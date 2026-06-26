/Lohgarh Fort: કેતન અગ્રવાલનું મર્ડર સ્પોટ બનેલો લોહગઢ કિલ્લો છે ફેમસ ટ્રેકિંગ પોઈંટ, જાણો તેની ખાસિયતો અને રહસ્યો વિશે

Lohgarh Fort Of Maharashtra: મહારાષ્ટ્રના પુના જિલ્લામાં લોનાવાલાથી નજીક લોહગઢ કિલ્લો આવેલો છે. આ એક ઐતિહાસિક જગ્યા છે જે છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં ટ્રેકિંગ માટે અને તેના કુદરતી સૌંદર્ય માટે લોકપ્રિય થઈ હતી. જોકે હવે આ કિલ્લો કેતન અગ્રવાલના મર્ડર સ્પોટ તરીકે ફેમસ થયો છે. કેતન અગ્રવાલનું મર્ડર જે જગ્યાએ કરવામાં આવ્યું તે જગ્યા અને તેના મુખ્ય આકર્ષણ પણ ચર્ચામાં આવ્યા છે. જે જગ્યાએ કેતનની હત્યા કરવામાં આવી તે જગ્યાનો ઇતિહાસ 2000 વર્ષ જૂનો છે અને આ કિલ્લા સાથે કેટલાક ડરામણા રહસ્યો પણ જોડાયેલા છે. તો ચાલો આજે તમને જણાવીએ 2000 વર્ષ જૂના કિલ્લા વિશે.
2000 વર્ષ જૂનો લોહગઢ કિલ્લાનો ઈતિહાસ
મહારાષ્ટ્ર ટુરીઝમની જાણકારી અનુસાર લોહગઢ કિલ્લાનો ઇતિહાસ 2000 વર્ષ જૂનો છે. આ કિલ્લાનું નિર્માણ સાતવાહન રાજવંશના સમયમાં કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યાર પછી અહીં અનેક રાજવંશોએ રાજ કર્યું. વર્ષ 1648 માં મરાઠા સામ્રાજ્યના સંસ્થાપક છત્રપતિ શિવાજી મહારાજે લોહગઢ કિલ્લા પર કબજો કર્યો હતો. ત્યાર પછી પુરંદર સંધિ હેઠળ 1665 માં શિવાજી મહારાજે આ કિલ્લો મુઘલોનો સોપ્યો પરંતુ 1670 માં ફરીથી તેમણે આ કિલ્લો જીતી લીધો.
લોહગઢ કિલ્લાની બનાવટ અને ખતરનાક સ્પોટ
લોહગઢ કિલ્લો લોનાવાલાથી એકદમ નજીક આવેલી ટ્રેકિંગ માટેની લોકપ્રિય જગ્યા છે. લોહગઢ કિલ્લો તેના ઉંચા પર્વતો, ઊંડી ખાઈ અને અભેદ બનાવટ માટે ફેમસ છે. ટ્રેકર્સ માટે આ પોપ્યુલર સ્પોટ છે. આ ફોર્ટમાં બિંછુ કાંટા નામની એક જગ્યા છે જે એકદમ રિસ્કી ટ્રેક ગણાય છે. આ ટ્રેકની નજીક ઊંડી ખાઈઓ છે.
લોહગઢ કિલ્લાના ખતરનાક પોઇન્ટ
આ કિલ્લો ઊંચાઈ પર બનેલો છે અને આસપાસ જંગલ છે. કિલ્લાની ઊંચી દીવારો પરથી જોવામાં આવે તો નીચે ઊંડી ખાઈ દેખાય છે. કિલ્લા પરથી પ્રાકૃતિક સુંદરતા અને પહાડોના સુંદર નજારા તો જોવા મળે છે પરંતુ આ કિલ્લાની કેટલીક જગ્યાઓ ખતરનાક પણ છે.
લોહગઢ કિલ્લાના ડરામણા દાવા
લોહગઢ કિલ્લાને લઈને સ્થાનિક લોકોમાં કેટલીક ડરામણી વાતોનો દાવો પણ કરે છે. આ કિલ્લાને લઈને અફવા છે કે વર્ષો પહેલા અહીં લોકોની બલી આપવામાં આવતી હતી. આ સિવાય કિલ્લામાં રાતના સમયે ભૂતિયા અનુભવ થયાની અફવાઓ પણ ફેલાયેલી છે.
લોહગઢ કિલ્લામાં થયેલા મોત
લોહગઢ કિલ્લામાં કેતન અગ્રવાલ પહેલાં પણ કેટલીક મોતની ઘટનાઓ બની ચુકી છે. આ અંગે જાણવા મળતી માહિતી અનુસાર વર્ષ 2016માં કિલ્લાની જાડીઓમાંથી રાહુલ નરાલે નામના યુવકનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. જ્યારે વર્ષ 2025 માં 21 વર્ષની માનસી ગોવિંદપુરકર નામની યુવતીનો મૃતદેહ પણ આ કિલ્લામાંથી મળ્યો હતો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે.ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)