/Lifehack: ટમેટું પોચું પડી જાય તો ફેંકી ન દો, કુંડામાં આ રીતે વાવી દો બી, ગળેલા ટમેટામાંથી ઉગી જશે ટમેટાનો છોડ

Lifehack: ફ્રીજમાં રાખેલા ટમેટામાંથી કોઈ ટમેટું પોચું પડી જાય કે ગળી જાય તો તેને ફેંકવાને બદલે તેનો ઉપયોગ ટમેટાનો છોડ ઉગાડવામાં કરી શકો છો. એટલે કે ટમેટામાંથી જ નવો છોડ ઉગાડી શકો છો. આ કામ કેવી રીતે કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
Lifehack: ઘરમાં રાખેલા ટમેટા ઘણીવાર વધારે પોચા પડી જાય છે. આવા ટમેટાનો ઉપયોગ રસોઈમાં કરી શકાતો નથી. કારણ કે ટમેટું એકદમ પાકી જાય પછી તેનો સ્વાદ બદલી જાય છે. પણ આ ટમેટાનો બીજો સદઉપયોગ કરી શકાય છે. એકદમ પાકેલા ટમેટાને ફેંકવાને બદલે તો તમે આ રીતે વાવી દેશો તો તેમાંથી ટમેટાનો નવો છોડ ઉગી જશે. ચાલો આજે તમને જણાવીએ કે ટમેટાનો ઉપયોગ કરીને ઘરે ટમેટાનો છોડ કેવી રીતે ઉગાડવો ?
આજે તમને તાજા ટમેટાના બીજનો ઉપયોગ કરીને ટમેટાનો છોડ કેવી રીતે વાવવો તે જણાવીએ. અહીં દર્શાવેલી પ્રક્રિયા ફોલો કરીને ટમેટાના બીજ વાવશો તો 10 દિવસમાં તો છોડના અંકુર પણ ફુટી જશે.
ટમેટામાંથી ટમેટાનો છોડ ઉગાડવાની રીત
સૌથી પહેલા જે ટમેટા ગળી ગયા હોય તેના ટુકડા કરી એક વાસણમાં રાખો અને તેમાં થોડું પાણી ભરો. ત્યારબાર ટમેટાને હાથથી થોડા મસળો જેથી તેના બીજ અલગ થઈ જાય. હવે જે બીજ પાણીમાં છુટ્ટા પડે તેને ચમચીની મદદથી અલગ કરી લો. આ બીજને એક કપડામાં રાખી તડકે સુકવી લો.
ટમેટાના બીજ સુકાઈ જાય એટલે તેને વાવવા માટે માટી તૈયાર કરો. ટમેટાના બીજ વાવવા માટે 12 ઈંચ ઊંડું કુંડું લેવું. શરુઆતમાં તમે પ્લાસ્ટિકની બોટલ કટ કરીને તેમાં પણ બીજ વાવી શકો છો. જ્યારે તેમાં છોડ ઉગી જાય એટલે તેને કાઢી મોટા કુંડામાં વાવી દેવો. ટમેટાને ઉગાડવા માટે કુંડામાં સામાન્ય માટી અને વર્મી કંપોસ્ટ ખાતર મિક્સ કરો. માટીમાં ટમેટાના બીજ છાંટી દો અને બીજ ઉપર ફરીથી માટી વાળી દો.
બીજ વાવ્યા પછી રોજ માટીમાં થોડું થોડું પાણી છાંટો. ગરમી વધારે હોય તો કુંડાને દિવસ દરમિયાન પ્લાસ્ટિકથી ઢાંકી દો. જેથી માટી સુકાઈ ન જાય. કુંડાને તડકામાં રાખો પણ પાણી છાંટવાનું યાદ રાખવું. 7 થી 10 દિવસમાં કુંડામાં છોડ ઉગતો દેખાશે. જો તમે બોટલ કે અન્ય જગ્યાએ છોડ વાવ્યો હોય તો જ્યારે છોડ 2-3 ઈંચ મોટો થઈ જાય ત્યારે તેને મોટા કુંડામાં વાવી દો જેથી છોડનો ગ્રોથ સારો થાય અને વધારે ટમેટા આવે.
