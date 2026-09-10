/Gas Connection: LPG કનેકશન નવા એડ્રેસ પર ટ્રાંસફર કરવાની સ્ટેપ બાય સ્ટેપ પ્રોસેસ, આ રીતે એક દિવસમાં બદલી જશે એડ્રેસ

Gas Connection Address Change: જ્યારે ઘર બદલવાનું થાય ત્યારે સામાન પેક કરી નવા ઘરમાં પહોંચાડવો એ એક માત્ર ટેન્શન નથી હોતું. ઘર બદલતી વખતે ગેસ કનેકશન ચેન્જ કરાવવું પણ ટેન્શનનું કામ લાગે છે. ગેસ કનેકશન ચેન્જ કરાવવાની જાણકારી ન હોય તો ઘર સેટ થઈ જાય પછી પણ દિવસો સુધી ગેસ કનેકશન મળતું નથી. જેના કારણે ઘરમાં રસોડું ચલાવવું મુશ્કેલ થઈ જાય.
ગેસ કનેકશનમાં એડ્રેસ ચેન્જ કરવાની રીત અને નિયમ વિશે જાણકારી હોય તો આ કામ એક જ દિવસમાં થઈ શકે છે. અને જ્યારે તમારું નવું ઘર સેટ થતું હોય ત્યારે જ ગેસ કનેકશનનું કામ પણ થઈ શકે છે. એટલે તમે નવા ઘરમાં આરામથી ટેન્શન વિના રસોડું શરુ કરી શકો છો. તો ચાલો તમને જણાવીએ ગેસ કનેકશનમાં એડ્રેસ ચેન્જની પ્રક્રિયા શું છે.
ગેસ કનેકશન ટ્રાન્સફર માટે જરૂરી દસ્તાવેજ
ગેસ કનેકશન બદલવા માટે તમારે ગેસ એજન્સીમાં કેટલાક ડોક્યુમેન્ટ આપવાના રહેશે. આ જરૂરી ડોક્યુમેન્ટમાં ઓળખપત્ર, નવા ઘરનું એડ્રેસ પ્રુફ, ગેસ બુક, કનેકશન વાઉચર. જો તમારું ઘર સેમ એરિયામાં બદલ્યું હોય તો તમારે એજન્સીમાં ફક્ત નવા એડ્રેસની જાણકારી આપવાની રહેશે. એજન્સી એડ્રેસ અપડેટ કરી દેશે એટલે નવા એડ્રેસ પર ગેસ સિલિન્ડર મળવા લાગશે.
શહેર બદલવાનું હોય તો ગેસ કનેકશન બદલવાની રીત
જો તમે એક શહેર છોડી બીજા શહેરમાં જવાના હોય તો સૌથી પહેલા જૂની ગેસ એજન્સીમાં જઈ ગેસ સિલિન્ડર અને રેગ્યુલેટર પરત કરો. ત્યારબાદ એજન્સી તમને ટર્મિનેશન વાઉચર આપશે. અને સિક્યોરિટી માટે જે રકમ જમા કરી હોય તે પરત કરશે. નવા શહેરમાં તમારું ઘર જે વિસ્તારમાં હોય ત્યાંની એજન્સીમાં જઈ જરૂરી દસ્તાવેજો અને સિક્યોરિટી રકમ જમા કરાવી નવું કનેકશન લેવાનું રહેશે.
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જો તમે એડ્રેસ બદલી એલપીજીમાંથી પીએનજીમાં શિફ્ટ થવા માંગો છો તો તેના માટે તમારા વિસ્તારની ગેસ એજન્સીનો સંપર્ક કરો અને જરૂરી દસ્તાવેજો જમા કરાવી પ્રોસેસ શરુ કરાવી શકો છો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)