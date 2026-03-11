Lifehacks: ગેસ સિલિન્ડરમાં કેટલો ગેસ છે જાણવાની 3 સૌથી સરળ રીત
Lifehacks: LPG ગેસ સિલિન્ડર બુક કરાવવાની સમયમર્યાદા 21 દિવસથી વધારે 25 દિવસ કરી દેવામાં આવી છે. આવા સમયે જો તમને પહેલાથી અંદાજ હોય કે સિલિન્ડરમાં કેટલો ગેસ બચ્યો છે તો બુકીંગ કરાવવું સરળ થઈ જાય છે. એટલા માટે જ આજે તમને 3 ટ્રીક વિશે જણાવીએ જેની મદદથી તમે સરળતાથી જાણી શકશો કે સિલિન્ડરમાં કેટલો ગેસ બાકી છે.
- આ ટ્રીકની મદદથી સરળતાથી જાણી શકશો કે સિલિન્ડરમાં કેટલો ગેસ બાકી છે.
- 3 માંથી 1 ટ્રીક વૈજ્ઞાનિક રીતે વિશ્વાસપાત્ર છે.
Lifehacks: વૈશ્વિક સંકટને ધ્યાનમાં રાખી ગેસ સિલિન્ડર બુક કરાવવાના નિયમોમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. હવે 25 દિવસનો વેઈટિંગ પીરિયડ ગેસ સિલિન્ડરના બુકિંગમાં રહેશે. આ નિયમના કારણે સમસ્યા ન થાય તે માટે એ અંદાજ હોવો જરૂરી છે કે સિલિન્ડરમાં કેટલા દિવસ ચાલે એટલો ગેસ છે. સામાન્ય રીતે તો ગૃહિણીઓના ધ્યાનમાં જ હોય છે કે તેના ઘરમાં રસોઈ ગેસ કેટલો સમય ચાલે છે. પરંતુ જો તમારે વધારે પરફેક્ટ અંદાજ લગાવવો હોય તો તેના માટેની 3 સરળ ટ્રીક્સ પણ છે.
3 એવી રીતો છે જેની મદદથી તમે જાણી શકો છો કે ગેસ સિલિન્ડરમાં કેટલો ગેસ બચ્યો છે. ગેસ સિલિન્ડર પારદર્શક નથી હોતું કે તેને જોઈને અંદાજ લગાવી શકાય. એટલા માટે જ તમે આ 3 રીતની મદદથી જાણી શકો છો કે ગેસ સિલિન્ડરમાં કેટલો ગેસ બચ્યો છે. આ કામ કરવાથી તમને ગેસ બુકીંગ કરાવવામાં સરળતા રહેશે અને ઘરનું કામ અટકશે પણ નહીં.
સિલિન્ડરમાં કેટલો ગેસ છે જાણવાની રીત
ગેસની ફ્લેમ
પહેલી રીત છે ગેસની ફ્લેમ પરથી ચેક કરવું. આ રીતે એકદમ પરફેક્ટ તો નથી પરંતુ તમને અંદાજ આવી શકે છે કે ગેસ પુરો થવાનો છે. જ્યારે ગેસની ફ્લેમ બ્લુ જેવી નીકળતી હોય તો સમજી લેવું કે ગેસ પુરતા પ્રમાણમાં છે. જ્યારે ફ્લેમ પીળી કે નારંગી થવા લાગે ત્યારે ગેસ પુરો થવાનો હોય છે. કારણ કે ગેસ ઓછો થવાથી બર્નરમાં પ્રેશર ઓછું થઈ જાય છે અને અશુદ્ધિઓ બળવા લાગે છે જેના કારણે ફ્લેમનો રંગ બદલી જાય છે.
ચોકની લાઈન
ગેસ સિલિન્ડરમાં કેટલો ગેસ છે તે જાણવા માટે ચોકથી લાઈન કરવાની રીત પણ ઉપયોગી છે. એક સફેદ ચોક લઈ ગેસના સિલિન્ડર પર ઉપરથી નીચે સુધી ઘાટી લાઈન કરો. ચોકની લાઈન જ્યાંથી ભીની લાગે ત્યાં સુધી ગેસ ભરેલો હોય છે. જ્યાં ચોકની લાઈન સુકી રહે તે ભાગ ખાલી હોય છે.
ભીનું કપડું
ભીના કપડાની ટ્રિક વૈજ્ઞાનિક રીતે વિશ્વાસપાત્ર છે. એક કપડું લઈ તેને ભીનું કરી ગેસ સિલિન્ડરની ચારે તરફ વીંટી દો. 2 મિનિટ પછી કપડું હટાવો. સિલિન્ડરનો જે ભાગ ખાલી હશે ત્યાં રહેલું કપડું કોરું થઈ ગયું હશે અને જેટલા ભાગમાં ગેસ હશે ત્યાં સુધીનો ભાગ ભીનો રહેશે.
આ 3 રીત સિવાય ગેસ સિલિન્ડરના વજન પરથી પણ અંદાજ આવી જાય છે. સિલિન્ડરમાં ગેસ અડધાથી ઓછો થઈ જાય છે ત્યારે તેનું વજન ઓછું થઈ જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
