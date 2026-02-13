Cleaning Tips: બાથરુમની કે રસોડાની સિંકમાંથી આવતી ગટરની વાસ એર ફ્રેશનર વિના દુર કરવાની રીત
Bathroom Cleaning Tips: ઘણીવાર એવું બને કે બાથરુમની સિંક કે રસોડાની સિંકમાંથી ગટર જેવી વાસ આવતી હોય, બંને જગ્યાઓ નરી આંખે જોવાથી તો ચોખ્ખી દેખાતી હોય છે પરંતુ તેમ છતાં સિંકની નજીક જાવ ત્યારે તીવ્ર ગંધ આવે છે. આ ગંધ ધીરે ધીરે ઘરમાં ફેલાવા લાગે છે. આ રીતે આવતી ગંધ દુર કરવા શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
- ઘરનું બાથરુમ અને રસોડું સાફ ન હોય તો ઘરમાં અવ્યવસ્થાની સાથે વિચિત્ર ગંધ ફેલાવા લાગે છે.
- બાથરુમ અને રસોડું સાફ લાગતું હોય છે તેમ છતાં માથું દુખી જાય તેવી ગંધ શા માટે આવે ?
- બાથરુમમાંથી આવતી વાસ દુર કરવા શું કરવું ?
Bathroom Cleaning Tips: બાથરુમ અને રસોડું એવી જગ્યા છે જેનો ઉપયોગ ઘરમાં આખો દિવસ થતો રહે છે. તેથી મહિલાઓ આ જગ્યાઓની સફાઈને લઈ વધારે સજાગ હોય છે. રસોડું અને બાથરુમ રોજ સાફ કરવામાં આવે છે. આ બંને જગ્યા એવી છે જેની સફાઈ કરવામાં ન આવે તો તેની ખબર ઘરમાં પગ મુકો ત્યાં જ પડી જાય. કારણ કે ઘરનું બાથરુમ અને રસોડું સાફ ન હોય તો ઘરમાં અવ્યવસ્થાની સાથે વિચિત્ર ગંધ ફેલાવા લાગે છે. ઘણા લોકો સાથે આવું થતું પણ હોય છે. રસોડાની અને બાથરુમની સફાઈ થઈ ગયા પછી પણ જ્યારે સિંક પાસેથી પસાર થવામાં આવે ત્યારે ત્યાંથી ગટર જેવી ગંધ આવતી હોય છે.
બાથરુમ અને રસોડાની સફાઈ
નરી આંખે જોવાથી તો બાથરુમ અને રસોડું સાફ લાગતું હોય છે તેમ છતાં માથું દુખી જાય તેવી ગંધ શા માટે અને ક્યાંથી આવે તે મોટો પ્રશ્ન હોય છે. આવી ગંધને દુર કરવા માટે ગૃહિણીઓ વારંવાર સફાઈ કરે છે, એર ફ્રેશનર, ફિનાઈલની ગોળી જેવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ પણ કરે છે. પરંતુ જ્યાં સુધી સમસ્યાનું મૂળ દુર ન થાય ત્યાં સુધી સમસ્યા દુર ન થાય. એટલે કે જ્યાં સુધી સિંકમાં રહેલી ગંદકી સાફ ન થાય ત્યાં સુધી વાસ આવતી જ રહે છે. જેમ જેમ ગંદકી વધે છે તેમ તેમ વાસ તીવ્ર થઈ જાય છે. ઘરમાં ગટર જેવી દુર્ગંધ વધારતી ગંદકી સિંકની અંદર છુપાયેલી હોય છે.
સિંકમાંથી ગટર જેવી વાસ આવવાનું કારણ
બાથરુમની સિંક કે રસોડાની સિંકમાંથી આવતી તીવ્ર ગંધનું મુખ્ય કારણ તેના પાઈપમાં ભરાતી ગંદકી હોય છે. સિંકના પાઈપમાં ધીરે ધીરે ગંદકી એકઠી થતી હોય છે. ધ્યાન રાખવા છતાં ઝીણો કચરો, વાળ સહિતની વસ્તુઓ સિંકના પાઈપમાં એકઠી થતી હોય છે. આ ગંદકીમાં બેક્ટેરિયા વધે છે તેના કારણે તેમાંથી વાસ આવવા લાગે છે. જો આ ગંદકી સાફ ન થાય તો તે અંદર અંદર સડે છે અને પછી તેમાંથી ગટર જેવી વાસ આવવા લાગે છે. સિંકમાંથી આવતી આવી ગંધને દુર કરવા માટે શું કરવું આજે તમને જણાવીએ.
બાથરુમમાંથી આવતી વાસ દુર કરવા શું કરવું ?
વિનેગર અને ગરમ પાણી
બાથરુમના પાઈપમાંથી વાસ દુર કરવા માટે ગરમ પાણી અને વિનેગરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તેના માટે પાણીને બરાબર ઉકાળો અને તેમાં વિનેગર ઉમેરી પાઈપમાં રેડી દો. ગરમ પાણીથી સિંકમાં જામેલો શેવાળ, ગંદકી સાફ થઈ જશે અને વિનેગરના કારણે બેક્ટેરિયા પણ મરી જશે. તેનાથી વાસ આવતી બંધ થઈ જશે.
ટેલકમ પાવડર
બાથરુમમાં ટોયલેટ પોટમાંથી વાસ આવતી હોય તેવું લાગતું હોય તો તેના માટે ટેલકમ પાવડરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. રાત્રે ટોયલેટની આસપાસ ટેલકમ પાવડર છાંટી દો અને સવારે ટોયલેટની સફાઈ સારી રીતે કરો. તેનાથી ટોયલેટ આસપાસથી આવતી વાસ દુર થઈ શકે છે.
મીઠું અને લીંબુ
રસોડાની સિંકમાંથી વાસ આવતી હોય તો તેના માટે લીંબુ અને મીઠું યુઝ કરો. એક સ્પ્રે બોટલમાં 2 લીંબુનો રસ કાઢી તેમાં થોડું પાણી અને મીઠું મિક્સ કરી સ્પ્રે બનાવો. આ સ્પ્રે સિંકમાં છાંટો અને સાથે જ થોડું પાણી સિંકમાં રેડી દો. એકાદ કલાક પછી કે બીજા દિવસે સવારે સિંકની સફાઈ કરી લો.
સિંકનો પાઈપ સાફ કરો
રસોડાની સિંકનો પાઈપ હોય કે બાથરુમની સિંકનો પાઈપ તેને દર થોડા દિવસે સાફ કરો. તેની અંદર જતો કચરો કાઢી નાખો અને તેની અંદર શેવાળ જામતો હોય તો તેને પણ સાફ કરો. સિંકના પાઈપને ગરમ પાણીથી સાફ કરો અને દર થોડા મહિનામાં પાઈપ બદલી દો.
