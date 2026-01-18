Skipping Rope: જાદુઈ છે આ વેટ લોસ ફોર્મૂલા, આ રીતે બોક્સર મૈરી કોમે 4 કલાકમાં 2 કિલો વજન ઘટાડ્યું, જાણો તમે પણ
Skipping Rope: ભારતની મહાન બોક્સર મેરી કોમ એ તાજેતરમાં એક વેટ લોસ સીક્રેટ વિશે વાત કરી હતી. આ વેટ લોસ ફોર્મૂલાથી તેણે 4 કલાકમાં 2 કિલો વજન ઘટાડ્યું હતું. આજે તમને પણ આ સીક્રેટ ફોર્મ્યૂલા વિશે જણાવીએ.
Trending Photos
Skipping Rope: કોઈપણ એથલીટ હોય તેણે પોતાની ફિટનેસનું ધ્યાન રાખવું જરૂરી હોય છે. ઘણીવાર તો તેમને ખૂબ ઓછા સમયમાં વજન પણ ઓછું કરવાનું હોય છે. સામાન્ય લોકો વજન ઓછું કરવા ઈચ્છે તો પણ થઈ શકતું નથી કારણ કે તેમને યોગ્ય ટેકનિક વિશે જાણકારી હોતી નથી.
ભારતની મહાન મહિલા બોક્સર મેરી કોમ એ તાજેતરના તેના ઈંટરવ્યુમાં કેટલીક મહત્વપૂર્ણ વાત વજન ઉતારવાને લઈને કરી હતી જે વાત હવે વાયરલ થઈ રહી છે. તેણે જણાવ્યું કે ફક્ત એક એક્સરસાઈઝ કરીને તેણે 4 કલાકમાં 2 કિલો વજન ઉતાર્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પોલેન્ડમાં એક ટૂર્નામેંટમાં ભાગ લેવા માટે તેઓ પહોંચ્યા ત્યારે ખબર પડી કે તેમનું વજન 2 કિલો વધારે છે. તેમની પાસે સમય 4 કલાકનો જ હતો. આ 4 કલાકમાં તેમણે 2 કિલો વજન ઘટાડ્યું અને તે ટૂર્નામેન્ટમાં ગોલ્ડ મેડલ પણ જીત્યું. તો ચાલો તમને પણ મેરી કોમની એ સીક્રેટ એક્સરસાઈઝ વિશે જણાવીએ.
મેરી કોમના જણાવ્યાનુસાર વજન ઝડપથી ઓછું કરવા માટે તેમણે દોરડા કૂદવાની કસરત કરી હતી. વજન ઓછું કરવા માટે તેમણે સ્કીપિંગ રોપ પર ફોકસ કર્યું હતું. મેરી કોમે જણાવ્યું કે દોરડા કુદવાથી પરસેવો વધારે થાય છે. જેના કારણે શરીરમાં અટકેલું પાણી નીકળી જાય છે અને વજન ઝડપથી ઓછું થાય છે. વજન ઝડપથી ઓછું કરવા સિવાય સ્કીપિંગ રોપ એક્સરસાઈઝ કયા લાભ કરે જાણીએ.
દોરડા કૂદવાના ફાયદા
ઝડપથી વજન ઓછું થાય
દોરજા કૂદવાથી કેલેરી ઝડપથી ઓછી થાય છે. 10 મિનિટ દોરડા કૂદવા એટલે 8 મિનિટ દોડવા બરાબર છે. તેનાથી મેટાબોલિઝમ બુસ્ટ થાય છે અને શરીરનું એક્સ્ટ્રા ફેટ ઓછું થાય છે.
હાર્ટ હેલ્થ સુધરે
હાર્ટ હેલ્થ સુધારવા માટે દોરડા કૂદવા બેસ્ટ કાર્ડિયો એક્સરસાઈઝ છે. તેનાથી ધબકારા વધે છે, બ્લડ સર્કુલેશન સુધરે છે. નિયમિત આ કસરત કરવાથી હાર્ટ એટેક અને સ્ટ્રોકનું જોખમ ઓછું થાય છે.
હાડકા મજબૂત થાય છે
દોરડા કૂદવા એક વેટ બેયરિંગ કસરત છે. તેનાથી હાડકા પર હળવું પ્રેશર આવે છે. તેના કારણે હાડકાની ઘનતા વધે છે અને હાડકા મજબૂત થાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. તેને અપનાવતા પહેલા તબીબી સલાહ લેવી જોઈએ. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે