Lifehacks: એસી વિના પણ ઘરમાં રહેશે ઠંડક, ઉનાળામાં રુમની છત અને દિવાલોને ઠંડી રાખવા ફોલો કરો આ ટીપ્સ
Home Cooling Tips: ઉનાળામાં ઘરમાં એસી વિના ઠંડક વધારવી શક્ય છે. આજે તમને કેટલીક એવી ટીપ્સ વિશે જણાવીએ જે ગરમીના દિવસોમાં ઘરમાં નેચરલ ઠંડક જાળવી રાખવામાં મદદ કરશે. ઘરની છત અને દિવાલોને ઠંડી કેવી રીતે રાખવી ચાલો જાણીએ.
- એસી વિના ઘર અંદરથી રહેશે એકદમ ઠંડુ.
- ઉનાળામાં કામ લાગે તેવી 10 ટીપ્સ
- ઘરની અંદર ઠંડક વધારવાની સરળ રીત
Home Cooling Tips: ગરમીના દિવસોમાં સૌથી મોટો પડકાર હોય છે કે ઘરને અંદરથી ઠંડુ કેવી રીતે રાખવું ? કેટલાક શહેરોમાં તો તાપમાનનો પારો એટલો વધી જતો હોય કે દિવસે પણ એસી વિના ન ચાલે. આ સમસ્યાને દૂર કરવા માટેની જરૂરી ટિપ્સ આજે તમને જણાવીએ. ઉનાળામાં જ્યારે તાપમાનનો પારો વધવા લાગે ત્યારે પંખામાંથી પણ ગરમ હવા આવે છે કારણ કે ઘરની છત તડકાના કારણે જાય છે. ઘરની દીવાલો પણ એટલી બધી ગરમ થઈ ગઈ હોય કે રૂમના બેડ પણ ગરમ લાગે. દિવસ દરમિયાન ઘરની અંદર આટલી બધી ગરમી ન થાય અને ઠંડક જળવાઈ રહે તે માટે શું કરવું આજે તમને જણાવીએ.
એવી કેટલીક સરળ ટિપ્સ છે જેને ફોલો કરવાથી કુલર કે એસી વિના પણ ઘરની અંદર ઠંડક વધી શકે છે. આ ટિપ્સ ફોલો કરી તમે ઘરમાં ફક્ત પંખો પણ ચાલુ રાખશો તો ઘરની અંદર ઠંડક અનુભવાશે. આ ઉપાયો એવા લોકો માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે છે જેવો ટોપ ફ્લોટ પર રહેતા હોય અથવા તો જેના રૂમ ઉપર અગાસી આવતી હોય. આ ટીપ્સ ફોલો કરીને તમે ઘરની છતને ઠંડી રાખી શકો છો. સાથે જ કેટલાક એવા ઉપાયો પણ છે જેને ફોલો કરવાથી ઘરની અંદર નેચરલ ઠંડક વધી જશે.
એસી-કુલર વિના ઘરને ઠંડુ રાખવાની રીત
1. જો તમારા ઘરની ઉપર છત છે તો ઉનાળો શરૂ થાય ત્યારે છતની ઉપર ચુનો અથવા તો કુલ રૂફ પેન્ટ લગાડો. છતની ઉપર સફેદ રંગની લેયર થઈ જશે તો સૂર્યનો તડકો છતને વધારે ગરમ નહીં કરે જેના કારણે ઘરની અંદરનું તાપમાન પણ ઓછું થઈ જશે.
2. ઘરની છતને વધારે પડતી ગરમીથી બચાવવા માટે છત ઉપર ગાર્ડન પણ બનાવી શકાય છે. ગાર્ડનના કારણે છત ડાયરેક્ટ તડકાથી બચી જશે અને ઘરમાં ઠંડક રહેશે.
3. ઘરની અંદર આવતી ગરમ હવાઓને રોકવા માટે બાલ્કનીમાં ખસનો પડદો લગાડી શકાય છે. ખસના પડદા પર પાણી છાંટી દેવાથી રૂમમાં સુગંધ પણ ફેલાશે અને ઠંડક પણ રહેશે.
4. ઘરની બાલકની સહિતની ખુલ્લી જગ્યાઓમાં ગ્રીન પડદો પણ લગાડી શકાય છે. ગ્રીન પડદાથી તડકાથી ઘરનું રક્ષણ થશે અને ઘરનું તાપમાન ઓછું રહેશે.
5. સાંજે જ્યારે તડકો ઓછો થઈ જાય તો ક્રોસ વેન્ટિલેશન માટે ઘરના બારી-દરવાજા થોડા સમય માટે ખોલી દો. જેના કારણે તડકાના કારણે ગરમ થયેલી દીવાલો ઠંડી થઈ જશે અને રાત સુધીમાં ઘરનું તાપમાન ઠંડુ થઈ જશે.
6. ઘરમાં ગરમી ન વધે તે માટે રસોડામાં એક્ઝોસ્ટ ફેન કે ચીમનીનો ઉપયોગ કરો. જેના કારણે રસોઈ બનાવતી વખતે જે ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે તે ઘરની બહાર નીકળી જાય.
7. સૂર્યાસ્ત પછી ઘરની અગાસી પર પાણીનો છંટકાવ કરો. પાણી છાંટવાથી છતની ગરમી ઓછી થઈ જશે અને થોડી જ વારમાં ઘરમાં પણ ઠંડી હવા વધી જશે.
8. દિવસે ઘરમાં ઠંડક વધારવા માટે લાઇટ રંગના પડદા ઘરમાં લગાવો. લાઈટ રંગ ઓછી ગરમી શોષે છે. સવારે 11 વાગ્યા પછી ઘરના પડદા બંધ કરી દો. જેના કારણે ઘરમાં ડાયરેક્ટ તડકો આવશે નહીં અને ઘરમાં ગરમી વધશે નહીં.
9. ઉનાળામાં બેડરૂમમાં પણ બેડ ઉપર સુતરાઉ કે કોટનની બેડશીટનો ઉપયોગ કરો. જેના કારણે સૂતી વખતે ઓછી ગરમી થશે.
10 ઘરમાં ઠંડક વધારવા અને ગરમી ઓછી કરવા માટે ગ્રીનરી વધારી શકાય છે. એવા ઇન્ડોર પ્લાન્ટ પણ મળતા હોય છે જેને ઘરમાં રાખવાથી ઠંડક વધે છે. આવા છોડને તમે ઘરમાં સેટ કરી શકો છો.
