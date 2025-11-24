Life Hacks: જીન્સની ઝીપ અચાનક ખરાબ થઈ જાય તો આ ટ્રીકની મદદથી ફટાફટ કરો ઠીક
Life Hacks For Jeans: ઘણીવાર બહાર જતી વખતે કે બહાર ગયા હોય ત્યારે જીન્સની ઝીપ ખરાબ થઈ જાય છે. ઝીપ ખોલવામાં કે બંધ કરવામાં અટકવા લાગે છે. આ સમયે એક સરળ ટ્રીક અપનાવી તમે ઝીપને ફટાફટ ઠીક કરી શકો છો. આ ટ્રીક કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ.
Life Hacks For Jeans: આજની દોડધામ ભરેલી જિંદગીમાં એક સાથે ઘણા બધા કામ કરવાના હોય છે. દોડધામ કરતી વખતે કેટલીક વખત અકસ્માત પણ થઈ જતા હોય છે. તેમાંથી કેટલીક દુર્ઘટના કપડા સાથે સર્જાતી હોય છે. જેમકે બહાર નીકળ્યા હોય ત્યારે અચાનક જ શર્ટનું બટન તૂટી જાય કે પછી પેન્ટની ઝિપ ખરાબ થઈ જાય.. આ સ્થિતિમાં શું કરવું તે ખબર પડતી નથી.
તેમાં પણ જો જીન્સની ઝીપ ખરાબ થઈ જાય તો મુશ્કેલીમાં મુકાઈ જવાય છે. જો તમારી સાથે પણ આવું થાય તો તમે કેટલીક ટ્રિક્સ અપનાવીને પેન્ટની ચેઈનને મિનિટોમાં ઠીક કરી શકો છો અને તેના માટે તમારે ટેલર પાસે જવાની જરૂર પણ નહીં પડે. તો ચાલો તમને જણાવીએ પેન્ટની ઝીપને ઠીક કરવાની ટ્રિક્સ વિશે.
ગ્રીસ
જીન્સના પેન્ટ નીચે વારંવાર ખરાબ થતી હોય અને તમે તેને બહાર તેને ઠીક કરાવી શકો તેવી હાલતમાં ન હોય તો તમે તેના પર ગ્રીસ લગાવીને જાતે જ ઠીક કરી શકો છો. ચેઈન પર થોડું ગ્રીસ લગાવી ચેનને ખોલ બંધ કરવાથી ઝડપથી ઠીક થઈ જાય છે.
મીણ
તમને જણાવી દઈએ કે મીણની મદદથી પણ તમે જીન્સના પેન્ટની ઝીપને ઠીક કરી શકો છો. ઝીપ જો બરાબર બંધ થતી ન હોય અથવા તો ખુલતી ન હોય તો જીપ ઉપર થોડું મીણ લગાડી દેવું. મીણ લગાડવાથી જીન્સની ઝીપ ઠીક થઈ જાય છે.
પેન્સિલ અથવા સાબુ
જીન્સના પેન્ટની જીપને ઠીક કરવા માટે સાબુ અથવા તો પેન્સિલનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. સાબુ લગાડવાથી અથવા તો ગ્રેફાઇટ પેન્સિલનો ઉપયોગ કરવાથી પણ ઝીપ આરામથી ઠીક થઈ જાય છે.
વેસેલીન
વેસેલીન એવી વસ્તુ છે જે શિયાળામાં હર કોઈ સાથે રાખે છે. જો તમે બહાર હોય અને અચાનક પેન્ટ ખરાબ થઈ જાય તો વેસેલીનની મદદથી તમે તેને ઠીક કરી શકો છો. પેન્ટની ઝીપ અટકી રહી હોય અથવા તો બરાબર બંધ થતી ન હોય તો તેને બરાબર કરવા માટે વેસેલિન નો ઉપયોગ કરો. ઝીપ પર વેસેલીન લગાડવાથી ચેન ઝડપથી ઠીક થઈ જશે.
નાળિયેર તેલ
નાળિયેર તેલ પણ પેન્ટની જીપને ઠીક કરવામાં મદદ કરી શકે છે. ઘરે બેઠા પેન્ટની જીપને ઠીક કરવા માટે તેના પર નાળિયેર તેલ લગાવો અને એક-બે વખત ઝીપને ખોલો અને બંધ કરો તેનાથી ઝીપ આરામથી ખુલવા અને બંધ થવા લાગશે. તેલ લગાડ્યા પછી ઝીપ અટકશે પણ નહીં.
