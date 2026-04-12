Mango Buying Hacks: કેસર કેરી કેમિકલમાં પકાવેલી છે કે નેચરલી પાકેલી જાણવાની ટ્રિક

Mango Buying Hacks: માર્કેટમાં કેરી મળવા લાગી છે. જો કે કેરીની સીઝનમાં એક વાતની ચિંતા હંમેશા રહે છે કે માર્કેટમાં મળતી કેરી નેચરલી પાકેલી છે કે પછી કેમિકલથી પકાવેલી ? કેમિકલથી પકાવેલી કેરી શરીરને નુકસાન કરે છે. તેથી કેરી લેતી વખતે હંમેશા આ વાતનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. 
 

Written By  Krupa Shah|Last Updated: Apr 12, 2026, 11:45 AM IST
  • કેરી કેમિકલ વાળી છે કે નહીં જાણવાની રીત.
  • કેસર કેરી મીઠી અને પાકેલી છે કે કેવી રીતે જાણવું ?
  • કેમિકલથી પકાવેલી કેરી ખાવાથી થતા નુકસાન 
     

Mango Buying Hacks: ઉનાળાની કાળજાળ ગરમીમાં મીઠી કેરીને જોઈને શાંતિનો અનુભવ થાય છે. માર્ચ મહિનાની શરૂઆત થાય એટલે લોકો કેરીની રાહ જોવા લાગે છે. કેરી નાના-મોટા ઘરમાં સૌને ભાવતી હોય છે. કેરીની સીઝન શરૂ થાય ત્યારથી જ બજારમાં પાકેલી કેરી દેખાવા લાગે છે. પરંતુ સીઝનની શરૂઆતમાં કેરી લેતી વખતે સાવધાની પણ રાખવી જરૂરી છે. સાવધાની એટલા માટે કે જો કેરી કેમિકલ થી પકાવેલી હોય તો તે શરીરને નુકસાન કરી શકે છે. 

કેરીની સીઝન શરૂ થાય ત્યારથી જ મળતી પાકેલી કેરી ઘણી વખત નેચરલ પ્રોસેસને બદલે કેમિકલ વડે પકાવવામાં આવે છે આવી કેરી ખાવાથી શરીર પર ગંભીર આડઅસર થઈ શકે છે. કેમિકલના કારણે કેરી ઝડપથી તો પાકી જાય છે પરંતુ તેની સુગંધ અને મીઠાશ નેચરલી પાકેલી કેરી જેવી હોતી નથી. કેમિકલથી પકાવેલી કેરી દેખાવમાં નોર્મલ લાગે છે પરંતુ તેને ગુણવત્તા નબળી હોય છે એટલા માટે જ કેરી ખરીદતી વખતે સાવધાની રાખવી જોઈએ. કેરીની સીઝનમાં કેરી ખરીદો ત્યારે આ રીતે ચેક કરી લેવી જોઈએ. આ રીતે ચેક કરી લેવાથી ખ્યાલ આવી જાય છે કે કેરી નેચરલી પાકેલી છે કે પછી કેમિકલનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. 

કેમિકલથી પકાવેલી કેરી ખાવાથી થતા નુકસાન 

કેરીને ઝડપથી પકાવવા માટે કેલ્શિયમ કાર્બાઇડ જેવા રસાયણનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. આવા કેમિકલમાંથી એવો ગેસ નીકળે છે જે કેરીને ઝડપથી પકાવે છે પણ આ ગેસની અસર શરીર માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે. ડોક્ટરના જણાવ્યા અનુસાર કેમિકલ થી પકાવેલી કેરી ખાવાથી પેટમાં દુખાવો, ઉલટી, ડાયરિયા, ગળામાં બળતરા, મોઢામાં ચાંદા પડવા જેવી સમસ્યાઓ. લાંબા સમય સુધી આવા ફળનું સેવન કરવાથી લીવર અને કિડની પર પણ ગંભીર અસર થઈ શકે છે. તેથી કેરી ખરીદી વખતે સાવધાની રાખવી જોઈએ શક્ય હોય તો કાચી કેરી ખરીદી ઘરે તેને નેચરલી પાકવા દઈ પછી ઉપયોગમાં લેવી.

કેરીને પાણીમાં રાખી ચેક કરો 

કેરી નેચરલી પાકેલી છે કે કેમિકલ સાથે પકાવેલી છે તે જાણવાની સૌથી સરળ રીત છે પાણી. કેરી જ્યારે કેમિકલથી પકાવેલી હોય છે તો તે વજનમાં હળવી રહે છે. આવી કેરીને પાણીમાં મૂકો એટલે તે પાણીમાં તરતી રહે છે. જ્યારે નેચરલી પાકેલી કેરીમાં રસનું વજન હોય છે. જેના કારણે આવી કેરીને પાણીમાં મૂકો તો તે પાણીમાં ડૂબી જાય છે.

(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)

 

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો

