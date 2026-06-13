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Lower Body Fat: પેટ, કમર, સાથળ ત્રણેય જગ્યાની ચરબી ઓગાળી નાખશે આ સ્પેશિયલ ચા, દિવસમાં 1 કપ પીવાનું શરુ કરી દો

Lower Body Fat: શરીરના નીચેના ભાગમાં વધેલી ચરબીને સરળતાથી ઓછી કરવા માટેનો અસરકારક ઉપાય તમને જણાવીએ. પેટ, કમર અને સાથળના ભાગે વધેલી ચરબીને ઓછી કરવી હોય તો રોજ સવારે આ હર્બલ ટી બનાવીને પીવાનું શરુ કરી દો. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 13, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 12:47 PM IST
Lower Body Fat: પેટ, કમર, સાથળ ત્રણેય જગ્યાની ચરબી ઓગાળી નાખશે આ સ્પેશિયલ ચા, દિવસમાં 1 કપ પીવાનું શરુ કરી દો

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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પેટ, કમર, સાથળની ચરબી ઓગાળી નાખશે આ સ્પેશિયલ ચા, દિવસમાં 1 કપ પીવાનું શરુ કરી દો
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