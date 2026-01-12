Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

Makar Sankranti 2026: મકર સંક્રાંતિની સ્પેશિયલ ખિચડી આ રીતે બને, ડુંગળી-લસણ વિના પણ સ્વાદ લાગે લાજવાબ

Makar Sankranti Special Khichdi Recipe: ભારતભરમાં મકર સંક્રાંતિનો તહેવાર ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે. દરેક રાજ્યમાં અલગ અલગ રીતે મકર સંક્રાંતિ ઉજવાય છે. આ દિવસે ખીચડી બનાવવાની પણ પરંપરા છે. ઘણા રાજ્યોમાં ખીચડી પ્રસાદ તરીકે સર્વ થાય છે. આ ખીચડી ખાસ હોય છે. તેમાં લસણ-ડુંગળી હોતા નથી પરંતુ તેમ છતાં તેનો સ્વાદ લાજવાબ હોય છે. સંક્રાંત સ્પેશિયલ ખીચડી કેવી રીતે બને ચાલો જાણીએ.
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Jan 12, 2026, 08:54 AM IST

Trending Photos

Makar Sankranti 2026: મકર સંક્રાંતિની સ્પેશિયલ ખિચડી આ રીતે બને, ડુંગળી-લસણ વિના પણ સ્વાદ લાગે લાજવાબ

Makar Sankranti Special Khichdi Recipe: મકરસંક્રાંતિ સૂર્યદેવ સંબંધિત મુખ્ય પર્વ છે. ભારતના અલગ અલગ રાજ્યમાં અલગ અલગ પરંપરાનું પાલન કરીને આ તહેવાર ઉત્સાહપૂર્વક ઉજવવામાં આવે છે. મકરસંક્રાંતિ સાથે ખીચડીનો અનોખો સંબંધ છે. આ દિવસે ખીચડી ભોજનનો એક મહત્વનો ભાગ હોય છે. મકરસંક્રાંતિ પર ખીચડી ખાવી અને ખીચડીનું દાન કરવા પાછળ કેટલીક માન્યતાઓ અને કથાઓ પણ છે. 

Add Zee News as a Preferred Source

મકરસંક્રાતિના દિવસે સૂર્ય ધન રાશિમાંથી નીકળી મકર રાશિમાં પ્રવેશ કરે છે તેને ઉત્તરાયણ પણ કહેવામાં આવે છે આ ખગોળીય ઘટના શુભ હોય છે. આ દિવસે લોકો સૂર્યદેવતાની પૂજા અર્ચના કરે છે. કેટલાક રાજ્યમાં મકરસંક્રાંતિને ખીચડી પર્વ તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે કારણ કે આ દિવસે ખીચડી બનાવીને ખાવી અને તેનું દાન કરવું શુભ ગણાય છે. 

મકરસંક્રાંતિના દિવસે બનતી ખીચડી ભગવાન સૂર્યને સમર્પિત કરવામાં. ખીચડીમાં જે વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તેનો સંબંધ નવગ્રહ સાથે પણ હોય છે તેવી માન્યતા છે. જેમ કે ચોખા ચંદ્ર સંબંધિત છે, અડદની દાળ શનિનું પ્રતીક છે, હળદર ગુરુનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, લીલા શાકભાજી બુધ સંબંધિત હોય છે, ઘી સૂર્યદેવનું તત્વ છે. આ બધા જ તત્વોથી ખીચડી બને છે. માન્યતા છે કે ખીચડી નવ ગ્રહોને સંતુલિત કરીને શુભ ફળ પ્રાપ્ત કરવાનું પ્રતીક છે. મકરસંક્રાંતિ પર ખીચડી બનાવીને સૂર્યદેવને અર્પણ કરવામાં આવે છે ત્યાર પછી બ્રાહ્મણોને દાન કરી પોતાના ભોજનમાં સામેલ કરવાની હોય છે. મકરસંક્રાંતિના દિવસે બનતી સ્પેશિયલ ખીચડી કેવી રીતે બને છે અને તેમાં કઈ સામગ્રીની જરૂર પડે છે ચાલો જાણીએ. 

ખીચડી બનાવવાની સામગ્રી 

ચોખા - 1 કપ
મગની દાળ - 1 કપ
લીલા વટાણા - 1 કપ
મોટા ટમેટા - 2 
લીલા મરચાં 2 નંગ
ઘી - 3 મોટા ચમચા
આદું
લીલો લીમડો
હીંગ
હળદર
મરચું પાવડર
જીરું
રાઈ
ગરમ મસાલો
લીલા ધાણા

ખીચડી બનાવવાની રીત 

આ ખીચડી બનાવવા માટે મગની દાળ અને ચોખાને પાણીથી ધોઈ 10 મિનિટ માટે પલાળી દો. ત્યાર પછી મધ્યમ આંચ પર પ્રેશર કુકર રાખો અને તેમાં ઘી ગરમ કરો. ઘી ગરમ થઈ જાય એટલે તેમાં જીરું અને હિંગ ઉમેરો. ત્યાર પછી લીલા વટાણા ઉમેરી એક થી બે મિનિટ ફ્રાય કરો. તમે ઈચ્છો તો આ જ સ્ટેજ પર ગાજર સહિતના બીજા શાક પણ ઉમેરી શકો છો. વટાણા ફ્રાય થઈ જાય પછી તેમાં સમારેલા ટમેટા અને મરચાં ઉમેરી દો. સાથે જ તેમાં ખમણેલું આદુ ઉમેરી એક મિનિટ સાંતળો. 

મસાલા રેડી થઈ જાય પછી તેમાં પલાળેલા ચોખા અને મગની દાળ ઉમેરો. સાથે જ સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું હળદર લાલ મરચું પાવડર અને ગરમ મસાલા ઉમેરી બે મિનિટ સાંતળો. ત્યાર પછી ખીચડીમાં પાણી ઉમેરી કુકર બંધ કરો. બેથી ત્રણ સીટી પછી ગેસ બંધ કરી દો. કુકર થોડું ઠંડુ થાય પછી ઢાંકણ ખોલો. 

ખીચડી થોડી ગરમ હોય ત્યારે જ તેમાં દેશી ઘીનો વઘાર કરવો. વઘાર કરવા માટે એક ચમચી ઘી ગરમ કરી તેમાં રાઇ અને લીમડાના ઉમેરી ગરમ ખીચડીમાં મિક્સ કરી દો. તૈયાર કરેલી ખીચડીમાં ઉપરથી ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી ગરમાગરમ શરૂ કરો.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

...और पढ़ें
Makar Sankranti 2026KhichdiRecipespiritualastrologyમકર સંક્રાંતિ 2026

Trending news