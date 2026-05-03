Prev
Next
હોમLifeStyleLife Saving Tips: ક્રૂઝમાં જતાં પહેલા આ 5 વાતો પર ધ્યાન આપો, એકમાં પણ ગડબડ જણાય તો ન બેસવું બોટમાં

Life Saving Tips: ક્રૂઝમાં જતાં પહેલા આ 5 વાતો પર ધ્યાન આપો, એકમાં પણ ગડબડ જણાય તો ન બેસવું બોટમાં

Life Saving Tips: ઉનાળાના વેકેશનમાં બાળકો સાથે કોઈ જગ્યાએ ફરવા જાવ અને ત્યાં ક્રૂઝ કે બોટ રાઈડની મજા માણવાનું નક્કી કરો તો આ 5 વસ્તુઓ બરાબર ચેક કર્યા પછી જ બોટમાં પગ મુકજો. આ 5 બેદરકારી બોટમાં સવારી કરનારનો જીવ જોખમમાં મુકી શકે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: May 03, 2026, 08:17 AM IST
  • આ 5 બેદરકારી બોટમાં સવારી કરનારનો જીવ જોખમમાં મુકી શકે છે.
  • જરૂરી થઈ ગયું છે કે લોકો પોતાની સેફ્ટી વિશે પહેલા વિચારે.
  • જો એક પણ મામલે બોટ કે ક્રુઝ સેફ ન લાગે તો પછી જોખમ લેવાનું ટાળવું

Trending Photos

Life Saving Tips: ક્રૂઝમાં જતાં પહેલા આ 5 વાતો પર ધ્યાન આપો, એકમાં પણ ગડબડ જણાય તો ન બેસવું બોટમાં

Life Saving Tips: તાજેતરમાં જબલપુરમાં સર્જાયેલા ક્રૂઝ અકસ્માતથી લોકો હજી મચી ગયા છે. આ અકસ્માત બેદરકારીના કારણે સર્જાયો હોવાની પણ ફરિયાદો ઉઠી રહી છે. અકસ્માતમાં જે લોકો બચી ગયા છે તેઓ જણાવી રહ્યા છે કે કેવી રીતે લોકોની સેફટી ને ઇગ્નોર કરવામાં આવી અને આ એક ભૂલ અનેક જીવ પર ભારે પડી ગઈ. 

ઉનાળાનું વેકેશન પડી ગયું છે અને આ સમયે માતા પિતા પોતાના બાળકો સાથે ફરવા નીકળતા હોય છે. ફરવાની એવી ઘણી જગ્યાઓ હોય છે જ્યાં બોટિંગ અને ક્રૂઝનો આનંદ લોકો માણતા હોય છે. ભીડના કારણે ઘણી વખત બોટિંગ કે ક્રૂઝ કરાવનાર લોકો બેદરકારી દાખવતા હોય છે. તેથી જ જરૂરી થઈ ગયું છે કે લોકો પોતાની સેફ્ટી વિશે પહેલા વિચારે. બોટિંગ કે ક્રૂઝ કરાવનાર લોકો પર વિશ્વાસ કરવાને બદલે જાતે જ આ 5 વસ્તુને ચકાસણી કરી લેવી. 

Add Zee News as a Preferred Source

ક્રુઝ કે બોટિંગમાં બાળકો સાથે જવાનું હોય તો સૌથી પહેલા આ 5 બાબતોને ચકાસી લો. જો એક પણ મામલે બોટ કે ક્રુઝ સેફ ન લાગે તો પછી જોખમ લેવાનું ટાળવું. ક્રૂઝ કે બોટ પર જતી વખતે કઈ કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ જાણી લો. 

બોટ પર જતા પહેલા આ 5 વાતોનું ધ્યાન રાખો 

વાતાવરણ ખરાબ હોય તો જોખમ ન લેવું

સૌથી પહેલી વાત કે જ્યારે તમે એવી જગ્યાએ ફરવા જાઓ જ્યાં દરિયો, નદી, ડેમ હોય અને તેમાં બોટિંગ કરવાનું હોય તો વાતાવરણ કેવું છે તે ખાસ ચેક કરી લેવું. વાતાવરણ ખરાબ હોય તેવા સમયે બોટિંગ કરવું ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. થોડીવારની મજામાં જીવ જોખમમાં પણ મુકાઈ શકે છે. તેથી બોટિંગ કે ક્રૂઝમાં જવાનું નક્કી કરતા પહેલા વાતાવરણ કેવું છે તે ચેક કરી લેવું.

બોટ ઓવરલોડ લાગે તો ન બેસો

બીજી મહત્વની વાત એ છે કે જો તમે ફરવાની કોઈ એવી જગ્યાએ ગયા છો જ્યાં વધારે ભીડ છે તો ક્રૂઝ કે બોટ ઓવરલોડ ન હોય તે વાતને ધ્યાનમાં રાખો. ઘણી જગ્યાએ પ્રવાસીઓની ભીડ જોઈને કેપેસિટી કરતા વધારે લોકોને બોટ કે ક્રુઝમાં બેસાડી લેવામાં આવે છે જેના કારણે દુર્ઘટના પણ થઈ શકે છે. તેથી જો તમને એવું લાગે કે બોટ કે ક્રૂઝમાં કેપેસિટી કરતા વધારે લોકો બેઠા છે તો ઓવરલોડ ક્રુઝ કે બોટમાં બેસવાની ભૂલ ન કરો. ઘણીવાર દુર્ઘટના ઓવરલોડિંગના કારણે સર્જાતી હોય છે.

બાળકોને એકલા ન મોકલો

ત્રીજી વાત એ છે કે બોટ કે ક્રૂઝ દરમિયાન બાળકોને ક્યારેય એકલા ન છોડો. બાળકોને હંમેશા પોતાની સાથે રાખો. બાળકોને બોટમાં એકલા મોકલવા પણ નહીં. બાળકો પોતાની મસ્તીમાં હોય છે અને બોટ કે ક્રૂઝમાં બાળકોની મસ્તી ભારે પણ પડી શકે છે. 

લાઈફજેકેટ ન મળે તો સવારી ન કરો

બોટ કે ક્રૂઝમાં બેસો ત્યારે જ લાઈફ જેકેટ પહેરી લેવાના હોય છે. ઘણી જગ્યાએ શાંત તળાવમાં બોટિંગ કરવાનું હોય તો લાઈફ જેકેટ પહેરવા જરૂરી નથી એવું સમજતા હોય છે પરંતુ દુર્ઘટના કોઈપણ સમયે કોઈની પણ સાથે થઈ શકે છે તેથી આવી ભૂલ ક્યારેય કરવી નહીં. બોટમાં સવાર થતાની સાથે જ લાઈફ જેકેટ પહેરી લેવા જોઈએ. જો કોઈ બોટમાં લાઈફ જેકેટ આપવામાં ન આવતું હોય તો તેમાં જવાનું ટાળવું.

નિર્જન સ્થળ પર બોટિંગ ન કરો

જો તમે એવી જગ્યાએ ગયા છો જ્યાં લોકોની અવરજવર નથી, આસપાસ બીજી બોટ નથી તો તેવી જગ્યાઓ બોટિંગમાં જવાનું ટાળો. જે જગ્યાએ મદદ માટે કોઈ આવી ન શકે તેવી જગ્યાએ જવાનું ટાળવું. નિર્જન સ્થળ હશે અને જોઈ દુર્ઘટના સર્જાશે તો તુરંત મદદ મળશે નહીં. તેથી આ વાતને ખાસ ધ્યાનમાં લો. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Life Saving Tipstravel tipsSummer Vacationcruiseક્રૂઝ સેફ્ટી ટીપ્સ

Trending news