ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Drain Flies: બાથરુમ અને રસોડાની સિંકમાં ડ્રેઇન ફ્લાઈસ વધી ગઈ છે ? આ ટીપ્સ અપનાવી ગટરની માખીઓથી મેળવો છુટકારો

Get Rid Of Sink Drain Flies: રસોડાની સિંકની નીચે દિવાલ પર અને સિંકની અંદર બ્રાઉન રંગની ઝીણી ઝીણી માખીઓ ચોંટેલી રહેતી હોય છે. આ માખીઓને ડ્રેઇન ફ્લાઈસ કહેવાય છે. એટલે કે ગટરની માખીઓ. આ માખીઓનો સફાયો કરવો જરૂરી હોય છે નહીં તો તે બીમારી ફેલાવે છે. આ માખીઓથી છુટકારો મેળવવાની રીત જાણી લો.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 18, 2026, 04:05 PM IST
Drain Flies: બાથરુમ અને રસોડાની સિંકમાં ડ્રેઇન ફ્લાઈસ વધી ગઈ છે ? આ ટીપ્સ અપનાવી ગટરની માખીઓથી મેળવો છુટકારો

Get Rid Of Sink Drain Flies: જો તમે નોટિસ કર્યું હોય તો વોશ એરિયાની સીંક નીચે, બાથરૂમની સીંક નીચે અને રસોડાની સિંકમાં ભૂરા રંગની ઝીણી ઝીણી માખી ઉડતી જોવા મળે છે. આ માખી નોર્મલ માખી કરતાં અલગ દેખાતી હોય છે. સાઈઝમાં એકદમ ઝીણી આ માખીને ડ્રેન ફ્લાય કહેવામાં આવે છે. આમ માખી ડ્રેનેજમાં જન્મે છે અને સિંકની આસપાસ જ ફરતી જોવા મળે છે. આ માખીઓ આખા ઘરમાં ઉડતી જોવા નહીં મળે. ફક્ત રસોડામાં વોશ બેસિન નીચે અને બાથરૂમની  ડ્રેનેજ આસપાસ ઉડતી હોય છે કે દીવાલમાં ચીપકેલી જોવા મળશે. આવી માખીથી છુટકારો મેળવવાનો ઈલાજ તમને જણાવીએ. 

ગટરની આસપાસ ઉડતી આ માખીને ઘરમાંથી દુર કરવી જરૂરી છે, આ માખી વાસણ, ખોરાક વગેરે પર બેસે તો બીમારી ફેલાય છે કારણ કે આમાંથી ગટરમાં રહેલા લારવામાંથી જન્મે છે.

ડ્રેન ફ્લાય વધી જવાનું કારણ હોય છે ખરાબ વેન્ટિલેશન, ગટરમાં અટકેલું પાણી કે પછી બાથરૂમમાં રહેતો ભેજ હોય છે. બાથરૂમનું પાણી જે ડ્રેનેજમાંથી નીકળતું હોય તે જગ્યામાં આ માખી ઈંડા મૂકે છે. સિંક નીચે થયેલા શેવાળમાં આ માખીઓ ઉત્પન્ન થાય છે. સિંકમાં જતો કચરો અને ગંદકી આ માખીનો ખોરાક હોય છે. જો તમારા ઘરમાં પણ ડ્રેન ફ્લાઇસ વધી ગઈ હોય તો તેનાથી છુટકારો મેળવવાની રીત જાણી લો. 

ડ્રેન ફ્લાઈસથી છુટકારો મેળવવાની રીત

1. કિચનની સિંકમાં થયેલી ડ્રેન ફ્લાઈસને દુર કરવા માટે સિંકમાં રાત્રે મીઠું બેકિંગ સોડા છાંટી દો. સવારે ગરમ પાણીમાં વિનેગર ઉમેરીને સિંકમાં રેડી દો. ગરમ પાણીથી સિંકની અંદર રહેલો કચરો સાફ થઈ જશે અને માખીના ઈંડા તેમજ લાર્વાનો નાશ થઈ જશે. વિનેગર નાખવાથી સિંકમાંથી વાસ પણ નહીં આવે. મીઠું અને બેકિંગ સોડા છાંટી દેવાથી સિંકની પાઇપમાં રહેલી માખીઓ બહાર નહીં આવે.

2. બાથરૂમની ડ્રેનેજમાં ડ્રેન ફ્લાઈસના લારવા ન બને તે માટે જ્યારે પણ બાથરૂમનો ઉપયોગ કરો ત્યારે અડધી ડોલ ગરમ પાણી ગટરમાં નાખી દો. આમ કરવાથી ગટરમાં શેવાળ અને ગંદકી નહીં જામે અને તેમાં માખીના ઈંડા પણ નહીં વધે. 

3. સિંક નીચેના ખૂણામાં જો ડ્રેગન ફ્લાય વધી ગઈ હોય તો તેને દૂર કરવા માટે એક બાઉલમાં પાણી ભરી તેમાં ખાંડ અને વિનેગર એડ કરી દો. ખાંડવાળા આ પાણીને સિંકની નીચે દિવાલ પાસે રાખી દો. સાત થી આઠ કલાક ખાંડવાળું પાણી સિંક નીચે રાખો. ખાંડની ચાસણીથી આકર્ષિત થઈને માખીઓ પાણી સુધી આવશે અને પાણીમાં જ અટકી જશે. ત્યાર પછી પાણીને ફેંકી દો. 

4. કિચનની સિંકમાં રોજ સવારે ડ્રેન ફ્લાઇસ રહેતી હોય તો રાત્રે કિચન સાફ કર્યા પછી ઝીંકને સારી રીતે સાફ કરો અને પછી પાણીમાં વિનેગર અથવા લીંબુનો રસ મિક્સ કરી સિંકમાં પાણી છાંટી દો. લીંબુ અને વિનેગરની સ્મેલથી સિંકમાં માખી એકત્ર નહીં થાય. 

5. ડ્રેન ફ્લાઇસનો ઉપદ્રવ વધે નહીં તે માટે સપ્તાહમાં એક દિવસ સિંકની પાઇપ આ રીતે સાફ કરો. તેના માટે રાત્રે સિંકની પાઇપમાં બેકિંગ સોડા નાખો અને ઉપરથી વ્હાઇટ વિનેગર રેડી દો. સોડા અને વિનેગરના મિશ્રણથી પાઇપમાં ફીણ બનશે અને સિંકનો પાઇપ સારી રીતે સાફ થઈ જશે. બીજા દિવસે સવારે સિંકના પાઇપમાં ગરમ પાણી રેડો જેથી અંદર જમા થયેલી ગંદકી ગટરમાં વહી જાય.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

