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Lohgarh Fort: કેતન અગ્રવાલનું મર્ડર સ્પોટ બનેલો લોહગઢ કિલ્લો છે ફેમસ ટ્રેકિંગ પોઈંટ, જાણો તેની ખાસિયતો અને રહસ્યો વિશે

Lohgarh Fort Of Maharashtra: અત્યારે દેશભરમાં કેતન અગ્રવાલ મર્ડર કેસ ચર્ચામાં છે. સિયા ગોયલ અને તેના પ્રેમી ચેતને મળી કેતન અગ્રવાલને લોહગઢ ફોર્ટમાં મોતને ઘાટ ઉતાર્યો. આ કેસની સાથે મહારાષ્ટ્રનો આ કિલ્લો ચર્ચામાં આવ્યો છે. જે કિલ્લો હવે કેતનના મર્ડર સ્પોટ તરીકે ફેમસ થયો છે તેનો ઈતિહાસ વર્ષો જૂનો છે. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 26, 2026, 01:38 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:57 PM IST
Lohgarh Fort: કેતન અગ્રવાલનું મર્ડર સ્પોટ બનેલો લોહગઢ કિલ્લો છે ફેમસ ટ્રેકિંગ પોઈંટ, જાણો તેની ખાસિયતો અને રહસ્યો વિશે
Source: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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