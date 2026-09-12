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Masala Oats Recipe: નાસ્તામાં બનાવો મસાલા ઓટ્સ, મેગી કરતાં પણ વધારે ટેસ્ટી લાગશે આ રીતે બનાવેલા ઓટ્સ

Masala Oats Recipe: જો તમે પણ એવા લોકોમાંથી છો જેમને સ્વાદિષ્ટ વાનગી જમતાં જમતા વજન તો ઓછું કરવું છે તો તમારા માટે આ મસાલા ઓટ્સ બેસ્ટ ઓપ્શન છે. આ રીતે બનાવેલા ઓટ્સ નાસ્તામાં ખાશો તો ટેસ્ટ તો મળશે જ સાથે વેટ પણ ઓછું થશે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Sep 12, 2026, 04:26 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 04:26 PM IST
Masala Oats Recipe: નાસ્તામાં બનાવો મસાલા ઓટ્સ, મેગી કરતાં પણ વધારે ટેસ્ટી લાગશે આ રીતે બનાવેલા ઓટ્સ
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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