Get Rid of Mosquitoes: આ 6 વસ્તુની સુગંધથી દુર ભાગે મચ્છર, સ્પ્રે બોટલમાં ભરી ઘરમાં છાંટી દો, એક પણ મચ્છર ઘરમાં નહીં ફરકે

Get Rid of Mosquitoes: દિવસે ને દિવસ મચ્છરનો ઉપદ્રવ વધતો જાય છે. ઘરમાં દિવસ દરમિયાન પણ મચ્છર ફરતા જોવા મળે છે. આવા સમયે જો તમે ઘરમાં આ 6 સુગંધી વસ્તુઓનો છંટકાવ કરી દેશો તો ઘરમાં મચ્છર જોવા નહીં મળે. આ 6 વસ્તુઓ કઈ છે ચાલો તમને જણાવીએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Mar 04, 2026, 01:32 PM IST
Get Rid of Mosquitoes: ઉનાળામાં પણ મચ્છરનો ઉપદ્રવ વધી જતો હોય છે. સાંજ પડે એટલે ઘરમાં મચ્છર ઘુસવા લાગે છે. મચ્છરના ઉપદ્રવથી ડેંગૂ મલેરિયા જેવા રોગ થવાનું જોખમ પણ વધી જાય છે. મચ્છર ભગાડવા માટે રાત્રે તો મોટાભાગના લોકો મચ્છર ભગાડવા માટેના લિક્વીડનો ઉપયોગ કરતાં હોય છે. જો તમારે આખો દિવસ આ લિક્વીડ વિના મચ્છરને ઘરથી દુર રાખવા હોય તો 6 નેચરલ વસ્તુનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ વસ્તુઓની સુગંધ એવી હોય છે જેને મચ્છર સહન કરી શકતા નથી.

કપૂર સહિતની 6 સુગંધી વસ્તુઓનો છંટકાવ ઘરમાં કરી દેવાથી મચ્છર ઘર છોડીને ભાગી જશે. મચ્છર ભગાડવાનો આ નેચરલ રસ્તો છે. આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવાથી એક સાથે 2 કામ થશે. એક તો આ વસ્તુઓ ઘરમાં સુગંધ ફેલાવશે એટલે રુમ ફ્રેશનર વિના ઘર મહેકતું રહેશે અને બીજું કે આ સુગંધના કારણે મચ્છર ઘરમાં આવશે નહીં. 

મચ્છર ભગાડવા માટે ઉપયોગી 6 વસ્તુઓ

તુલસીનું પાણી

તુલસીનો છોડ દરેક ઘરમાં હોય છે. તુલસીના જે પાન સુકાઈને ખરી જતા હોય અથવા પીળા પાન નીકળતા હોય તેને એકઠા કરી તેને ધોઈને પેસ્ટ બનાવી લો. આ પેસ્ટને પાણીમાં મિક્સ કરી દો અને પાણીને સ્પ્રે બોટલમાં ભરી દો. સાંજ પડે પછી ઘરમાં આ પાણી છાંટી દો. તેનાથી ઘરમાં તુલસીની સુગંધ આવશે અને મચ્છર પણ દુર ભાગશે.

લીંબુ

લીંબુની છાલમાં પણ તીવ્ર સુગંધ હોય છે. લીંબુ પણ મચ્છર ભગાડવામાં ઉપયોગી સાબિત થશે. તેના માટે સ્પ્રે બોટલમાં પાણી ભરી તેમાં લીંબુ નીચોવી દો. ત્યારબાદ ઘરમાં આ પાણી છાંટી દો, તેનાથી મચ્છર ઘરથી દુર રહેશે. 

લવિંગ

લવિંગની મદદથી પણ મચ્છર દુર ભાગે છે. લવિંગનો નુસખો અજમાવવા માટે લીંબુની જરૂર પણ પડશે. લીંબુના 2 ટુકડા કરી તેમાં લવિંગ લગાડી દો. લવિંગવાળા લીંબુને ટેબલ પર, બેડની આસપાસ રાખી દો. 

લવન્ડર ઓઈલ

લવન્ડર ઓઈલની મદદથી પણ મચ્છર ભગાડી શકો છો. તેના માટે પાણીમાં લવન્ડર ઓઈલ મિક્સ કરી ઘરમાં તેનો છંટકાવ કરો અથવા તો ડિફ્યૂઝરમાં લવંડર તેલ ઉમેરી તેને ઘરમાં રાખો. લવન્ડર ઓઈલની સુગંધથી મચ્છર દુર ભાગે છે. 

ફુદીનો

તુલસીના પાનની જેમ ફુદીનાના પાનમાં પણ તીવ્ર સુગંધ હોય છે. તેના માટે ફુદીનાના પાનને પીસી તેનો રસ કાઢી પાણીમાં મિક્સ કરી આ પાણી ઘરમાં છાંટો ફુદીનાના તાજા પાનને વાટકીમાં ભરી બારી પાસે રાખી દેવાથી પણ મચ્છર ઘરમાં આવતા અટકે છે. 

કપૂર

કપૂરની તીવ્ર સુગંધ મચ્છર ભગાડવા માટે બેસ્ટ છે. સાંજે બારી-દરવાજા બંધ કરી ઘરમાં કપૂર સળગાવો. કપૂર માટેના ખાસ મશીન આવે છે તેનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. આ મશીનમાં દિવસમાં 2 થી 3 વખત કપૂર રાખી તેનો ધુમાડો કરશો તો મચ્છર ઘરની આસપાસ પણ નહીં ફરકે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ટીપ્સ સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે.  ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

