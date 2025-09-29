Thecha Recipe: મહારાષ્ટ્રીયન સ્ટાઈલ ઠેચા સાથે ખાશો તો સાદા રોટલી-શાક પણ લાગશે ટેસ્ટી, નોટ કરી લો સ્પેશિયલ રેસિપી
Thecha Recipe: આજે તમને ઘરે મહારાષ્ટ્રીયન સ્ટાઈલ ઠેચા બનાવવાની રીત જણાવીએ. ઘરમાં જ રહેલી કેટલીક વસ્તુની મદદથી એકદમ ટેસ્ટી ઠેચા બને છે. તો પછી ફટાફટ નોંધી લો આ સ્પેશિયલ રેસિપી.
Thecha Recipe: ઠેચા મહારાષ્ટ્રની પારંપરિક ડિશ છે. આ એક પ્રકારની ચટણી હોય છે જે તેના સ્વાદ માટે દુનિયાભરમાં ફેમસ છે. ઠેચામાં લીલા મરચાં, લસણ અને સિંગદાણા હોય છે. આ ચટણી એકદમ ચટપટી બને છે. જો તમે આ ચટણી થાળીમાં પીરસો છો તો સાદા રોટલી શાક પણ ટેસ્ટી લાગશે.
ઠેચાની ખાસિયત એ છે કે તે ટેસ્ટી હોવાની સાથે બનાવવામાં ઈઝી છે. ઠેચા હવે દુનિયાભરમાં તેના સ્વાદ માટે જાણીતી છે. આ ચટણી બનાવવા માટે વધારે વસ્તુઓની જરૂર પણ પડતી નથી. ઠેચા બનાવવા માટે લસણ, લીલા મરચાં, મીઠું, સિંગદાણા, તેલની જરૂર પડશે. આ ચટણી ઓછી વસ્તુઓથી બને છે પરંતુ તેનો સ્વાદ લાજવાબ હોય છે. તો ચાલો ફટાફટ નોંધી લો આ વાનગીની ખાસ રીત.
ઠેચા બનાવવા માટે જરૂરી સામગ્રી
લીલા મરચાં 8 થી 10 નંગલ
લસણ 5 થી 6 કળીઓ
જીરું 1/4 ચમચી
મીઠું સ્વાદ પ્રમાણે
શેકેલા સિંગદાણા 2 ચમચી
1 ચમચી તેલ
ઠેચા બનાવવાની રીત
ઠેચા બનાવવા માટે સૌથી પહેલા એક તવા પર તેલ ગરમ કરી તેમાં લીલા મરચાં અને લસણે ધીમા તાપે શેકો. જ્યારે લસણ અને મરચાં શેકાય જાય ત્યારે તેમાં જીરું અને સિંગદાણા ઉમેરો, આ વસ્તુઓને 1 મિનિટ માટે શેકો જેથી તેનો કાચો ટેસ્ટ જતો રહે. ત્યારબાદ ગેસ બંધ કરી બધી જ સામગ્રીને ઠંડી થવા દો. સામગ્રી ઠંડી થઈ જાય એટલે તેમાં મીઠું ઉમેરી વાટી લો. આ ચટણી અધકચરી રાખવાની હોય છે. આ ચટણીમાં ઉપરથી તમે વઘાર પણ કરી શકો છો. જો કે ઠેચા આ રીતે ખાવાથી સૌથી વધુ ટેસ્ટી લાગે છે.
