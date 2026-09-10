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Gas Connection: LPG કનેકશન નવા એડ્રેસ પર ટ્રાંસફર કરવાની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ, આ રીતે એક દિવસમાં બદલી જશે એડ્રેસ

Gas Connection Address Change: ઘર બદલે એટલે ગેસ કનેકશન ટ્રાંસફર કરવું પડે છે. ગેસ કનેકશનમાં એડ્રેસ બદલવાની પ્રોસેસ અને નિયમો વિશે જાણકારી હોય તો આ કામ એક જ દિવસમાં થઈ શકે છે. એટલે કે નવા ઘરમાં શિફટ થયાની સાથે તમને ગેસ કનેકશન પણ રેડી મળી શકે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 10, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:54 AM IST
Gas Connection: LPG કનેકશન નવા એડ્રેસ પર ટ્રાંસફર કરવાની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ, આ રીતે એક દિવસમાં બદલી જશે એડ્રેસ

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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