/વધેલી રોટલીમાંથી બનાવો હોટલ જેવું એકદમ ટેસ્ટી કોફ્તાનું શાક, લોકો આંગળા ચાટતા રહી જશે

ખાવાના શોખીનો માટે પંજાબી શાક એટલે તો જાણે ભગવાન મળ્યા એવું હોય છે. કોફ્તા તો લગભગ બધાને પ્રિય હોય છે. ક્યારેક એવું બનતું હોય છે કે આપણા ઘરમાં રોટલીઓ વધી પડે છે. ત્યારે એમ થાય કે એવું તે શું બનાવવું કે ઘરના લોકોને મજા પડી જાય. ત્યારે આજે અમે તમને વધેલી રોટલીમાંથી એક અત્યંત સ્વાદિષ્ટ વાનગી બનાવવાની રીત જણાવીશું. આ છે રોટલી કોફ્તા. આ કોફ્તા સ્વાદમાં ખુબ જ ટેસ્ટી હોય છે અને જે ખાશે તે તમારી પ્રશંસા કરશે.
વધેલા ભોજનનો સારી રીતે કઈ રીતે ઉપયોગ કરવો એ પણ એક કળા છે. મસાલેદાર ગ્રેવી અને સોફ્ટ કોફ્તાથી આ ડિશ બાળકોથી લઈને મોટાઓને ખુબ પસંદ પડશે. ચાલો ત્યારે બનાવવાની રીત પણ જાણી લો. આ માટે કઈ કઈ વસ્તુઓની જરૂર પડશે તે ખાસ જાણો.
સામગ્રી
કોફ્તા બનાવવા માટે
વધેલી રોટલીઓ નાના નાના ટુકડા કરેલી (3-4 રોટલી)
2-3 મોટા ચમચા ચણાનો ઝીણો લોટ
1 નાની ડુંગળી ઝીણી સમારેલી
1 લીલું મરચું ઝીણું સમારેલું
અડધી ચમચી જીરું
અડધી ચમચી ગરમ મસાલો
મીઠું સ્વાદ મુજબ
2 મોટા ચમચા કોથમીર સમારેલી
પાણી મિશ્રણ તૈયાર કરવા માટે જરૂર પ્રમાણે
ગ્રેવી માટે સામગ્રી
2 મોટા ચમચા તેલ
1 નાની ચમચી જીરું
1 ડુંગળી (ઝીણી સમારેલી અથવા છીણેલી)
2 ટામેટાની પ્યૂરી
1 નાની ચમચી ધાણજીરું પાઉડર
અડધી ચમચી હળદર
એક નાની ચમચી લાલ મરચું પાઉડર
અડધી ચમચી ગરમ મસાલો
મીઠું સ્વાદ મુજબ
જરૂર પ્રમાણે પાણી
2 મોટા ચમચા સમારેલી કોથમીર
કોફ્તા બનાવવાની રીત
સૌ પ્રથમ તો વધેલી રોટલીના કોફ્તા બનાવવ રોટલીના ટુકડાને મિક્સરમાં પીસી લો. એક બાઉલમાં રોટલીનો ભૂકો લો, તેમાં ચણાનો લોટ, સમારેલી ડુંગળી, કોથમીર, ગરમ મસાલો અને મીઠુ, લીલું મરચું વગેરે નાખીને બરાબર મિક્સ કરો. ત્યારબાદ થોડું થોડું પાણી નાખીને બહું ઢીલું નહીં પરંતુ રોટલીના લોટની જેમ સોફ્ટ બનાવીને બાંધી લો.
હવે આ તૈયાર કરેલા મિશ્રણથી નાના નાના કોફ્તા બનાવો અને એક કડાઈમાં તેલ લઈને ગરમ કરવા મૂકો. આ કોફ્તાને મીડિયમ આંચ પર સોનેરી અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લો. તેને શેલો ફ્રાય પણ કરી શકો. ત્યારબાદ તેને ટિશ્યુ પર લઈ લો જેથી કરીને વધારાનું તેલ બધુ શોષાઈ જાય.
ગ્રેવી તૈયાર કરો
ત્યારબાદ એક કડાઈમાં તેલ લો અને તેમાં જીરું નાખો. પછી તેમાં સમારેલી ડુંગળી નાખીને બરાબર સાંતળી લો. હવે આદુ-લસણ પેસ્ટ નાખો અને એક મિનિટ જેટલું સાંતળો. ત્યારબાદ ટામેટાની પ્યુરી નાખો. જ્યાં સુધી તેમાંથી તેલ છૂટું ન પડે ત્યાં સુધી સાંતળો. હવે હળદર, લાલ મરચું પાઉડર, ધાણાજીરું પાઉડર, ગરમ મસાલો અને મીઠું નાખીને સારી રીતે ભેળવો. બરાબર તેલ છૂટું પડી જાય પછી જરૂર પ્રમાણે પાણી નાખી ગ્રેવીને 5-7 મિનિટ સુધી મીડિયમ આંચ પર પકવા દો.
ગ્રેવી જ્યારે તૈયાર થઈ જાય ત્યારે તૈયાર કરેલા કોફ્તાને ગ્રેવીમાં નાખો. 2-3 મિનિટ સુધી મીડિયમ આંચ પર પકવા દો જેથી કરીને કોફ્તા ગ્રેવીનો સ્વાદ બરાબર શોષી લે અને હળવા નરમ થઈ જાય. ત્યારબાદ તેના પર કોથમિર ભભરાઓ અને ગરમ ગરમ રોટલી કોફ્તા કરીને ભાત કે રોટલી સાથે પીરસો.