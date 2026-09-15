/Kathiawadi Kaju Lehsun Sabji: 1 કપ કાજુ સાથે બનાવો કાઠિયાવાડી સ્ટાઇલ કાજુ-લસણનું શાક, આંગળીઓ ચાટવા મજબૂર કરી દેશે તેનો સ્વાદ!

Kathiawadi Kaju Lehsun Sabji: કાજુ અને બદામનો ઉપયોગ ઘણી વાનગીઓમાં થાય છે અને તે ભોજનનો સ્વાદ વધારે છે. રાજવી રાજસ્થાની વાનગીઓમાં ઘણીવાર સૂકા મેવાનો ઉપયોગ થાય છે, પરંતુ ગુજરાતના કાઠિયાવાડમાં, એક ખાસ મસાલેદાર કાજુ અને લસણનું શાક બનાવવામાં આવે છે. કાજુ અને લસણથી કાઠિયાવાડની એક શાહી અને ઢાબા શૈલીની વાનગી છે, જેનો આનંદ રોટલી, નાન અને ભાત સાથે માણવામાં આવે છે.
જો તમે દરરોજ ઘરે એક જ બટાકા, કોબી, પનીર અથવા અન્ય શાકભાજી ખાવાથી કંટાળી ગયા હોવ, તો આ કાજુ અને લસણનું શાક અજમાવી શકો છો. કાજુની હળવી મીઠાશ અને લસણની મસાલેદારતા સાથે, એક અનોખો સ્વાદ આપે છે. તમે તેને સરળતાથી ઘરે ઢાબા સ્ટાઈલમાં બનાવી શકો છો.
કાજુ - 1 કપ
લસણ - 15-20 કળી
ડુંગળી - 1, જીણી સમારેલી
ટામેટા - 2, જીણી સમારેલી
લીલા મરચાં - 1-2
દહીં - 2 ચમચી
લાલ મરચાંનો પાવડર - 1.5 ચમચી
હળદર - 1/4 ચમચી
ધાણા પાવડર - 1 ચમચી
ગરમ મસાલો - 1/2 ચમચી
જીરું - 1/2 ચમચી
તેલ - જરૂર મુજબ
મીઠું - સ્વાદ મુજબ
પાણી - જરૂર મુજબ
ધાણાના પાન - ગાર્નિશ માટે
કાજુ શેકો
પ્રથમ, એક પેનમાં થોડું તેલ ગરમ કરો. કાજુ ઉમેરો અને હળવા સોનેરી થાય ત્યાં સુધી તળો. ધ્યાન રાખો કે તે વધુ બળી ન જાય. તેને કાઢીને પ્લેટમાં મૂકો.
લસણ તૈયાર કરો
હવે, તે જ પેનમાં લસણની કળી ઉમેરો અને તેને હળવા હાથે તળો. લસણ સુગંધિત થઈ જાય અને કાચું થઈ જાય પછી તેને કાઢીને બાજુ પર રાખો.
મસાલા તળો
આ બે તળ્યા પછી, પેનમાં થોડું તેલ ઉમેરો. જીરું ઉમેરો. પછી, બારીક સમારેલી ડુંગળી ઉમેરો અને સોનેરી થાય ત્યાં સુધી તળો. લીલા મરચાં અને ટામેટાં ઉમેરો અને પકાવો.
મસાલા ઉમેરો
જ્યારે ટામેટાં નરમ થઈ જાય, ત્યારે હળદર, લાલ મરચું અને ધાણા પાવડર ઉમેરો. તેલ કિનારીઓથી અલગ થવા લાગે ત્યાં સુધી મસાલાને સારી રીતે તળો.
દહીં ઉમેરો
હવે, આંચ ઓછી કરો અને ફેંટેલું દહીં ઉમેરો, સતત હલાવતા રહો. આ દહીંને ગાઢું બનતા અટકાવશે અને સરળ મસાલા ચેક કરો.
કાજુ અને લસણ ઉમેરો અને પકાવો
મસાલા બરાબર તળાઈ જાય પછી, શેકેલા કાજુ અને લસણ ઉમેરો. જરૂર મુજબ થોડું પાણી ઉમેરો અને થોડીવાર પકાવો. છેલ્લે, ગરમ મસાલો અને સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરો.
આ રીતે પીરસો
જ્યારે ગ્રેવી તમારી જરૂરીયાત પ્રમાણે ઘટ્ટ થાય, ત્યારે ગેસ બંધ કરો. કોથમીરના પાનથી સજાવીને ગરમા ગરમ પીરસો. આ કાજુ અને લસણનું શાક રોટલી, પરાઠા, પુરી અથવા જીરા ભાત સાથે ખાવામાં સ્વાદિષ્ટ લાગે છે.