Lifehacks: આ વસ્તુની પોટલી બનાવી ચોખાના ડબ્બામાં રાખી દો, ચોખામાંથી આપોઆપ નીકળી જશે ધનેડા
Lifehacks To Get Rid Of Weevils: ચોખાના ડબ્બામાં જો ધનેડા થઈ જાય તો તેને કાઢવા માટે કલાકો સુધી મહેનત ન કરવી હોય તો આ નુસખો અજમાવજો. અહીં દર્શાવેલી વસ્તુઓની પોટલી બનાવી ચોખાના ડબ્બામાં મુકી દેજો. 10 મિનિટમાં ચોખામાંથી બધા ધનેડા આપોઆપ નીકળી જશે.
- ધનેડા થવાની સમસ્યા ચોખામાં સૌથી વધુ જોવા મળે છે.
- ચોખામાં કે અન્ય કોઈપણ અનાજમાં ધનેડા થઈ જાય તો તમે આ ઉપાય ટ્રાય કરી શકો છો.
- આ ઉપાય કરવાથી અનાજમાંથી ધનેડા આપોઆપ બહાર આવી જશે.
Lifehacks To Get Rid Of Weevils: ધનેડા એવી મુસીબત છે જે આમંત્રણ વિના આવી જાય છે. મોટાભાગે ગૃહિણીઓ ચોખા, ઘઉં, દાળ, કઠોળ અને અલગ અલગ પ્રકારના લોટ ઘરમાં સ્ટોર કરીને રાખે છે. જેથી વારંવાર લેવા જવું ન પડે. આવી વસ્તુઓ ઘરમાં સાચવીને રાખવી પડે છે. ચોખા, દાળ સહિતના અનાજ અને લોટ ભરતી વખતે તકેદારી ન રાખવામાં આવે તો તેમાં ધનેડા થઈ જાય છે. રસોડાની કોઈ એક વસ્તુમાં પણ ધનેડા થાય તો તેને બીજા સુધી ફેલાતા સમય નથી લાગતો. ખાસ તો ધનેડા થવાની સમસ્યા ચોખામાં સૌથી વધુ જોવા મળે છે.
ચોખા રોજ ઉપયોગમાં લેવાતા હોય છે. ઘણીવાર ચોખા ભરતી વખતે તકેદારી રાખી હોય તો પણ ચોખામાં ધનેડા થઈ જાય છે. ધનેડા એવા જંતુ છે જેની સંખ્યા ખૂબ ઝડપથી વધી જાય છે. ઘરમાં રાખેલા ચોખા કે કોઈપણ અનાજમાં જો ધનેડા થઈ જાય તો તેને સાફ કરવામાં કલાકોનો સમય જાય છે. જો કે તમે આ સમય બચાવી શકો છો. આજે તમને 2 એવા નુસખા વિશે જણાવીએ જેને અપનાવશો તો મહેનત કર્યા વિના તમારું કામ થઈ જશે. ચોખામાં કે અન્ય કોઈપણ અનાજ કે લોટમાં ધનેડા થઈ જાય તો તમે આ ઉપાય ટ્રાય કરી શકો છો. આ ઉપાય કરવાથી અનાજમાંથી ધનેડા આપોઆપ બહાર આવી જશે અને તમારી કલાકોની મહેનત બચી જશે.
ચોખામાંથી ધનેડા કાઢવાની ટ્રીક
ઘરમાં સ્ટોર કરેલા ચોખામાં જો તમારે કેમિકલયુક્ત દવા ન મુકવી હોય અને ધનેડાને ચોખાથી દુર રાખવા હોય અથવા તો ચોખામાં ધનેડા થઈ ગયા હોય અને તેને ઉતારવા હોય તો અહીં દર્શાવેલા 2 માંથી એક નુસખો ટ્રાય કરજો. બંને નુસખા અસરદાર છે અને તેમાં એવી વસ્તુઓનો જ ઉપયોગ થાય છે જે ઘરમાં હાજર હશે. તેથી તમને જે રીત યોગ્ય લાગે તે રીત તમે અપનાવી શકો છો.
હિંગ ની પોટલી
ચોખામાં ધનેડા ન પડે તે માટે અને જો કોઈ કારણોસર ચોખામાં ધનેડા પડી ગયા હોય તો તેને સાફ કરવામાં પણ આ નુસખો અપનાવી શકો છો. તેના માટે રસોડાની મસાલાદાનીમાં જે હિંગ હોય તેનો ઉપયોગ કરવાનો છે. એક સુતરાઉ કપડું લઈ તેને તડકે તપાવી લો જેથી તેમાં જરા પણ ભેજ ન રહે. હવે આ કપડામાં 1 ચમચી હિંગ રાખી દોરા વડે તેને બાંધી એક પોટલી બનાવી લો. હવે ચોખાનો ડબ્બો ખુલ્લો કરી ચોખાની વચ્ચે આ પોટલી દબાવી દો. ચોખાના ડબ્બાને તડકો આવતો હોય તેવી જગ્યાએ રાખો. 5 થી 10 મિનિટમાં જ ચોખામાંથી ધનેડા ઉતરવા લાગશે.
હળદરની પોટલી
ચોખામાંથી ધનેડા ઉતારવા માટે હિંગ સિવાય હળદરનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. આ પોટલી બનાવવા માટે પણ સુતરાઉ કપડાનો એક ચોરસ ટુકડો લેવો. તેમાં 1 ચમચી હળદર પાવડર રાખો અને સાથે થોડા લવિંગ અને કાળા મરી ભરો. આ કપડાની પણ નાનકડી પોટલી બનાવો અને તેને ચોખાની અંદર રાખી દો. થોડીવારમાં જ ચોખામાંથી ધનેડા ઉતરવા લાગશે.
આ બંને વસ્તુની પોટલી ચોખા સ્ટોર કરો ત્યારે તેમાં મુકી પણ શકો છો. જો આ વસ્તુઓ પહેલાથી જ ચોખામાં રાખી દેશો તો ચોખામાં ધનેડા પડશે જ નહીં. અહીં દર્શાવેલા ઉપાય તમે ઘઉં, લોટ, દાળ, કઠોળ માટે પણ અપનાવી શકો છો.
