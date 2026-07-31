/Lifehacks: પોતું કરવાના પાણીમાં આમાંથી કોઈ 1 વસ્તુ ઉમેરી દો, વરસાદ પછી ઘરમાં વધેલા માખી-મચ્છરથી મુક્તિ મળશે

Lifehacks For Mosquitoes Flies: વરસાદ પછી માખી અને મચ્છરનો ઉપદ્રવ વધી જાય છે. માખી અને મચ્છરનું પ્રમાણ વધારે હોય તો ઘરમાં બીમારી ફેલાવવાનું રિસ્ક પણ વધી જાય છે. મચ્છર ડેન્ગ્યુ, મલેરિયા, ચિકનગુનિયા જેવી બીમારી ફેલાવે છે અને માખી ખોરાકને ગંદો કરે છે જેના કારણે તબિયત બગડી શકે છે. તેથી ઘરમાં માખી-મચ્છર ન વધે તે વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું.
માખી અને મચ્છર ઘરમાં ન થાય અને થયા હોય તો દુર ભાગી જાય તે માટે કેમિકલ યુક્ત વસ્તુઓનો ઉપયોગ ન કરવો હોય તો પોતું કરવાના પાણીમાં કેટલીક વસ્તુઓ રોજ મિક્સ કરી દેવી જોઈએ. આ વસ્તુઓ પાણીમાં ઉમેરીને તેના વડે ઘરમાં પોતું કરવાથી માખી- મચ્છરથી છુટકારો મળી શકે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ પોતું કરવાના પાણીમાં આ સમયે કઈ વસ્તુઓ ઉમેરી શકાય.
માખી મચ્છર ભગાડતી ઘરેલુ વસ્તુઓ
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)