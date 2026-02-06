Prev
Lifehacks: આ રીતે રાખવાથી લીલી ડુંગળીના પાન દિવસો સુધી સડશે નહીં, 99 ટકા લોકો ફ્રીજમાં લીલી ડુંગળી રાખે ખોટી રીતે

Spring Onion Storage Tips: લીલી ડુંગળીને દિવસો સુધી તાજી રાખવામાં મહિલાઓને પરેશાની થતી હોય છે. જો તમે સાચી રીતે લીલી ડુંગળીને ફ્રીજમાં રાખો તો તેના પાન તમે 1 મહિના સુધી યુઝ કરી શકો છો. પરંતુ 99 ટકા ઘરમાં લીલી ડુંગળી ખોટી રીતે જ રાખવામાં આવે છે. આજે તમને લીલી ડુંગળી સ્ટોર કરવાની 4 રીત જણાવીએ. આ રીતે રાખવાથી ડુંગળી દિવસો સુધી તાજી રહે છે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 06, 2026, 08:34 AM IST

Spring Onion Storage Tips: લીલી ડુંગળીનો ઉપયોગ સલાડ, સૂપ અને ખાસ પ્રકારની વાનગીઓમાં કરવામાં આવે છે. કેટલીક વાનગી લીલી ડુંગળી વિના અધૂરી લાગે છે. શિયાળાની ઋતુમાં માર્કેટમાં એકદમ તાજી લીલી ડુંગળી મળે છે. આ સમયે એવો છે જ્યારે દરેક ઘરના ફ્રીજમાં તમને લીલી ડુંગળી જોવા મળે. જોકે લીલી ડુંગળીની વાત આવે ત્યારે એક સમસ્યા ગૃહિણીઓને નડતી હોય છે. આ સમસ્યા છે લીલી ડુંગળી ઘરે લાવ્યા પછી થોડા દિવસમાં જ ખરાબ થવા લાગે છે. ખાસ કરીને લીલી ડુંગળીના પાન ઝડપથી ગળી જાય છે. લીલી ડુંગળી ફ્રિજમાં દિવસો સુધી ફ્રેશ રહી શકે છે. આ કામ કરવું ખૂબ જ સરળ છે. પરંતુ તેના માટે જરૂરી છે કે ડુંગળીને યોગ્ય રીતે ફ્રીજમાં સ્ટોર કરવામાં આવે. 

જે રીતે દરેક શાકભાજી સ્ટોર કરવાની એક રીત હોય છે તે રીતે લીલી ડુંગળી ને પણ લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ રાખવી હોય તો તેને બીજા બધા બધા શાક સાથે નહીં પરંતુ અલગથી રાખવી જોઈએ. 99% લોકો એ વાત જાણતા નથી કે ફ્રિજમાં લીલી ડુંગળીને કેવી રીતે રાખવાની હોય છે. જોકે લીલી ડુંગળીને તમે ફ્રીજની બહાર પણ દિવસો સુધી ફ્રેશ રાખી શકો છો. તો ચાલો જાણીએ લીલી ડુંગળી ને મહિના સુધી તાજી રાખવા માટે કેવી રીતે સ્ટોર કરવી. 

લીલી ડુંગળી સ્ટોર કરવાની રીત 

લીલી ડુંગળી જો તમારે દિવસો સુધી યુઝ કરવી હોય અને લાંબા સમય સુધી ચલાવવી હોય તો સૌથી પહેલા તો જ્યારે લીલી ડુંગળી ખરીદવા જાવ ત્યારે સારી ડુંગળી શોધીને લેવાનું રાખો. બજારમાંથી એવી ડુંગળી ખરીદો જેના પાન એકદમ તાજા હોય. જે લીલી ડુંગળીના પાન નીચેથી દબાયેલા સુકાયેલા હોય તેવી ડુંગળી ફ્રેશ નહીં રહે. તેથી સૌથી પહેલું સ્ટેપ છે કે બજારમાંથી એકદમ તાજી લીલી ડુંગળી ખરીદો. જો ડુંગળી વાસી હશે તો ઝડપથી સડી જશે. 

પેપર ટાવર અને ઝિપલોક બેગ 

લીલી ડુંગળીને દિવસો સુધી ફ્રેશ રાખવાની સૌથી પહેલી રીતમાં તમને પેપર ટાવર અને એક ઝીપલોક બેગ ની જરૂર પડશે.. ઝીપલોક બેગ એવી હોવી જોઈએ જે થોડી મોટી સાઇઝની હોય. ડુંગળીને ઘરે લાવો પછી પાણીથી બરાબર સાફ કરી તેમાં ચોટેલી માટી દૂર કરી દો. ત્યાર પછી ડુંગળીના એવા ટુકડા કરો જે ઝીપ લોક બેગમાં રાખી શકાય. ડુંગળીના ટુકડાને ફ્રીજમાં સ્ટોર કરતા પહેલા સારી રીતે કોરા કરવા જરૂરી છે તેથી તેને પેપર ટાવર અથવા તો ટિશ્યૂ પેપર પર રાખી સુકાવા દો. ડુંગળીના પાન બરાબર સુકાઈ જાય પછી પેપર ટાવલમાં તેને સારી રીતે બાંધો અને પછી પેપર ટાવરને ઝીપલોક બેગમાં રાખી દો. આ રીતે સ્ટોર કરીને ડુંગળી ફ્રિજમાં રાખો. જ્યારે તમને એવું લાગે કે ડુંગળીમાં રાખેલું પેપર ભીનું થઈ ગયું છે ત્યારે તેને બદલી દેવું. 

પાણીની બોટલ 

લીલી ડુંગળીને ફ્રેશ રાખવાની બીજી રીત પાણીની બોટલ પણ છે. જેમાં ઘરમાં રહેલી કાચની નાનકડી બોટલમાં થોડું પાણી ભરો. પાણી એટલું જ ભરવું જેમાં લીલી ડુંગળીના ઉપરના મૂળ ડૂબે. કાચની બરણીમાં એક પછી એક ડુંગળી એવી રીતે રાખો કે તેના મૂળ પાણીમાં રહે. આ રીતે ડુંગળી સ્ટોર કરવા માટે તમારે તેના વધારાના લીલા પાન દૂર કરી દેવા પડશે. બધી જ ડુંગળીને કાચની બરણીમાં રાખ્યા પછી તેની ઉપર એક પ્લાસ્ટિક બેગ ચડાવી દો. ત્યાર પછી બરણીને ડુંગળી સાથે ફ્રીજમાં રાખી દો. 

ફ્રિજ વિના ડુંગળી રાખવાની રીત 

લીલી ડુંગળી જો તમે ફ્રીજમાં ન રાખવા માંગતા હોય અને બહાર સ્ટોર કરવા માંગતા હોય તો આ રીતે સ્ટોર કરો. એક મોટી કાચની બરણી લઈ તેમાં પાણી ભરો. આ બરણીમાં થોડું વધારે પાણી ભરવું. ડુંગળીના વધારાના લીલા પાન કાપી ડુંગળીના મૂળ પાણીમાં ડૂબે તે રીતે સેટ કરી દો. આ રીતે ડુંગળી રાખેલી બરણીને રસોડામાં એવી જગ્યાએ રાખો જ્યાં હવાની અવરજવર થતી હોય. આ રીતે રાખવાથી ડુંગળી 8 થી 10 દિવસ સુધી ફ્રેશ રહી શકે છે. 

ડુંગળીને ફ્રીઝરમાં રાખો 

લીલી ડુંગળીને જો તમારે બે થી ત્રણ મહિના સુધી ઉપયોગમાં લેવી હોય તો તેને ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરી શકો છો. ફ્રીઝરમાં સ્ટોર કરવા માટે ડુંગળીના એક ઇંચના ટુકડા કરી તેને પાણીથી સાફ કરી લો. પાણીથી સાફ કર્યા પછી ટીસ્યૂ પેપર વડે ડુંગળીને સારી રીતે ડ્રાય કરી લો. ડ્રાય કરેલી ડુંગળીને ઝીપ લોક બેગમાં ભરી ફ્રીઝરમાં રાખી દો. આ રીતે રાખેલી ડુંગળી તમે બે થી ત્રણ મહિના સુધી યુઝ કરી શકો છો.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

