/Lower Body Fat: પેટ, કમર, સાથળ ત્રણેય જગ્યાની ચરબી ઓગાળી નાખશે આ સ્પેશિયલ ચા, દિવસમાં 1 કપ પીવાનું શરુ કરી દો

Lower Body Fat: બેઠાડું જીવન શૈલી અને અનહેલ્ધી આહારના કારણે શરીરમાં ચરબી વધે તે સામાન્ય વાત થઈ ગઈ છે. પરંતુ સૌથી મોટી સમસ્યા ત્યારે થાય છે જ્યારે ચરબી પેટ, કમર, સાથળ એટલે કે શરીરના નીચેના ભાગોમાં જ વધારે જમા થતી હોય. જો શરીરમાં નીચેના ભાગમાં જ ચરબી વધારે દેખાતી હોય તો તેને દૂર કરવા શું કરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
ઘણા લોકોના શરીરનો આકાર ઉપરથી પાતળો અને નીચેથી જાડો લાગે છે. તેનું કારણ હોય છે કે તેમના શરીરમાં નીચેના ભાગના અંગોમાં જ ચરબી એકઠી થતી હોય છે. આ રીતે વધેલી ચરબી માટે જીમમાં કલાકો સુધી મહેનત કર્યા પછી પણ ઘણી વખત રીઝલ્ટ મળતું નથી. તેવામાં એક ઘરેલુ ઉપાય તમને જણાવીએ જે પેટ, સાથળ અને કમરની ચરબીને સરળતાથી ઓછી કરવામાં મદદ કરી શકે છે. આજે તમને એક હર્બલ ટી બનાવવાની રીત જણાવીએ. આ હર્બલ ટીમાં એવી વસ્તુઓનો ઉપયોગ થાય છે જે શરીરમાં જામેલી ચરબીને ઓગાળવામાં મદદ કરે છે.
ચરબી બાળવામાં મદદ કરતું હર્બલ પાણી બનાવવાની રીત
શરીરની ચરબી ઓછી કરવા માટે જે હર્બલ ટી પીવાની છે તેમાં જીરું, વરિયાળી અને સૂકા ધાણાનો ઉપયોગ થાય છે. આ ત્રણ વસ્તુનું મિશ્રણ શરીરમાં કેવી રીતે કામ કરે છે સૌથી પહેલા તે જાણીએ. હર્બલ ટીમમાં જે જીરું ઉમેરવામાં આવે છે તે મેટાબોલિઝમને બુસ્ટ કરે છે. મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થવાથી પાચનતંત્ર સુધરે છે અને કેલેરી ઝડપથી બળે છે. આ હર્બલ ટીમાં સૂકા ધાણાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે શરીરમાં વોટર રીટન્સન ઓછું કરે છે. સાથે જ શરીરમાંથી ટોક્સિન બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે. ઘણી વખત વોટર રીટેશનના કારણે પણ શરીર ફુલેલું દેખાતું હોય છે. આ હર્બલ ટીમાં જે વરીયાળીનો ઉપયોગ થાય છે તે ભૂખ કંટ્રોલ કરવાનું કામ કરે છે. તેનાથી વારંવાર ખાવાની ક્રેવિંગ થતી નથી અને ઓવર એટીંગથી બચી શકાય છે. સાથે જ વરીયાળી પેટને ઠંડુ રાખે છે અને બ્લોટીંગ મટાડે છે.
ફેટ ઓછું કરવાની હર્બલ્ટી આ રીતે બનાવો
ફેટ ઓછું કરતી હર્બલ ટી બનાવવા માટે સૌથી પહેલા રાત્રે આ પ્રોસેસ કરો. જેમાં એક તપેલીમાં એક ગ્લાસ પાણી લઈ તેમાં અડધી ચમચી જીરૂં, અડધી ચમચી આખા ધાણા અને અડધી ચમચી વરિયાળી ઉમેરી. પાણીને ઢાંકીને રાખી દો. સવારે મસાલા સહિત પાણીને ત્યાં સુધી ઉકાળો જ્યાં સુધી પાણી અડધા ગ્લાસ જેટલું બચે. ત્યાર પછી પાણીને ગાળી લો અને હુંફાળું ગરમ હોય ત્યારે પી લો. રોજ સવારે સૌથી પહેલા આ પાણી પીવાનું રાખશો એટલે થોડા જ દિવસોમાં તમને શરીરમાં ફરક દેખાવા લાગશે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)