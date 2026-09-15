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  • /Kathiawadi Kaju Lehsun Sabji: 1 કપ કાજુ સાથે બનાવો કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ કાજુ-લસણનું શાક, આંગળીઓ ચાટવા મજબૂર કરી દેશે તેનો સ્વાદ!

Kathiawadi Kaju Lehsun Sabji: 1 કપ કાજુ સાથે બનાવો કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ કાજુ-લસણનું શાક, આંગળીઓ ચાટવા મજબૂર કરી દેશે તેનો સ્વાદ!

Kathiawadi Kaju Lehsun Sabji: તમે કદાચ લોકોને શાકભાજીમાં સૂકા મેવો ઉમેરતા જોયા હશે, પરંતુ શું તમે ક્યારેય કાજુ અને લસણના શાકનો સ્વાદ માણ્યો છે? તે અતિ સ્વાદિષ્ટ હોય છે અને રોટલી અને ભાત બંને સાથે જમી શકાય છે. ચાલો તેની રેસીપી શેર કરીએ.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Sep 15, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 07:27 PM IST
Kathiawadi Kaju Lehsun Sabji: 1 કપ કાજુ સાથે બનાવો કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ કાજુ-લસણનું શાક, આંગળીઓ ચાટવા મજબૂર કરી દેશે તેનો સ્વાદ!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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