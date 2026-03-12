Lifehacks: ટિફિનમાં આ વસ્તુ સાથે રોટલી પેક કરશો તો સોફ્ટ પણ રહેશે અને ભીની પણ નહીં થાય
Lifehacks For Roti: સ્કુલ જતા બાળકો અને ઓફિસ જતા લોકો જમવાનું ટિફિન સાથે લઈ જતા હોય છે. ટિફિનમાં બાકી બધું તો બરાબર રહે છે બસ રોટલી જમવાના સમય સુધીમાં વરાળના ભીની થઈ જતી હોય છે. આવું ન થાય તે માટે શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
- ટિફિનમાં રોટલી કેવી રીતે રાખવાથી કલાકો સુધી સોફ્ટ રહે?
- રોટલીને ટિફિનમાં 4 અલગ અલગ વસ્તુઓ સાથે પેક કરવાથી આ સમસ્યા દૂર થઈ જાય છે.
- આ રીતે રોટલીમાં ભેજ નથી થતો અને રોટલી ભીની નથી થતી.
Trending Photos
Lifehacks For Roti: રોટલી, પરોઠા ભોજનની મુખ્ય વસ્તુઓ છે. ભોજનમાં રોજ રોટલી અથવા પરોઠા બનતા જ હોય છે. બાળકોના સ્કૂલના લંચ બોક્સમાં અને ઓફિસ જેટલા લોકોના ટિફિનમાં રોજ રોટલી પેક કરવાની હોય છે. સવારના સમયે બનાવેલી રોટલી ને ટિફિનમાં મૂકી દેવામાં આવે તો બે સમસ્યા થાય છે. જો રોટલી ઠંડી થાય પછી તેને ટિફિનમાં મૂકવામાં આવે તો ઘણીવાર તે કડક થઈ જાય છે અને જો રોટલીને ગરમ ગરમ પેક કરવામાં આવે તો ટિફિનમાં વરાળ બને છે અને તેના કારણે બપોર સુધીમાં રોટલી ભીની થઈ જાય છે. જ્યારે ટિફિન ખોલવામાં આવે છે ત્યારે રોટલીની કિનારીઓ ભીની થયેલી જોવા મળે છે. આવી રોટલી ખાવી અશક્ય હોય છે. ટિફિનમાં રોટલી કેવી રીતે પેક કરવાથી ભીની ન થાય આજે તમને જણાવીએ.
રોટલીને ટિફિનમાં 4 અલગ અલગ વસ્તુઓ સાથે પેક કરવાથી આ સમસ્યા દૂર થઈ જાય છે. તો ચાલો જાણીએ ટિફિનમાં રોટલી ને પેક કરવાની સાચી રીત કઈ છે અને કઈ રીતે રાખવાથી રોટલીમાં ભેજ નથી થતો અને રોટલી સોફ્ટ પણ રહે છે.
બટર પેપર
રોટલીને પેક કરવાના ડબ્બામાં તમે બટર પેપરનો યુઝ કરી શકો છો. બટર પેપર રાખીને રોટલી પેક કરશો તો રોટલી ભીની નહીં થાય. બટર પેપર ગરમ વરાળથી ભીનું થતું નથી જેના કારણે રોટલી પણ ભીની થતી નથી. બટર પેપરમાં રોટલી રાખવી હોય તો પેપરનો રોટલીની સાઈઝનો ટુકડો કરી તેમાં રોટલી રાખી રોલ કરી દો. આ રીતે રાખેલી રોટલી બપોર સુધી સોફ્ટ રહેશે અને કોરી રહેશે.
ટીસ્યૂ પેપર
ગરમ રોટલી જ્યારે ટિફિનમાં ભરવામાં આવે છે ત્યારે વરાળ બને છે અને રોટલી ભીની થઈ જાય છે. આવું ન થાય તે માટે રોટલી બનાવીને થોડી ઠંડી થવા દો. ત્યાર પછી ટિફિનના બોક્સની સાઈઝ પ્રમાણે રોટલીને ફોલ્ડ કરો. હવે ટિફિનના બોક્સમાં નીચે ટીસ્યુ પેપર રાખો અને તેના પર રોટલી રાખો. રોટલીની ઉપર ફરીથી એક ટીસ્યૂ પેપર રાખો અને તેના ઉપર બીજી રોટલી રાખો. આ રીતે રોટલી પેક કરશો તો સોફ્ટ રહેશે અને ભીની પણ નહીં થાય. ટિફિન બોક્સમાં ટીસ્યૂ પેપર મૂકવાનું હોય તો રોટલીને ઠંડી થવા દેવી જરૂરી છે નહીં તો ટિશ્યૂ પેપર પણ વરાળના કારણ ભીનું થશે અને રોટલીમાં ચીપકી જશે
કોટનનું કપડું
રોટલી પેક કરવા માટે કોટનનું કપડું પણ સારો વિકલ્પ છે. જો તમે મલમલના કપડાનો ઉપયોગ કરો તો રોટલી કલાકો સુધી સોફ્ટ પણ રહે છે અને ભીની પણ થતી નથી. મલમલના કપડામાં રોટલી પેક કરીને ટિફિનના ડબ્બામાં મૂકી દેશો તો રોટલી બપોર સુધી સોફ્ટ લાગશે.
ફોઇલ પેપર
એલ્યુમિનિયમ ફોઈલમાં પણ રોટલી રાખી શકાય છે પરંતુ એલ્યુમિનિયમ ફોઇલનો ઉપયોગ કરવાનું ઘણા લોકો હેલ્થને ધ્યાનમાં રાખીને ટાળતા હોય છે. જો તમને એલ્યુમિનિયમ ફોઈલ યુઝ કરવામાં કોઈ સમસ્યા ન હોય તો એલ્યુમિનિયમ ફોઈલમાં રોટલી પેક કરીને પણ રાખી શકો છો. એલ્યુમિનિયમ ફોઈલમાં રોટલી પેક કરતા પહેલા તેને ઠંડી કરી લેવી અને ત્યાર પછી પેક કરવી.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે