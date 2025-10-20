Most Expensive Almond: દુનિયાની સૌથી મોંઘી બદામ કઈ છે ? સ્વાદની સાથે ગુણમાં પણ હોય નંબર વન
Most Expensive Almond: બદામ સ્વાસ્થ્ય માટે ફાયદાકારક હોય છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે દુનિયાની સૌથી મોંઘી બદામ કઈ છે અને તેની કીંમત શું છે ? નથી જાણતા તો આજે તમને આ ખાસ જાણકારી આપી દઈએ.
Most Expensive Almond: ડ્રાયફ્રુટ્સમાં બદામને રાજા કહેવામાં આવે છે. બદામનો સ્વાદ બેસ્ટ હોય છે અને તે સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ફાયદાકારક હોય છે. બદામ પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે. બદામમાં પ્રોટીન, ફાઈબર, વિટામિન ઈ, હેલ્ધી ફેટ્સ અને એન્ટી ઓક્સીડન્ટ હોય છે. ડાયટમાં બદામને સામેલ કરવાથી શરીર, મગજ અને સ્કિન ત્રણેય હેલ્ધી રહે છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો કે બજારમાં કેટલા પ્રકારની બદામ મળે છે ? અને તેમાં સૌથી મોંઘી બદામ કઈ હોય છે ?
બદામનો એક એવો પ્રકાર પણ છે જે સૌથી મોંઘી મળે છે અને તે પોષકતત્વોની વાતમાં પણ નંબર વન હોય છે. દુનિયાની સૌથી મોંઘી બદામ મામરો બદામ છે. મામરો બદામ સૌથી મોંઘી અને પોષકતત્વોથી ભરપુર હોય છે. આ બદામ ભારતના કાશ્મીર અને હિમાલયી વિસ્તારમાં, ઈરાનમાં, અફઘાનિસ્તાનમાં સૌથી વધુ મળે છે. આ બદામની સૌથી મોટી ખાસિયત એ હોય છે કે તેમાં કોઈપણ પ્રકારનું કેમિકલ કે પોલિશ કરવામાં નથી આવતું. આ બદામ નેચરલ હોય છે.
કેવી હોય મામરો બદામ?
મામરો બદામ દેખાવમાં નાની હોય છે અને તેના ઉપરના ભાગમાં વધારે કરચલીઓ દેખાય છે. પરંતુ આ બદામમાં કેલિફોર્નિયા બદામની સરખામણીમાં 50 ટકાથી વધુ પોષણ હોય છે. તેમાં ઓમેગા 3, ઓમેગા 6 સહિતના પૌષકતત્વો હોય છે. સાથે જ તેમાં પ્રોટીન અને મિનરલ્સ ભરપુર માત્રામાં હોય છે. શિયાળામાં આ બદામ ખાવાથી વધારે લાભ થાય છે. આ બદામ એનર્જીનો સૌથી સારો સોર્સ હોય છે.
મામરો બદામની કીંમત
જો મામરો બદામની વાત કરીએ તો આ બદામની કીંમત પ્રતિ કિલો 1800 રુપિયાથી 3000 સુધીની હોય છે. જ્યારે કેલિફોર્નિયા બદામ પ્રતિ કિલો 800 થી 1200 રુપિયાના ભાવની હોય છે. કાશ્મીરી બદામ 1200 થી 2000 રુપિયા પ્રતિકિલોના ભાવથી મળે છે જ્યારે ગિરી બદામના પ્રતિ કિલોના ભાવ 600 થી 900 રુપિયા હોય છે. મામરો બદામ નોર્મલ બદામ કરતાં 3 ગણી વધારે મોંઘી હોય છે
