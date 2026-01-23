Lifehacks: કુકરમાંથી નહીં ઉભરાય દાળ-ખીચડી, કુકરના ઢાંકણાની અંદર-બહાર લગાડી દો આ વસ્તુ
Lifehacks: ઘણીવાર કુકરમાં દાળ, શાક બનાવતી વખતે વસ્તુ ઉભરાઈ જાય છે. જેના કારણે કુકર, પ્લેટફોર્મ, ગેસ, પ્લેટફોર્મની દિવાલ બધું જ ખરાબ થઈ જાય છે. કુકરમાંથી નીકળતા પાણીને બંધ કરવા શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
Lifehacks: કુકરનો ઉપયોગ રોજ ઘરમાં થાય છે. કુકરનો ઉપયોગ કરવાથી રસોઈ ફટાફટ બની જાય છે. પરંતુ કુકરના કારણે ઘણીવાર કામ પણ વધી જાય છે. આવું ત્યારે થાય છે જ્યારે કુકરમાં રાખેલી દાળ કે ભાતનું પાણી બહાર ઉભરાવા લાગે. જ્યારે કુકરમાંથી દાળનું પાણી બહાર ઉડે છે ત્યારે ફક્ત કુકર નહીં ગેસ, પ્લેટફોર્મ, દિવાલ બધું જ ખરાબ થઈ જાય છે. જેના કારણે રસોડાની સફાઈનું કામ પણ બગડે છે અને ખોરાકનો પણ બગાડ થાય છે. આ સમસ્યા અનેક ગૃહિણીઓને નડે છે. તો ચાલો આજે તેનું સમાધાન તમને જણાવીએ.
કુકરમાંથી દાળ કે ચોખાનું પાણી બહાર ન આવે તે માટેની અનેક તરકીબો લોકો લગાવતા હોય છે. જેમકે કુકરને સ્લો આંચ પર ગરમ મુકવું, કુકર પર ભારે વજન રાખવું. પરંતુ આ કોઈ તરકીબ કામ આવતી નથી. કુકરની સીટી કે રીંગમાંથી પાણી બહાર ઉભરાઈ જ જાય છે. પરંતુ એક એવો જુગાડ છે જે તમને કામ આવી શકે છે. આ જુગાડ અપનાવવાથી કુકરમાંથી દાળ ઉભરાવાની સમસ્યા ખતમ થઈ જશે. એટલું જ નહીં દાળ પણ ઝડપથી બફાઈ જશે.
કુકરમાંથી દાળ ન ઉભરાય તે માટે શું કરવું ?
દાળને બાફતા પહેલા પલાળો
સૌથી પહેલા તો દાળને કુકરમાં બાફવા મુકો તે પહેલા પલાળો. દાળ બનાવવી હોય તેની 2 કલાક પહેલા કે રાત્રે જ પાણીમાં દાળને પલાળી દો. આમ કરવાથી દાળ ફુલી જશે અને નરમ થઈ જશે. પરિણામે કુકરમાં ઓછા સમયમાં પાણીમાં ભળી જશે અને તેના કારણે પાણી કુકરની બહાર આવશે નહીં.
ગરમ પાણી ઉમેરો
ધ્યાન રાખવું કે કુકરમાં દાળ બાફવા મુકો ત્યારે તેમાં ઠંડુ પાણી ન ઉમેરવું. ખીચડી કે દાળ બાફવા માટે ગરમ કરેલા પાણીનો અથવા ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરો. તેનાથી પ્રેશર ઝડપથી બને છે અને દાળ પાકવાનો સમય અડધો થઈ જાય છે. સાથે જ દાળનું પાણી બહાર આવતું પણ નથી.
કુકરના ઢાંકણ પર તેલ લગાડો
કુકરમાંથી પાણી ન નીકળે તે માટે આ ટ્રિક અપનાવી શકો છો. તેના માટે કુકરનું ઢાંકણું બંધ કરો તે પહેલા ઢાંકણાના નીચેના ભાગે, કુકરની ઉપરની કિનારી પર તેલ અથવા ઘી લગાડી દો. કુકરના ઢાંકણામાં સીટીવાળી જગ્યા હોય ત્યાં ખાસ ઘી લગાડો. ઘી અથવા તેલ લગાડી દેવાથી તેલ બહાર આવતું નથી. આ ટ્રિક તમે કોઈપણ વસ્તુ બાફતી વખતે ટ્રાય કરી શકો છો.
દાળના ફીણ કાઢી નાખો
કુકરમાં દાળ બાફવા મુકો ત્યારે થોડીવાર કુકર બંધ ન કરો. જ્યારે પાણીમાં દાળ ઉકળવા લાગે ત્યારે તેના પર જે ફીણ બને તેને કાઢી લો. દાળમાંથી ફીણ કાઢી લીધા પછી કુકર બંધ કરી દાળ બાફો. આમ કરવાથી પાણી બહાર નહીં આવે.
