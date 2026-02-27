Liver Cancer: રિંકુ સિંહના પિતાનું લિવરના કેન્સરથી નિધન, જીવલેણ બીમારીના લક્ષણો વિશે જાણો
ક્રિકેટર રિંકુ સિંહના પિતાનું લિવરના કેન્સરથી અવસાન થયું છે. લિવરનું કેન્સર હાલ વકરી રહેલા કેન્સરોમાંથી એક છે. લિવરના કેન્સરના સામાન્ય લક્ષણો અને બચવા માટે શું કરવું જોઈએ તે પણ જાણો.
એક બાજુ ટી20 વર્લ્ડ કપ ચાલુ છે અને બીજી બાજુ ક્રિકેટર રિંકુ સિંહના પરિવાર પર દુખોનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. રિંકુ સિંહના પિતા લિવરના કેન્સર સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા. તેમને 21 ફેબ્રુઆરીના રોજ ગ્રેટર નોઈડાના યથાર્થ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરાયા હતા. જ્યાં સારવાર દરમિયાન આજે સવારે 5 વાગે છેલ્લા શ્વાસ લીધા હતા. રિંકુ સિંહની સફળતા પાછળ તેમનું ખુબ યોગદાન હતું. ગેસ સિલિન્ડર આપૂર્તિનું કામ કરતા યુપીના અલીગઢ જિલ્લામાં રહેતા ખાનચંદ્ર સિંહે તમામ પડકારો છતાં રિંકુનું ક્રિકેટર બનવાનું સપનું પૂરું કર્યું હતું.
લિવરના કેન્સરથી ગયો જીવ
58 વર્ષના ખાનચંદ્ર સિંહ લાંબા સમયથી લિવર કેન્સરના સ્ટેજ 4થી પીડિત હતા. યથાર્થ હોસ્પિટલમાં તેમની સારવાર ચાલુ હતી જ્યાં છેલ્લા શ્વાસ લીધા. ડોક્ટર સુનિલ કુમારે જણાવ્યું કે રિંકુ સિંહના પિતા કેન્સર સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા. તબિયત બગડતા તેમને 21મીએ હોસ્પિટલ લાવવામાં આવ્યા અને વેન્ટિલેટર પર રખાયા હતા. જ્યાં શુક્રવારે સવારે છેલ્લા શ્વાસ લીધા. અત્રે જણાવવાનું કે હાલ કેન્સરના કેસ ખુબ જોવા મળી રહ્યા છે. એમાં પણ લિવરના કેન્સરની સમસ્યા ઝડપથી વધી રહી છે. ફેટી લિવર, લિવર ફેલ્યોર, લિવર કેન્સર જેવી લિવરની સમસ્યાઓમાં વધારો જોવા મળી રહ્યો છે. ત્યારે એ જાણવું જરૂરી છે કે લિવર કેન્સરની ચેતવણીના સંકેત કયા હોઈ શકે.
લિવર કેન્સર વિશે
જે લોકોમાં પહેલેથી લિવરની જૂની સમસ્યાઓ હોય જેમ કે ફેટી લિવર, હેપેટાઈટિસ બી કે સી સંક્રમણ, લિવર સિરોસિસ, વધુ પડતો દારૂ પીવો વગેરે. તેમનામાં આ બીમારી જોવા મળી શકે છે.
લિવર કેન્સરના શરૂઆતના લક્ષણો
- - સતત થાક લાગવો
- - ભૂખ ઓછી લાગવી
- - વજનમાં અચાનક ઘટાડો થવો
- - પેટના ઉપરના જમણા ભાગમાં દુખાવો થવો
- - જીવ ડોહળાવવો કે ઉલ્ટી થવી.
અત્રે જણાવવાનું કે લિવર કેન્સરના શરૂઆતના સ્ટેજમાં લક્ષણો સ્પષ્ટપણે દેખાતા નથી. આથી આ બીમારી ગંભીર થયા બાદ સામે આવે છે. જો કે કેટલાક મામૂલી લાગતા લક્ષણો લિવર કેન્સરનો સંકેત હોઈ શકે છે. પરંતુ જો લક્ષણો દેખાય તો તરત ડોક્ટર પાસે જઈને તપાસ કરાવવી જોઈએ.
લિવરના કેન્સરથી બચવા માટે શું કરવું જોઈએ?
- - સૌથી પહેલા તો દારૂ પીવાનું બંધ કરવું જોઈએ અથવા તો લિમિટમાં પીવો જોઈએ.
- - બેલેન્સ ડાયેટ લેવો જોઈએ.
- - નિયમિત કસરત કરવી જોઈએ.
- - સમયાંતરે લિવર ફંક્શન ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ.
- - ફેટી લિવરને બિલકુલ હળવાશમાં ન લેવું જોઈએ. હેપેટાઈટિસ બીની રસી લેવી જોઈએ.
