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Lifehacks: પોતું કરવાના પાણીમાં આમાંથી કોઈ 1 વસ્તુ ઉમેરી દો, વરસાદ પછી ઘરમાં વધેલા માખી-મચ્છરથી મુક્તિ મળશે

Lifehacks For Mosquitoes Flies: વરસાદ પછી માખી અને મચ્છરનો ઉપદ્રવ વધી જાય છે. ઘરમાં આખો દિવસ માખી ઉડતી દેખાય અને સાથે મચ્છર પણ ઘરમાં ઘુસી જતા હોય તો તેનાથી છુટકારો મેળવવા માટે આ ઘરેલુ ઉપાય કરી શકો છો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 31, 2026, 03:48 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:48 PM IST
Lifehacks: પોતું કરવાના પાણીમાં આમાંથી કોઈ 1 વસ્તુ ઉમેરી દો, વરસાદ પછી ઘરમાં વધેલા માખી-મચ્છરથી મુક્તિ મળશે

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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