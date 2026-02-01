Lifehacks: વોશિંગ મશીનમાં કપડા ધોતી વખતે આ મોડ યુઝ કરો, જાણો લાઈટ બીલ ઓછું કરવામાં મદદ કરે તેવી ટીપ્સ
Lifehacks: વોશિંગ મશીનનો ઉપયોગ દરેક ઘરમાં કપડા ધોવા માટે થતો હોય છે. વોશિંગ મશીન ચલાવતી વખતે જો તમે આ ટ્રીક્સ યુઝ કરશો તો તમારા લાઈટ બીલમાં તેની અસર ઘટાડા તરીકે જોવા મળશે. સાથે જ વોશિંગ મશીનની લાઈફ પણ વધી જશે.
Lifehacks: આજના સમયમાં કપડાં ધોવા માટે વોશિંગ મશીન દરેક ઘરમાં હોય છે. ઘણા લોકો ફ્રન્ટ લોડ મશીન યુઝ કરતા હોય છે તો ઘણા ઘરમાં ટોપ લોડ મશીનનો ઉપયોગ થાય છે. વોશિંગ મશીનની મદદથી કપડા સરળતાથી ધોવાઈ જાય છે. કપડાં ધોવામાં કલાકોનો સમય જતો નથી. એક સાથે પરિવારના બધા જ લોકોના કપડા મશીનમાં થોડી મિનિટોમાં સરળતાથી ધોવાઈ જાય છે. વોશિંગ મશીનના કારણે ગૃહિણીઓનું કામ અને મહેનત ઓછી થઈ જાય છે. પરંતુ વોશિંગ મશીનમાં કપડાં ધોવામાં કેટલીક વખત એવી ભૂલ થઈ જાય છે જેના કારણે વોશિંગ મશીન પણ બગડે છે અને લાઈટ બિલ પણ વધારે આવવા લાગે છે.
દરેક વોશિંગ મશીનમાં અલગ અલગ પ્રકારના મોડ આપવામાં આવેલા હોય છે. પરંતુ મોટાભાગે કપડાને કોઈ એક મોડમાં સેટ કરીને ધોઈ લેવામાં આવે છે. આમ કરવામાં કોઈ સમસ્યા થતી નથી પરંતુ રોજની આવી નાની નાની ભૂલ લાઈટ બિલ પણ વધારે છે અને વોશિંગ મશીનની લાઈફ પણ ઓછી કરી નાખે છે. આજે તમને કેટલીક એવી ટીપ્સ વિશે જણાવીએ જેની મદદથી તમે લાઈટ બિલ પણ અડધું કરી શકશો અને વોશિંગ મશીનની લાઈફ પણ વધી જશે. જે લોકો વર્ષોથી કપડાં ધોવા માટે વોશિંગ મશીનનો યુઝ કરતા હોય તેમને પણ કદાચ આ ટીપ્સ વિશે ખબર નહીં હોય. તો ચાલો તમને વોશિંગ મશીન યુઝ કરવાની 5 જબરદસ્ત ટિપ્સ વિશે જણાવીએ.
વોશિંગ મશીન યુઝ કરવાનો સમય
શું તમે જાણો છો કે ઘરમાં વીજળીની ખપત આખા દિવસ દરમિયાન વધઘટ થતી હોય છે ? જેમકે સાંજે અને બપોરના સમયે સૌથી વધુ લાઈટ વપરાતી હોય છે. જે સમય આખા ઘરમાં લાઇટનો વપરાશ વધારે થતો હોય તે સમયે વોશિંગ મશીન પણ યુઝ કરો તો લાઈટ બિલ વધુ આવી શકે છે. તેથી પ્રયત્ન કરો કે વોશિંગ મશીન વહેલી સવારે અથવા તો રાત્રે યુઝ કરો. આ સમય એવો હોય છે જ્યારે ઘરમાં સૌથી ઓછી લાઈટ વપરાય છે તે સમયે મશીન સરળતાથી ચાલશે અને લાઈટ બિલ પણ ઓછું આવશે.
મશીનમાં ઠંડા પાણીનો ઉપયોગ
વોશિંગ મશીનમાં કપડાં ધોતી વખતે ગરમ પાણીનો ઉપયોગ રોજ કરવો નહીં.. કારણ કે વોશિંગ મશીનમાં પાણી ગરમ કરવાથી વધારે લાઈટ વપરાય છે.. રોજના કપડાં હોય તેને હંમેશા ઠંડા પાણીથી જ ધોવા જોઈએ.. મશીનમાં ગરમ પાણીનો ઉપયોગ ત્યારે જ કરો જ્યારે કપડાં વધારે પડતા ડાઘવાળા કે ગંદા હોય.. રોજના કપડા ઠંડા પાણીથી ધોવાનું રાખો.
મશીનની ક્ષમતા અનુસાર કપડાં ભરો
તમે કોઈપણ મશીનની ખરીદી કરો તો તેમાં સ્પષ્ટ સૂચના આપેલી હોય છે કે કેટલા કિલો સુધીના કપડા એકવારમાં ધોઈ શકાય. આ સૂચના મુજબ એટલે કે મશીનની ક્ષમતા પ્રમાણેના જ કપડાં એકવારમાં ધોવા જોઈએ. જો તમે એક સાથે કામ પતાવી દેવાનું વિચારીને મશીનમાં વધારે લોડ ભરી દેશો તો કપડાં ધોવામાં લાઈટ પણ વધારે વપરાશે. તેથી પ્રયત્ન કરો કે મશીનને એક સાથે લોડ કરવાને બદલે મશીનની ક્ષમતા અનુસાર કપડાં ધોવા. કારણ કે મશીનમાં જો વધારે કપડાં હશે તો મશીનને પણ વધારે મહેનત કરવી પડશે તેનાથી બિલ પણ વધારે આવશે અને મશીન પણ ધીરે ધીરે ખરાબ થવા લાગશે.
ક્વિક વોશ મોડ
આજના સમયમાં દરેક મશીન એડવાન્સ ટેકનોલોજી સાથે આવે છે. દરેક મશીનમાં ઇકો મોડ, ક્વીક વોશ મોડ જેવા મોડ આપેલા હોય છે. મોટાભાગે દરેક ઘરમાં કોઈ એક મોડ પર મશીન સેટ કરી રોજ તેમાં જ કપડાં ધોવામાં આવે છે. પરંતુ જો તમારા મશીનમાં ઇકો મોડ સહિતના મોડ આપેલા છે તો તે જરૂરિયાત અનુસાર મશીનને સેટ કરો. જેમકે ઝડપથી સાફ થઈ જાય તેવા કપડાં હોય તો મશીનનો મોડ ચેન્જ કરી દેવો જોઈએ. ઓછા ટેમ્પરેચરમાં કપડાં ધોવાઈ જાય તેવા હોય તો ટેમ્પરેચરનું મોડ પર ચેન્જ કરી દેવું જોઈએ.
મશીનને પણ સાફ કરો
વોશિંગ મશીનમાં રોજ ગંદા કપડાં ધોવાતા હોય છે. તેથી તેના ફિલ્ટરમાં ગંદકી ધીરે ધીરે જામતી રહે છે. આ ફિલ્ટરને સાફ કરવા જરૂરી હોય છે. જો મશીનના ફિલ્ટરને લાંબા સમય સુધી સાફ કરવામાં ન આવે તો મશીન વધારે વીજળી વાપરવા લાગે છે અને કપડાની સફાઈ પણ થતી નથી. તેથી સમયે સમયે મશીનનું ફિલ્ટર સાફ કરતા રહેવું.
