Lifehacks For Curd: ઉનાળામાં દહીં ખાટું થઈ જવાની ફરિયાદ ઘણી ગૃહિણીઓની હોય છે. રાત્રે દહીં ફ્રિજમાં મુકવાનું ભુલાઈ જાય તો સવાર સુધીમાં દહીં ખાટું થઈ જાય છે. દહીં ખાટું થવાની પ્રક્રિયાને અટકાવવી સરળ છે. આજે તમને એક એવી વસ્તુ વિશે જણાવીએ જેની મદદથી દહીંને ખાટું થતા અટકાવી શકો છો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 22, 2026, 08:34 AM IST
  • ઉનાળામાં દહીં ખાટું ન થાય તે માટે શું કરવું ?
  • આ ટ્રિક અપનાવશો તો ફ્રિજની બહાર પણ દહીં ખાટું નહીં થાય.
  • દહીંને ખાટું થતા અટકાવવામાં નાળિયેર ઉપયોગી સાબિત થાય છે.

Lifehacks: દહીંમાં રાખી દો આ સફેદ વસ્તુનો ટુકડો, ફ્રિજની બહાર રહી જશે તો પણ દહીં નહીં થાય ખાટું

Lifehacks For Curd: દહીંનો ઉપયોગ ઉનાળા દરમિયાન વધી જતો હોય છે. ઉનાળામાં આહાર સાથે દહીંનો સમાવેશ કરવો પણ જરૂરી છે. પરંતુ ઉનાળામાં દહીં ખાટું થઈ જવાની સમસ્યા પણ વધી જાય છે. દહીં જામે પછી ફ્રિજમાં રાખવામાં સમય લાગી જાય તો દહીં વધારે પડતું ખાટું થઈ જાય છે અને તેમાંથી વાસ પણ આવવા લાગે છે. આ સિવાય ઘણા લોકો ફ્રીજમાં રાખેલું દહીં ખાવાનું પણ ટાળતા હોય છે પરંતુ ઉનાળામાં દહીં બહાર રાખો તો ખાટું થવા લાગે છે. આ સમસ્યા અનેક ગૃહિણીઓને સતાવતી હશે. તો ચાલો આજે તમને આ સમસ્યાનો સમાધાન આપીએ. 

આજે તમને એક એવી ટ્રિક વિશે જણાવીએ જેને અપનાવશો તો ફ્રિજની બહાર દહીં રાખશો તો પણ ખાટું નહીં થાય. આ ટ્રીક ની મદદથી ગરમીમાં પણ દહીં ફ્રેશ અને સ્વાદિષ્ટ રહેશે. આ કામ કેવી રીતે કરવું ચાલો જાણીએ. 

રસોઈ સંબંધી કોઈપણ સમસ્યા હોય તો તેનો ઉપાય પણ હોય છે. આજે તમને દહીં ખાટું થઈ જવાની સમસ્યાનો ઉપાય શું છે તે જણાવીએ. ઉનાળામાં દહીં ઝડપથી ખાટું થઈ જાય છે તેનું કારણ હોય છે તેમાં રહેલું લેક્ટિક એસિડ અને બેક્ટેરિયા. દહીંમાં રહેલા ગુડ બેક્ટેરિયા વધારે સક્રિય થઈ જાય તો દહીં ખાટું થઈ જાય છે. જો દહીંને ખાટું થતા અટકાવવું હોય તો શું કરવું જાણી લો. 

નાળિયેરનો નુસખો 

દહીંને ખાટું થતા અટકાવવામાં નાળિયેર ઉપયોગી સાબિત થાય છે. નાળિયેરના એક ટુકડાની મદદથી તમે જામેલા દહીંને ખાટું થતાં બચાવી શકો છો. જો તમે આજ સુધી આ નુસખો ટ્રાય નથી કર્યો તો એક વખત ટ્રાય કરજો. તમને રિઝલ્ટ જોઈને નવાઈ લાગશે. ઉનાળામાં જો તમારે ફ્રીજની બહાર રાખેલું દહીં ખાવું હોય અને દહીંને ખાટું થતા અટકાવવું હોય તો તેમાં નાળિયેરનો ટુકડો રાખી દો. 

નાળિયેરનો ઉપયોગ કરવાની રીત 

દહીંને ખાટુ થતાં અટકાવવા માટે કાચા નાળિયેરના એક ટુકડાની જરૂર પડશે. સૌથી પહેલા જે રીતે તમે દહીં જમાવતા હોય તે રીતે દહીંને જમાવી અને સેટ થઈ જવા દો. ગરમીના દિવસોમાં દહીં ઝડપથી જામી જતું હોય છે. જ્યારે દહીં એકદમ સેટ થઈ જાય તો દહીંમાં નાળિયેરનો એક ટુકડો ધીરેથી દબાવી દો. ત્યાર પછી દહીંને ઢાંકીને રાખી દો. નાળિયેરનો ટુકડો રાખેલું દહીં ફ્રિજની બહાર રહેશે તો પણ ખાટું નહીં થાય.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

