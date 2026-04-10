Wheat Weevil: ઘઉંમાં ઝેરી ટીકડા મુકવાની જરૂર નહીં પડે, ઘરે બનાવેલી આ ગોળીઓ રાખો, આખું વર્ષ ઘઉંમાં નહીં પડે ધનેડા
Get Rid Of Wheat Weevil: આખા વર્ષ માટે ઘઉં ભરો ત્યારે તેમાં ઝેરી દવાના ટીકડા મુકવાનું ટાળી આ રીતે ઘરે બનાવેલી ગોળીઓ રાખવાનું શરુ કરો. આ ગોળી નેચરલ વસ્તુથી બને છે તેથી તે માણસ માટે ઝેરી સાબિત નહીં થાય અને આ ગોળીના કારણે ઘઉંમાં ધનેડા પણ નહીં પડે.
- ઘઉંમાં મુકવાની લીમડાના પાનની ગોળી બનાવવાની રીત.
- ઘઉંની ઝેરી દવા જીવનું જોખમ ઊભું કરી શકે છે.
- ઘઉં, ચોખા, દાળ દરેક અનાજ માટે ઉપયોગી
Get Rid Of Wheat Weevil: દર વર્ષે આ સિઝન દરમિયાન ગૃહિણીઓ સારામાં સારા ઘઉં ખરીદીને આખા વર્ષ માટે સ્ટોર કરતી હોય છે.. ઘઉંને સાફ કરીને ભરવામાં આવે ત્યારે તેમાં અલગ અલગ વસ્તુઓ મૂકવામાં આવે છે જેથી તેમાં ધનેડા ન પડે. ઘણા લોકો ઘઉંમાં કેમિકલ યુક્ત ઝેરી દવાઓ પણ મુકતા હોય છે. પરંતુ ઘરમાં નાના બાળકો હોય તો ઘઉંમાં મુકવાની ઝેરી દવા ઘાતક સાબિત થઈ શકે છે. કેમિકલ વાળી ઝેરી દવાઓ મુકેલા ઘઉં શરીર માટે પણ નુકસાનકારક છે. ઘઉંને ધનેડાથી બચાવવા માટે કેમિકલ યુક્ત દવાઓને બદલે ઘરે બનાવેલી લીમડાની ગોળી મુકી શકો છો.
આખા વર્ષ માટે સ્ટોર કરેલા ઘઉંમાં ધનેડા ન પડે તે માટે તેમાં ઘઉં અને હિંગથી બનેલી ગોળી મૂકી શકાય છે. આ ગોળીની ખાસ વાત એ છે કે તે ઝેરી નથી અને તેનાથી ઘઉંમાં ધનેડા પણ પડતા નથી. તો ચાલો તમને જણાવીએ ઘઉંમાં મુકવાની લીમડાની ગોળી કેવી રીતે બનાવવાની હોય છે.
ઘઉંને સાફ કરીને સ્ટોર કરતી વખતે તેમાં ઘણા લોકો લીમડાના પાન રાખતા હોય છે. લીમડાના પાન રાખવાથી ઘઉંથી ધનેડા સહિતના જીવજંતુ દૂર રહે છે અને અનાજ સડતું નથી. પરંતુ લીમડાના પાન પણ સુકાઈ જાય ત્યારે તે ઘઉંમાં ખરવા લાગે છે. આવું ન થાય તે માટે તમે લીમડાના પાનની ગોળીઓ બનાવીને રાખી શકો છો.
ઘઉંમાં મૂકવા માટે લીમડાની ગોળી બનાવી એકદમ સરળ છે. લીમડાની ગોળી બનાવવા માટે કડવા લીમડાના પાન તોડી લાવવા અને તેને પાણીથી સારી રીતે સાફ કરી કોરા કરી લો. ધોયેલા પાનની મિક્સરમાં પીસીને પેસ્ટ બનાવી લો. લીમડાની જે પેસ્ટ તૈયાર થાય તેમાં બેથી ત્રણ ચમચી હિંગ મિક્સ કરો. હિંગ એટલે મિક્સ કરવી કે લીમડાના પાનની પેસ્ટમાંથી ગોળી બની શકે. લીમડાના પાન અને હિંગની પેસ્ટમાંથી ગોળીઓ બનાવી લો અને તેને તડકામાં થોડીવાર રાખી સુકવી લો. લીમડાનાની ગોળીઓને સારી રીતે સુકવવી જરૂરી છે જેથી તેની અંદરનો ભેજ દૂર થઈ જાય. જ્યારે ગોળી એકદમ ડ્રાય થઈ જાય ત્યારે તેને ઘઉંમાં મૂકવી.
ઘઉંમાં લીમડાના પાનની ગોળી મુકવા માટે સૌથી પહેલા એક સુતરાઉ કપડાના ટુકડા કરી લો. સુતરાઉ કપડાની અંદર લીમડાના પાનની 2-3 ગોળીઓ રાખી પોટલી બનાવી લો. આ પોટલીને ઘઉંમાં રાખો. લીમડાના પાન અને હિંગની સુગંધથી ઘઉંમાં ધનેડા સહિતની જીવાત નહીં પડે. આ ગોળીઓ ફક્ત ઘઉંમાં જ નહીં ચોખા, દાળ, કઠોળમાં પણ મુકી શકાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
