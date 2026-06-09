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વધેલી રોટલીમાંથી બનાવો હોટલ જેવું એકદમ ટેસ્ટી કોફ્તાનું શાક, લોકો આંગળા ચાટતા રહી જશે

Roti Kofta: પંજાબી શાક કોને ન ભાવે? પરંતુ શું તમે વધેલી રોટલીમાંથી સ્વાદિષ્ટ કોફ્તાનું શાક ક્યારેય ખાધુ છે? અરે એક વાર આ રીતે કોફ્તાનું શાક બનાવશો તો ઘરમાં બધા વારંવાર બનાવવાની માંગણી કરશે. વધેલી રોટલીમાંથી કોફ્તાનું ટેસ્ટી શાક કેવી રીતે બનાવવું તેની રીત ખાસ જાણો. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 09, 2026, 03:52 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 04:09 PM IST
વધેલી રોટલીમાંથી બનાવો હોટલ જેવું એકદમ ટેસ્ટી કોફ્તાનું શાક, લોકો આંગળા ચાટતા રહી જશે
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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