસણીવાળો છે કે નેચરલ તુરંત ખબર પડી જશે

Life hacks: ખાવાપીવામાં અનેક વસ્તુઓમાં ભેળસેળ કરવામાં આવે છે. એટલા માટે જ કોઈપણ વસ્તુ ખરીદવી હોય તો વિશ્વાસપાત્ર દુકાનેથી લેવાનો આગ્રહ રાખવો અથવા તો વસ્તુ ખરીદતા પહેલા બરાબર ચકાસી લેવી. ભેળસેળ થતી હોય તેવી વસ્તુઓમાં ખજૂરનો પણ સમાવેશ થાય છે. રમઝાન અને હોળીના સમયગાળા દરમિયાન માર્કેટમાં ખજૂરની ડિમાંડ વધી જાય છે. આવા સમયે માર્કેટમાં અસલી ખજૂરની સાથે ભેળસેળવાળો ખજૂર ધડાધડ વેંચાતો હોય છે. એટલા માટે જ જ્યારે પણ ખજૂર ખરીદો ત્યારે આ રીતે ચેક કરીને લેવો જોઈએ. 

ખજૂરમાં કેવી રીતે થાય ભેળસેળ ?

ખજૂરમાં ભેળસેળ કરવા માટે તેના પર ખાંડ, ગોળ કે ગ્લુકોઝના પાણી લગાડવામાં આવે છે. જેથી ખજૂર દેખાવામાં ચમકદાર અને સ્વાદમાં મીઠા લાગે. સામાન્ય રીતે કઠોર અને સુકા ખજૂર પર આ રીતે ચાસણી ચઢાવી તેને મીઠા ખજૂર તરીકે વહેંચી દેવામાં આવે છે. આવા ખજૂર ખાવાથી મીઠા તો લાગશે પરંતુ તે મીઠાશ ખજૂરની નહીં ખાંડની હોય શકે છે. આવા ખજૂર જો ડાયાબિટીસના દર્દી ખાય તો તેમને નુકસાન પણ થઈ શકે છે. તેથી જ ખજૂર લેતી વખતે તેને આ રીતે ચેક કરીને લેવા જોઈએ. 

ખજૂર અસલી છે કે નહીં જાણવાની રીત

ખજૂરનું ટેક્સચર

ખજૂર સારો છે કે નહીં તે ચેક કરવા માટે સૌથી પહેલા તેનું ટેક્સચર જોવું. ખજૂર સારી ગુણવત્તાનો હોય તો તે સોફ્ટ હોય છે જેથી તેને સરળતા દબાવી શકાય છે. ખજૂરનો રંગ પણ એકસમાન હોય છે. અસલી ખજૂર વધારે પડતો ચીકણો નથી હોતો. તેથી સૌથી પહેલા આ વસ્તુઓ ચેક કરો.

ખજૂર પરની ચીકાશ

જો ખજૂર પર ખાંડ, ગોળ કે ગ્લુકોઝનું પાણી હશે તો તે ઉપરથી ખૂબ જ ચીકણો લાગશે. એક ખજૂર ઉપાડશો તો ચાસણી હાથ પર પણ લાગી જશે. આ રીતે ચીકણો ખજૂર હોય તો ક્યારેય ખરીદવો નહીં. અસલી ખજૂર ઉપરથી ચીકણો હોય છે પરંતુ તે ચીકાશ તેના ગરની હોય છે. તેની ઉપર સીરપ જેવી ચીકાશ હોતી નથી. 

ખજૂરનો ગર અને મીઠાશ

અસલી ખજૂર ગર વાળો હોય છે. જો તમે ખજૂર દબાવો તો તેમાં ગર હોય તે ખબર પડી જાય છે. નકલી ખજૂર કઠોર અને સુકાયેલો હોય છે. અસલી ખજૂર ખાવાથી તેમાં નેચરલ મીઠાશનો અનુભવ થાય છે. જ્યારે નકલી ખજૂર ખાશો તો ઉપરથી ખાંડના સીરપના કારણે મીઠો લાગશે અંદરથી ખજૂર સ્વાદ વિનાનો હશે. 

આ વાતોનું ધ્યાન રાખી ખજૂર ખરીદવો જોઈએ. એટલે કે ખજૂર ગર વાળો અને સોફ્ટ છે કે નહીં તે ચેક કરવું. ત્યારબાદ ખજૂર પર વધારે પડતી ચીકાશ હોય તો તેને લેવાથી બચવું અને સૌથી મહત્વનું કે ખજૂરની સુગંધ બરાબર છે કે નહીં તે ચેક કરવું. આ વસ્તુઓ ચેક કરીને ખજૂર ખરીદશો તો ભેળસેળથી બચી જશો. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

