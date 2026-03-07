Prev
Gardening Tips: તડકામાં પણ નહીં સુકાય તુલસીનો છોડ, આ કાળા દાણાનો ઉપયોગ કરો, ઉનાળામાં પણ દેખાશે તુલસીમાં ગ્રોથ

Gardening Tips: ઉનાળામાં તુલસીના છોડનો ગ્રોથ જાણે અટકી જાય છે અને તેના પાન પણ સુકાવા લાગે છે. આવું થાય ત્યારે તુલસીના છોડમાં કાળા મરીનો ઉપયોગ કરવો. તેનાથી સુકાતો છોડ પણ ફરીથી લીલો થવા લાગશે અને છોડનો ગ્રોથ વધી જશે.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 07, 2026, 06:23 PM IST
  • સુકાતા તુલસીના છોડને ફરીથી લીલો કરવાનો ઉપાય.
  • આ ટ્રીક અપનાવી લેશો તો તુલસીનો છોડ કરમાશે નહીં.
  • આ લિક્વિડ ફર્ટીલાઈઝર તુલસીના છોડને જરૂરી પોષકતત્વો પુરા પાડે છે.

Gardening Tips: ઉનાળામાં કાળઝાળ ગરમીમાં માણસનું શરીર પણ પાણી વિના સુકાવા લાગે છે. તેવામાં ઘરના આંગણામાં ઉગેલા છોડ તો આ ઋતુ દરમિયાન સાવ કરમાઈ જાય છે. ખાસ કરીને તુલસીનો છોડ સુકાઈ જાય તો જીવ બળે છે. કારણ કે તુલસીના છોડનું સુકાવું અપશુકન માનવામાં આવે છે. તેથી કોઈ ઈચ્છતું નથી કે તેના ઘરના તુલસીજી કરમાઈ જાય. આ વર્ષે ઉનાળામાં તુલસીનો છોડ ન સુકાય તે માટેનો ઉપાય તમને જણાવી દઈએ. આ ટ્રીક અપનાવી લેશો તો તુલસીનો છોડ કરમાવાની ચિંતા નહીં રહે. 

તુલસીના છોડને સુકાવા ન દેવો હોય અને તેનો ગ્રોથ વધતો રહે તેવું કંઈક કરવું હોય તો આ વાયરલ નુસખો અજમાવી શકો છો. આ નુસખામાં કાળા મરીનો ઉપયોગ કરવાનો હોય છે. આ નુસખાને લઈ દાવો કરવામાં આવે છે કે તેનાથી તુલસીનો છોડ સુકાતો નથી અને તુલસીમાં ગ્રોથ વધી જાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ આ નુસખાને કેવી રીતે ટ્રાય કરવો. 

તુલસીના છોડ માટે નુસખો

તુલસીનો છોડ સુકાઈ નહીં અને તેનો ગ્રોથ વધે તે માટે કાળા મરી અને કાચા દૂધની જરૂર પડશે. આ વસ્તુના મિશ્રણથી ખાસ ફર્ટિલાઈઝર બનાવવાનું છે. આ ફર્ટિલાઈઝર લિક્વિડ ફોર્મમાં હશે. તો સૌથી પહેલા થોડા કાળા મરીને પીસી લો. ત્યારબાદ એક તપેલામાં 2 ગ્લાસ પાણી લઈ તેમાં મરી પાવડર ઉમેરી તેને ઉકાળો. પાણી ઉકળી જાય એટલે ગેસ બંધ કરી દો અને આ મિશ્રણમાં થોડું કાચું દૂધ ઉમેરો. હવે આ મિશ્રણને સ્પ્રે બોટલમાં ભરી લો. તૈયાર કરેલા લિક્વિડ ફર્ટીલાઈઝરને તુલસીના મૂળ પાસે છાંટવાનું છે. તુલસીના મૂળ પાસેની માટીને થોડી ખોદી તેમાં આ પાણી છાંટો અને ફરીથી ઉપર માટી પાથરી દો. આ પાણી તુલસીના પાન અને ડાળીઓ પર પણ છાંટો 

કાળા મરી અને દૂધનું લિક્વિડ ફર્ટીલાઈઝર તુલસીના છોડને જરૂરી પોષકતત્વો પુરા પાડે છે. આ લિક્વિડ ફર્ટીલાઈઝર એન્ટી ઓક્સીડન્ટ અને એન્ટી ફંગલ ગુણ ધરાવે છે જે છોડને પોષણ આપે છે. દર 20 દિવસે આ પાણી છાંટી શકો છો. 

ઉનાળા માટે ગાર્ડનિંગ ટીપ્સ

ઉનાળામાં કેટલીક વાતોનું ખાસ ધ્યાન રાખવું. જેમકે તુલસીના છોડને એવી જગ્યાએ ન રાખો જ્યાં આખો દિવસ તડકો આવતો હોય. આ સિવાય તુલસીના છોડમાં નિયમિત પાણી રેડવું. છોડની ઉપરની માટી સુકાઈ ગઈ હોય તેના પર સ્પ્રે વડે પાણીનો છંટકાવ કરી દેવો. 

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

Gardening TipsSummerFertilizertulsi plantતુલસીનો છોડ

