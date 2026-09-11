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Lifehacks: કોથમીરના મૂળ પણ કામના છે, કુંડામાં દબાવી દેશો તો ઉગી જશે ધાણાનો નવો છોડ

Kitchen Garden Lifehacks: લીલા ધાણા ઘરમાં વાવવા એકદમ ઈઝી છે. તેના માટે વધારે મહેનત કરવી પડતી નથી. તમારા ઘરમાં જે લીલા ધાણા આવ્યા હોય તેના મૂળ વાળો ભાગ કુંડામાં વાવીને પણ તમે લીલા ધાણા ઉગાડી શકો છો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 11, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:04 PM IST
Lifehacks: કોથમીરના મૂળ પણ કામના છે, કુંડામાં દબાવી દેશો તો ઉગી જશે ધાણાનો નવો છોડ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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