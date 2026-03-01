Lifehacks: ચહેરા અને હાથ પર લાગેલો પાક્કો રંગ પણ એકવારમાં નીકળી જશે, જાણી લો હોળીનો રંગ સાફ કરવાની ટ્રીક
Get Rid of Holi Color from Skin: સામાન્ય રીતે તો હોળી પાક્કા રંગથી રમવામાં નથી આવતી પરંતુ કેટલાક લોકો હોળીની મસ્તીમાં પાક્કો રંગ લગાડી દેતા હોય છે. પાક્કો રંગ સ્કિન પર લાગી જાય તો તેને સાફ કઈ રીતે કરવાનો હોય ચાલો તમને જણાવીએ.
- હોળી રમતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું ?
- હોળી રમતી વખતે કોઈના ચહેરા પર રંગ લગાડી સ્કિન પર તેને ઘસવો નહીં.
- હોળીનો પાક્કો રંગ સાફ કરવા આ 2 ટીપ્સ ફોલો કરવી.
Trending Photos
Get Rid of Holi Color from Skin: હોળી-ધુળેટીની તૈયારીઓ જોરશોરથી શરુ થઈ ચુકી છે. આ વર્ષે 3 માર્ચે હોલિકા દહન થશે અને 4 માર્ચે રંગોનો ઉત્સવ ધુળેટી ઉજવાશે. હોળીના દિવસે પરિવાર સાથે હોલિકા દહન કર્યા પછી બીજા દિવસે પરિવારના લોકો, મિત્રો સાથે રંગથી ધુળેટી રમવામાં આવે છે. મોટાભાગે તો ધુટેળીમાં પાક્કા રંગનો ઉપયોગ થતો નથી પરંતુ કેટલાક લોકો પાક્કા રંગ પણ યુઝ કરતાં હોય છે. જો આ વર્ષે તમારા ચહેરા પર કોઈ પાક્કો રંગ લગાડી જાય તો તેને સાફ કરવાને લઈ ચિંતા કરવી નહીં. કારણ કે આજે તમને જણાવી દઈએ સ્કિન પરથી પાક્કા રંગ કાઢવાની રીત કઈ છે.
હોળી રમતી વખતે કઈ વાતોનું ધ્યાન રાખવું ?
મિત્રો સાથે કે પરિવારના સભ્યો સાથે હોળી રમતી વખતે કેટલીક વાતોનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. જેમકે હોળી રમવા માટે કેમિકલ યુક્ત પાક્કા રંગનો ઉપયોગ ન કરવો, હંમેશા નેચરલ કલરનો ઉપયોગ કરવો.
હોળી રમતી વખતે કોઈના ચહેરા પર રંગ લગાડી સ્કિન પર તેને ઘસવો નહીં. આમ કરવાથી સ્કિન ડેમેજ થઈ શકે છે.
હોળી રમવાની મસ્તીમાં પણ એકવાત યાદ રાખવી કે રંગ કોઈની આંખમાં, કાનમાં, નાકમાં કે મોઢામાં ન જાય. આમ કરવાથી સામેની વ્યક્તિને ગંભીર નુકસાન થઈ શકે છે.
હોળી રમવા જતા પહેલા સ્કિન પર ઓઈલ અથવા મોઈશ્ચુરાઈઝર અને સનસ્ક્રીન અપ્લાય કરવું જેથી સ્કિન પર એક પ્રોટેક્ટિવ લેયર બની જાય અને હોળીના રંગ સ્કિનની અંદર સુધી ન જાય.
હોળી રમતી વખતે આ વાતોનું હંમેશા ધ્યાન રાખવું. આ રીતે હોળી રમશો તો કોઈને નુકસાન નહીં થાય અને હોળીનો ઉત્સવ સારી રીતે માણી શકાશે. હવે વાત કરીએ ચહેરા પરથી રંગ કાઢવાની રીતની તો તેના માટે આ ટ્રીક ફોલો કરો. આ રીતે રંગ સાફ કરશો તો સ્કિન પરથી એકવારમાં રંગ નીકળી જશે.
હોળીનો પાક્કો રંગ સાફ કરવાની રીત
ઓઈલ મસાજ અને હુંફાળુ પાણી
હોળીનો રંગ ઉતારવા માટે સૌથી પહેલા ચહેરા પર નાળિયેરનું તેલ અથવા ઓઈલ ઓઈલ લગાડી 1 થી 2 મિનિટ મસાજ કરો. ધ્યાન રાખવું કે તેલ વધારે માત્રામાં ન લેવું. તેલથી મસાજ કરવાથી કલર સ્કિન પરથી છુટવા લાગશે. ત્યારબાદ હુંફાળા પાણીથી સ્કિન સાફ કરો. સ્કિન સાફ કરવા માટે ગરમ કે ઠંડુ પાણી યુઝ ન કરો. હંમેશા હુંફાળા પાણીનો ઉપયોગ કરો. પાણીથી સાફ કર્યા પછી માઈલ્ડ ક્લીંઝર લગાડી સ્કિનને ફરીથી સાફ કરો એટલે બધો જ રંગ નીકળી જશે.
બટેટાનો રસ અને કાકડી
ચહેરાની કે હાથની ત્વચા પર હોળીનો રંગ ચોંટી ગયો હોય અને સ્કિન પર ડ્રાઈનેસ વધી ગઈ હોય તો બટેટાનો રસ અને કાકડીનો રસ યુઝ કરો. બટેટાના રસમાં બ્લીચીંગ એજન્ટ હોય છે જે સ્કિન પરથી રંગ દુર કરવામાં મદદ કરી શકે છે. તેના માટે સૌથી પહેલા ઉપર દર્શાવેલી મેથડથી ચહેરો સાફ કરી લો. હવે એક બટેટાનો રસ કાઢો અને તેમાં કાકડીનો રસ મિક્સ કરો. આ મિશ્રણને રુ ની મદદથી ચહેરા, ગરદન, હાથ પર અપ્લાય કરો. 15 મિનિટ આ રસ સ્કિન પર રહેવા દો અને પછી સ્કિન સાફ કરો. તેનાથી સ્કિનની ડ્રાયનેસ ઓછી થશે અને રંગ પણ આછો થવા લાગશે. બટેટા સિવાય તમે સ્કિન પર લીંબુનો રસ પણ લગાડી શકો છો. લીંબુના રસમાં મધ મિક્સ કરી ચહેરા પર 10 મિનિટ માટે લગાવો અને પછી સાફ કરો. લીંબુથી રંગ સાફ કરવામાં મદદ મળશે. લીંબુનો ઉપયોગ કરતાં પહેલા પેચ ટેસ્ટ કરી લેવો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે