Makeup Tips: વેલેન્ટાઈન ડે ની ડેટ પર જવા માટે ડ્રેસ, ફુટવેર, એસેસરીઝની તૈયારી તો કરી લીધી હશે. તો ચાલો તમને વેલેન્ટાઈન ડે પર ફ્લોલેસ મેકઅપ લુક કેવી રીતે મેળવવો તે જણાવી દઈએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Feb 09, 2026, 02:01 PM IST
Makeup Tips: વેલેન્ટાઈન ડે પર કેવી રીતે કરવો પરફેક્ટ મેકઅપ ? ફટાફટ નોટ કરી લો ફ્લોલેસ મેકઅપ લુક માટેની ટીપ્સ

Makeup Tips: વેલેન્ટાઈન વીક ચાલી રહ્યું છે. વેલેન્ટાઈન વીકમાં સૌથી સ્પેશિયલ દિવસ હોય છે 14 ફેબ્રુઆરી એટલે કે વેલેન્ટાઈન ડે. આ દિવસ પ્રેમી પંખીડા માટે ખાસ હોય છે. કેટલાક લોકોની લવ સ્ટોરીની શરૂઆત જ વેલેન્ટાઈન ડેથી થાય છે. કારણકે પ્રેમના આ દિવસો દરમિયાન ઘણા યુવક યુવતીઓ પોતાના પ્રેમને વ્યક્ત કરી એકબીજાને પ્રપોઝ કરે છે. 

વેલેન્ટાઈન ડે ને સ્પેશિયલ બનાવવા માટે કપલ અલગ અલગ પ્લાનિંગ કરતા હોય છે. વેલેન્ટાઈન ડે ને ખાસ રીતે સેલિબ્રેટ કરવા માટે યુવક અને યુવતી બંને તૈયારીઓ કરતા હોય છે. જોકે યુવતીઓ માટે વેલેન્ટાઇન્સ ડે ની તૈયારી થોડી વધારે સ્ટ્રેસફૂલ હોય છે. સ્ટ્રેસફુલ એટલા માટે કે તેણે ડેટ પર જતા પહેલા પોતાના ડ્રેસથી લઈને મેકઅપ લુક માટે પણ તૈયારીઓ કરવાની હોય છે. વેલેન્ટાઈન ડે ના દિવસે સૌથી સુંદર દેખાવાની ઈચ્છા દરેક યુવતીની હોય છે. આ વેલેન્ટાઇન્સ ડે પર તમે પણ સૌથી સુંદર અને સૌથી ખાસ દેખાવ તે માટે જરૂરી મેકઅપ ટીપ્સ વિશે તમને જણાવીએ. તો ફટાફટ તમારી સ્કિન ટાઈપ અનુસારની ફલોલેસ મેકઅપ ટીપ્સ વિશે જાણી લો. 

ફેર સ્કીન પર કેવો મેકઅપ કરવો જોઈએ?

જે યુવતીની સ્કીન ફેર હોય એટલે કે રૂપાળી હોય તેણે મેકઅપ માટે પિંક ટીંટ ફાઉન્ડેશન પસંદ કરવું જોઈએ. ફેર સ્કીન પર બ્રાઉન આઇબ્રો પેન્સિલ દ્વારા આઇબ્રોને ડીફાઈન કરશો તો બેસ્ટ લાગશે. જે યુવતીની સ્કીન ફેર હોય તેમણે લાઈટ બ્રાઉન રંગનો આઈ શેડો યુઝ કરવો જોઈએ. સાથે જ ગાલ પર પિંક બ્લશ કરવું જોઈએ. લિપસ્ટિકમાં ફેર સ્કિન પર પિંક અથવા ન્યુડ લિપસ્ટિક બેસ્ટ લાગે છે.

ડસ્કી સ્કિન પર કેવો મેકઅપ કરવો ?

ડસ્કી સ્કિન એટલે કે ઘઉંવર્ણી સ્કિન હોય તો વાર્મ ટોન ફાઉન્ડેશન પસંદ કરો. ડસ્કી સ્કિનના ડાર્ક સ્પોટ છુપાવવા કંસીલર પણ યુઝ કરવું અને તે કેરેમલ શેડનું રાખો. ડસ્કી સ્કિન હોય તેમણે આંખ માટે બ્રાઈટ રંગના આઈશેડો પસંદ કરવા જોઈએ. ડસ્કી સ્કિન પર ડાર્ક રેડ, કોફી, બ્રાઉન શેડની લિપસ્ટિક ખીલે છે. 

ડાર્ક સ્કિન પર મેકઅપ

શ્યામવર્ણ સ્કિન હોય તેમણે મેકઅપ કરવામાં ખાસ ધ્યાન રાખવું, સ્કિન ટોન ડાર્ક હોય તો તેને ફાઉન્ડેશનથી રુપાળી દેખાડશો તો ખરાબ દેખાશો. ડાર્ક સ્કિન પર બ્રાઉનિશ શેડના ફાઉન્ડેશન યુઝ કરવા જોઈએ. શ્યામવર્ણી સ્કિન પર બ્લશ પણ બ્રાઉન રંગનું કરી શકો છો. સ્કિનની બ્રાઈટનેસ દેખાડવા હાઈલાઈટરનો ઉપયોગ કરો. આંખ માટે પણ ડાર્ક આઈશેડો યુઝ કરો. ડાર્ક સ્કિન પર સ્મોકી આઈ લુક સારો લાગે છે. લિપસ્ટિક માટે તમે ન્યૂડ શેડ યુઝ કરો તો સૌથી સારું. 

આ વેલેન્ટાઈન વીક પર તમે આ રીતે તમારા સ્કીન ટોનને અનુરુપ મેકઅપ યુઝ કરી રેડી થશો તો તમારો પાર્ટનર તમને જોઈ તમારા પર ફિદા થઈ જશે. 

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

