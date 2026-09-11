/Lifehacks: કોથમીરના મૂળ પણ કામના છે, કુંડામાં દબાવી દેશો તો ઉગી જશે ધાણાનો નવો છોડ

Kitchen Garden Lifehacks: રસોઈમાં ઉપયોગી કેટલાક શાકભાજી ઘરમાં ઉગાડવા એકદમ ઈઝી છે. જેમકે લીલા ધાણા. લીલા ધાણા ઉગાડવા માટે વધારે જગ્યાની જરૂર નથી પડતી. એક કુંડામાં પણ ધાણા ઉગી જાય છે. લીલા ધાણા ઉગાડવા માટે બીજ, ખાતર એવી કોઈ વસ્તુની જરૂર પણ નહીં પડે. શાકમાર્કેટમાંથી જે લીલા ધાણા ખરીદો તેના મૂળવાળા ભાગનો ઉપયોગ કરીને લીલા ધાણાનો નવો છોડ સરળતાથી ઉગાડી શકો છો.
લીલા ધાણાનો ઉપયોગ રોજ રસોઈમાં થાય છે. લીલા ધાણાની ચટણી પણ ઘરોમાં બનતી હોય છે. આ ધાણા ઘરમાં ઉગાડી લેવાથી રોજની વપરાશના ફ્રેશ ધાણા ઘરમાંથી જ મળી રહે છે. લીલા ધાણા ઘરમાં ઉગાડવા હોય તો 2 વસ્તુની જરૂર પડશે. એક ફળદ્રુપ માટી ભરેલું કુંડું અને લીલા ધાણાનો મૂળ વાળો ભાગ.
ધાણાના મૂળને કચરામાં ન ફેંકવા
લીલા ધાણા શાકમાર્કેટમાંથી લાવો એટલે તેની નીચે મૂળવાળો ભાગ હોય છે. આ ભાગને મોટાભાગે કાપીને કચરામાં ફેંકી દેવામાં આવે છે. આ મૂળને ફેંકવાને બદલે વાવી દેવામાં આવે તો લીલા ધાણાના છોડ ઉગી નીકળે છે. એટલે કે ધાણાની ડાળખીમાંથી જ નવા ધાણા ઉગી શકે છે.
ધાણાના મૂળને પાણીમાં રાખો
ધાણાના નીચેના ભાગમાંથી નવો છોડ ઉગાડવા માટે સૌથી પહેલા કાચના ગ્લાસમાં પાણી ભરી તેમાં ધાણાનો મૂળવાળો ભાગ પલાળી દો. 1 કે 2 દિવસ મૂળને પાણીમાં રહેવા દો. આમ કરવાથી નવા મૂળ ઉગવા લાગશે. જ્યારે ધાણાના નવા મૂળ દેખાવા લાગે ત્યારે તેને પાણીમાંથી કાઢી માટીમાં વાવી દો.
મૂળને માટીમાં વાવો
મૂળને માટીમાં દબાવી ઉપરથી થોડી થોડી માટી વાળી દેવી અને પાણી છાંટી દેવું, માટીમાં 1 ઈંચની ઊંડાઈ પર ધાણા વાવવા. માટીમાં રોજ રોજ થોડું થોડું પાણી છાંટવું. થોડા દિવસમાં જ માટીની ઉપર ધાણાના પાન દેખાવા લાગશે. ધાણાનો છોડ દિવસમાં 4થી 5 કલાક તડકામાં રહે તે રીતે રાખવો.
ધાણા ઉગાડવા માટે તમે ગ્રો બેગ્સનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. ધાણા તોડવા લાયક થઈ જાય પછી તેનો ઉપરનો ભાગ જ કાઢવો. મૂળ માટીમાંથી કાઢશો નહીં તો ફરીથી તેમાંથી નવા ધાણા ઉગી જશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)