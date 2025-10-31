Masala Chai: ચા માટે દૂધ અને પાણી આ માપથી લેજો, રગડા જેવી ઘાટી અને કડક ચા બનશે, જે પીશે તે વાહ.. વાહ.. કરશે
Masala Chai: ઘરે રોજ એકસરખા ટેસ્ટની અને ઘટ્ટ ચા બનાવવી હોય તો તેના માટે શું કરવું આજે તમને જણાવીએ. આ સ્ટેપ ફોલો કરી તમે ચા બનાવશો તો એવી ચા બનશે જેને પીનાર દરેક વ્યક્તિ વાહ વાહ કરશે.
Masala Chai: સવારે આંખ ખુલે એટલે સૌથી પહેલા ચા નો કપ યાદ આવે. સવારની પહેલી ચા ની ચૂસ્કી તન-મનને તરોતાજા કરી દે છે. દિવસની શરૂઆત જો ચા થી ન થાય તો માથું દુખે, મૂડ ઓફ રહે, સુસ્તી જેવું જણાય છે. તેનાથી વિરુદ્ધ જો સવારે એક કપ ચા સારી મળી જાય તો શરીરમાં સ્ફૂર્તિ આવી જાય છે.
સવારની ચા લોકોના રૂટિનનો એક મહત્વનો ભાગ હોય છે. પરંતુ તેમ છતાં મોટા ભાગના લોકો ચા ખોટી રીતે બનાવતા હોય છે. આપણે ત્યાં ચા સૌથી વધુ પીવાથી હોય છે પરંતુ મોટાભાગના લોકોને ચા બનાવવાની સાચી રીત ખબર હોતી નથી જેના કારણે ચા સારી બનતી નથી. કોઈને પણ તમે પૂછો તો તેને કડક, મીઠી અને રગડા જેવી ચા પીવાની ઈચ્છા હોય છે. બહારની ચા લોકોને એટલા માટે જ ભાવે છે કે તે એકદમ ઘટ્ટ હોય છે અને કડક મીઠી પણ હોય છે. જો ઘરે તમે ચામાં દૂધ વધારે નાખો તો ચાનો ટેસ્ટ આવતો નથી. આવું એટલા માટે થાય છે કે દૂધ ક્યારે ઉમેરવું તે વાતની લોકોને ખબર નથી હોતી.
જો તમારે ઘરે પણ ચાની કીટલી પર મળે તેવી રગડા જેવી ઘટ્ટ અને કડક મીઠી ચા બનાવી હોય તો શું કરવું આજે તમને જણાવી દઈએ. ચા બનાવતી વખતે તમે આ સિક્રેટ ટીપ્સ ફોલો કરવા લાગશો તો તમારાથી પણ દર વખતે એક સરખી સરસ ચા બનશે. ચા બનાવવાનું કામ લોકોને સરળ લાગે છે પરંતુ હકીકતમાં ચા બનાવવી એક કલા છે. આવું એટલા માટે કે ચા માં ઉમેરાતી દરેક વસ્તુને યોગ્ય ક્રમમાં ઉમેરવાની હોય છે. જો તમે આ ક્રમ અનુસાર વસ્તુઓ ઉમેરો તો ચા પીને દરેક વ્યક્તિ વાહ બોલશે. પરંતુ જો તમે ઉતાવળમાં ચા બનાવશો તો ચા બેસ્વાદ અને કડવી લાગશે..
ચા બનાવવાની પરફેક્ટ રીત
ચા બનાવવાની શરૂઆત પાણી ઉકાળવાથી કરવાની હોય છે. પાણી ઊકળે એટલે તેમાં ચા પત્તી ઉમેરો. ચા પત્તી ઉમેર્યા પછી ગેસ સ્લો કરી દો અને ધીમા તાપે પાણીને પાંચ મિનિટ ઉકાળો. ચા પત્તીને પાણીમાં ઉકાળવી જરૂરી છે કારણ કે તેનાથી જ ચા નો ફ્લેવર પાણીમાં ઉતરશે. પાંચ મિનિટ પછી તેમાં એલચી, તુલસી કે આદુ ઉમેરી શકો છો.. આ વસ્તુઓ ઉમેરવાથી ચા નો સ્વાદ અને સુગંધ બંને વધી જાય છે.
મોટાભાગના લોકો ચામાં દૂધ ઉમેર્યા પછી ખાંડ ઉમેરે છે જે સૌથી મોટી ભૂલ છે. તેના કારણે જ ચા ટેસ્ટી બનતી નથી. ચા માં ખાંડ દૂધ પહેલા ઉમેરવી જોઈએ. ચા પત્તી અને મસાલા પાણીમાં ઉકળી જાય પછી પોતાના ટેસ્ટ અનુસાર ખાંડ ઉમેરો. પાણીમાં ખાંડ સારી રીતે ઓગળી જશે એટલે તેનો સ્વાદ પણ સારો આવશે અને પરફેક્ટ મીઠી ચા બનશે. ચાના પાણીમાં ખાંડ બરાબર ઓગળી જાય પછી છેલ્લે દૂધ ઉમેરવું. દૂધ ઉમેર્યા પછી ધીમા તાપે ચા ને પાંચ મિનિટ સુધી પકાવો. તમે જોશો કે ચા ની ઉપર ફીણ બનવા લાગે છે. આ સ્ટેજ પર ચા બનીને તૈયાર થઈ ગઈ હશે.
કડક મીઠી ચા બનાવવા માટે શું કરવું ?
- ટેસ્ટી અને ઘટ્ટ ચા બનાવવી હોય તો ચા ઉપર જણાવેલા સ્ટેપ અનુસાર બનાવવી. જો તમે બધી જ વસ્તુને એક સાથે મિક્સ કરીને ઉકાળશો તો ચાર સારી નહીં બને.
- કડક ચા બનાવવા માટે પાણીમાં ચા ઉમેરીને ધીમા તાપે ઉકાળો. ખાસ યાદ રાખવું કે ચા પત્તી વધારે ઉમેરવાની જરૂર નથી ચાને પાણીમાં ઉકાળવાની હોય છે.
- સારી અને રગડા જેવી ચા પીવી હોય તો પાણી હોય તેના કરતાં ડબલ માપમાં દૂધ ઉમેરવું. જેથી ચા ઘટ્ટ બને. આ સિવાય કડક ચા બનાવવા માટે ચા ને હંમેશા ધીમે તાપે ઉકાળવી. ફાસ્ટ ગેસ પર ચા બનાવી લેવાથી ચાર ટેસ્ટી બનતી નથી.
