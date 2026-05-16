/Lifehacks: લિનનના કપડા ઘરે આ રીતે ધોવા, વોશિંગ મશીનમાં ધોયા પછી પણ લિનન ખરાબ નહીં થાય

Linen Cloth Wash Care: લિનનના કપડા અત્યારે ફેશન ટ્રેંડ છે. ગરમીમાં લિનનના કપડા આરામદાયક લાગે છે. લિનન ગરમીથી રાહત આપે છે. જો કે લિનનના કપડા ધોવામાં મોટાભાગના લોકો કેટલીક ભુલો કરતાં હોય છે જેના કારણે એક વોશ પછી લિનન ખરાબ થઈ જાય છે. આ ભુલો કઈ છે અને ઘરે લિનનના કપડા કેવી રીતે ધોવા ચાલો તમને જણાવીએ.
Linen Cloth Wash Care: ઉનાળામાં લીલનના કપડા ગરમીથી રાહત આપે છે અને શરીરને ઠંડું રાખવામાં પણ મદદ કરે છે. આ વર્ષે લીલનના કપડા ફેશન ટ્રેન્ડ છે. લીલન ઇકો ફ્રેન્ડલી કપડું હોય છે અને કોટન કરતાં વધારે ડ્યુરેબલ ગણાય છે. લીલનના કપડામાં અઢળક વેરાઈટી પણ જોવા મળે છે. જો તમે પણ લીલનના કપડાનો ફેશન ટ્રેન્ડ ફોલો કરવા માંગો છો પણ આ કપડાની જાળવણીને લઈને ચિંતામાં છો તો ચાલો તેનું સમાધાન તમને જણાવીએ.
લીલનના કપડા પહેરવામાં સુંદર લાગે છે અને કમ્ફર્ટેબલ હોય છે પરંતુ તેને ધોતી વખતે જો ધ્યાન રાખવામાં ન આવે તો પહેલી વખતમાં જ કપડું ખરાબ થઈ શકે છે. આજ કારણ છે કે લોકો લીલનના કપડા લેવાનું ટાળતા હોય છે. કારણ કે લોકો એવું માને છે કે લીલનના કપડાને લોન્ડ્રીમાં જ આપવા પડે, ઘરે તેને વોશિંગ મશીનમાં ધોઈ ન શકાય. આ વાત સંપૂર્ણપણે સાચી નથી. લીલનના અમુક કપડાને ડ્રાય ક્લીન કરવા જરૂરી હોય છે પરંતુ નોર્મલ કપડા તમે વોશિંગ મશીનમાં પણ ધોઈ શકો છો. બસ કપડા ધોતી વખતે અમુક વાતોનું ધ્યાન રાખવું. આજે તમને લીલનના કપડાં ઘરે કેવી રીતે ધોવા તે જણાવીએ. સાથે જ જણાવીએ કે લીલનના કપડા ધોતી વખતે કઈ ભૂલો કરવાનું ટાળવું જેથી ફેબ્રિક ખરાબ ન થાય.
લીલનના કપડા ધોતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું ?
ગરમ પાણીનો ઉપયોગ ટાળવો
લીલનના કપડા હંમેશા ઠંડા પાણીમાં જ ધોવા જોઈએ. હૂંફાળું પાણી કે ગરમ પાણી ઉપયોગમાં લેવાથી લીલનના રેશા નબળા પડી જાય છે અને કપડું પહેલી વારમાં જ સંકોચાઈ જાય છે એટલે ધોયા પછી કપડાં ટૂંકા થઈ જાય છે.
કપડાને બ્રશથી ઘસવા નહીં
લીલનના કપડા ધોતી વખતે આ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું કે તેના પર બ્રશ વડે જોરથી ઘસવું નહીં અને પાણીમાંથી કાઢીને નીચોવવું નહીં. વોશિંગ મશીનમાં લીનનના કપડાં ધોવા હોય તો મશીનને જેન્ટલ સાયકલ પર સેટ કરો. જેથી કપડા સારી રીતે વોશ પણ થાય અને કપડાને નુકસાન ન થાય.
માઈલ્ડ લિક્વિડ ડિટર્જન્ટનો ઉપયોગ
નોર્મલ કપડાં ધોવા માટે તમે હાર્ડ ડિટર્જન્ટ કે બ્લીચનો ઉપયોગ કરો તો ચાલે. પરંતુ લીલનના કપડા ધોવા માટે બ્લીચ કે હાર્ડ કેમિકલ વાળા પાવડર કે લીક્વીડનો ઉપયોગ કરશો તો લીલન ખરાબ થઈ જશે અને કપડાનો રંગ પણ ઉડી જશે. લીનનના કપડાં ધોવા માટે હંમેશા માઈલ્ડ ડિટર્જન્ટ લિક્વિડનો ઉપયોગ કરો જેથી કપડાનો રંગ ઝાંખો ન પડે.
મશીન થોડું ખાલી રાખો
લીલનના કપડાં ધોવા માટે મશીનનો ઉપયોગ કરવો હોય તો મશીનમાં ઓછા કપડા ભરો. શક્ય હોય તો એક સાથે ફક્ત લીલનના કપડાં ધોવા. મશીન ઓવરલોડ હશે અને તેમાં લીલનના કપડા ધોશો તો કપડામાં કરચલીઓ પડી જશે. લીલનના કપડાં ધોવાની સાચી રીત છે કે મશીનમાં થોડી ખાલી જગ્યા પણ હોવી જોઈએ જેથી કપડા સરળતાથી ફરી શકે અને તેમાં વધારે પડતી કરચલીઓ ન પડે.
લો હીટ ડ્રાયર
લીલનના કપડાને ધોયા પછી તડકામાં વધારે સમય રાખવા નહીં.. મશીનમાં પણ જ્યારે ડ્રાયર નો ઉપયોગ કરવાનો હોય ત્યારે ડ્રાયરને લો હીટ સેટિંગ પર રાખો. લીનનના કપડાને ડ્રાઇવરમાંથી કાઢીને પણ છાંયો હોય તેવી જગ્યાએ જ સુકવો.
ફેબ્રિક સોફ્ટનરનો ઉપયોગ ન કરવો
ધોયા પછી કપડું સોફ્ટ રહે તે માટે ફેબ્રિક સોફ્ટનરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. પરંતુ આ સોફ્ટનરનો ઉપયોગ લીલનના કપડા પર કરવાની ભૂલ કરવી નહીં. ધોયા પછી લીલનનું કપડું નેચરલી સોફ્ટ થઈ જાય છે. જો તમે સોફ્ટનરનો ઉપયોગ કરશો તો લીલનના રેશા નબળા પડી જશે અને કપડું વધારે સમય ટકશે નહીં.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)