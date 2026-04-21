જલેબી ખાધા બાદ 33 વર્ષનો યુવક લકવાગ્રસ્ત થઈ ગયો! જાણો એક્સપર્ટે કોને સતર્ક રહેવાનું કહ્યું?

ડોક્ટર સુધીર કુમારે જણાવ્યું કે વ્યક્તિએ જ્યારે પણ જલેબી અને રબડી ખાધી ત્યારે તેની સાથે આવું થયું. હવે એ પણ જાણો કે આખરે આવું કેમ થયું અને કેમ જલદી ખાવી એ સ્વાસ્થ્ય માટે નુકસાનકારક છે?

Written By  Viral Raval |Last Updated: Apr 21, 2026, 03:59 PM IST
  • અનેક લોકોને રબડી જલેબી ભાવતી હોય છે. પરંતુ તેનાથી આવું પણ થઈ શકે એ ચોંકાવનારું.
  • 33 વર્ષના યુવકને જલેબી રબડી ખાધા બાદ લકવા જેવી સ્થિતિ થઈ ગઈ હતી.
  • ડોક્ટરે આ થવા પાછળનું કારણ અને કોણે સાવચેતી રાખવી તે પણ જણાવ્યું. 

મીઠાઈ કોને ન ભાવે?  ભારત એ વિવિધતાથી ભરેલો દેશ છે. દરેક પ્રદેશની એક અલગ ખાસિયત, ખાણી પીણી અને રહેણી કરણી હોય છે. એ જ રીતે જલેબી પણ ભારતની ખુબ ભાવતી મીઠાઈઓમાંથી એક છે. જલેબીને લોકો દહીં અને રબડી સાથે પણ ખાતા હોય છે. પરંતુ જો તમને કહીએ કે એક 33 વર્ષનો યુવક રબડી અને જલેબી ખાધા બાદ પેરેલાઈઝ્ડ થઈ ગયો તો તમે વિચારમાં પડી જશો. થોડા સમય પહેલા હૈદરાબાદના એપોલો હોસ્પિટલના ન્યૂરોલોજિસ્ટ ડોક્ટર સુધીરકુમાર પાસે આવો જ એક ચોંકાવનારો મામલો આવ્યો હત. જેની જાણકારી તેમણે માઈક્રોબ્લોગિંગ સાઈટ એક્સ પર શેર કરી હતી. 

શું હતો સમગ્ર મામલો
રવિ નામના 33 વર્ષના યુવકે જલેબી અને રબડી લગ્નમાં ખાધા અને ત્યારબાદ તેને નબળાઈ મહેસૂસ થવા લાગી હતી. હાથ પગ ભારે થવા લાગ્યા અને તેને ઉઠવામાં પણ મુશ્કેલી થઈ. એટલે સુધી કે તે વ્યક્તિ પોતાનો હાથ ઉઠાવવામાં પણ અસમર્થ થઈ ગયો હતો. જો કે તે યોગ્ય રીતે બોલી શકતો હતો. તેને કોઈ દુખાવો નહતો અને શરીરનો કોઈ ભાગ સૂન્ન પણ નહતો. પહેલા બેવાર તેણે જ્યારે લગ્નમાં આ રીતે જલેબી અને રબડી ખાધા તો આવું થયું હતું અને ત્યારે એવું લાગ્યું કે તેને ફૂડ પોઈઝનિંગ થયું છે. ત્રીજીવાર જ્યારે તેણે ઘરમાં બનેલી જલેબી અને રબડી ખાધા અને ત્યારબાદ આવું થયું તો તે તરત હોસ્પિટલ પહોંચી ગયો. 

ન્યૂરોલોજિસ્ટે કરી તપાસ
જ્યારે ડોક્ટર સુધીર કુમારે આ વ્યક્તિને તરત તપાસ માટે મોકલ્યો અને બ્લડ ટેસ્ટ, ECG, ન્યૂરોલોજિકલ તપાસ કરાવી તો જાણવા મળ્યું કે આ ખુબ જ રેર કન્ડીશન છે જેને તબીબી  ભાષામાં Hypokalemic Paralysis કહે છે. જેમાં કોઈ નર્વ ડેમેજ નથી થતી પરંતુ ઈલેક્ટ્રોલાઈટ ઇમ્બેલેન્સ થઈ ગયું હતું. 

1. 33-year old Ravi loved jalebi with rabdi, but there was a problem. Whenever he used to have jalebi-rabdi to his heart's content, his legs & arms would become weak, making him bed bound for several hours.

— Dr Sudhir Kumar MD DM (@hyderabaddoctor) March 28, 2023

આવું કેમ થયું?
Hypokalemic Paralysis જ્યારે શરીરમાં પોટેશિયમની કમી હોય અને ઈન્શ્યુલિનનું લેવલ ઝડપથી વધી જાય ત્યારે થાય છે. રવિએ જલેબી  ખાધી તો તેના શરીરમાં ઈન્શ્યુલિનનું લેવલ તરત વધી ગયું અને પોટેશિયમનું લેવલ ઘણું ઓછું થઈ ગયું. જ્યારે પોટેશિયમ ઘટી જાય છે ત્યારે મસલ્સ કામ કરવાનું બંધ કરી દે છે. હવે વ્યક્તિની હાલત જો કે સુધારા પર છે. તેના શરીરમાં પોટેશિયમની ઉણપ દૂર કરવાની દવા આપવામાં આવી અને અન્ય દવાઓથી પણ હવે તેને સારું છે. 

કોણે ન ખાવું જોઈએ ગળ્યું
જે લોકોના શરીરમાં પોટેશિયમની ઉણપ હોય કે પછી ઈન્શ્યુલિન રિઝિસ્ટન્સવાળા લોકોએ વધુ પડતું ગળ્યું ખાવાથી બચવું જોઈએ. ખાસ કરીને ભોજન કર્યા બાદ જે લોકો ગળ્યું ખાવાનું પસંદ કરતા હોય. થાઈરોઈડ કે હોર્મોનલ સમસ્યાવાળા લોકોને પણ આ જોખમ રહે છે. ખાલી પેટે પણ ક્યારેય વધુ પડતું ગળ્યું ન ખાવું જોઈએ. તેનાથી ઈન્શ્યુલિન લેવલ ઝડપથી વધે છે. 

Disclaimer: પ્રિય વાંચક, અમારો આ લેખ વાંચવા બદલ તમારો આભાર. અમે તેને લખવા માટે સામાન્ય જાણકારીની મદદ લીધી છે. સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કઈ પણ તમે વાંચો તો તેને અપનાવતા પહેલા ડોક્ટર/એક્સપર્ટની સલાહ ચોક્કસપણે લો. Z 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.
 

