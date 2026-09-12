/Masala Oats Recipe: નાસ્તામાં બનાવો મસાલા ઓટ્સ, મેગી કરતાં પણ વધારે ટેસ્ટી લાગશે આ રીતે બનાવેલા ઓટ્સ

Masala Oats Recipe: વજન ઓછું કરવું હોય તો ડાયટમાં સૌથી પહેલા ફેરફાર કરવો પડે છે. ખાસ કરીને સવારનો નાસ્તો પ્રોટીન, ફાઈબરથી ભરપુર હોવો જોઈએ. સવારનો નાસ્તો હેલ્ધી હોય તો વજન ઓછું કરવામાં મદદ મળે છે. જો તમે ટેસ્ટી નાસ્તો કરતાં કરતાં વજન ઓછું કરવા માંગો છો તો સવારે મસાલા ઓટ્સ ખાઈ શકો છો.
ઓટ્સને જોઈને પણ લોકો મોં બગાડતા હોય છે. પણ આ સાદા ઓટ્સને તમે ટેસ્ટી અને હેલ્ધી બનાવી શકો છો. નાસ્તા માટે ટેસ્ટી મસાલા ઓટ્સ બનાવવાની રીત અહીં જણાવેલી છે. આ રીતે તમે ઓટ્સને ટેસ્ટી અને વધારે હેલ્ધી બનાવી શકો છો. આ રીતે બનાવેલા ઓટ્સ ઘરમાં બધાનો ફેવરેટ નાસ્તો બની જશે.
મસાલા ઓટ્સ માટેની સામગ્રી
1 કપ ઓટ્સ
ગાજર, વટાણા, કેપ્સિકમ, ફણસી- 1 કપ ઝીણા સમારેલા
1 ડુંગળી ઝીણી સમારેલી
1 ટમેટું ઝીણું સમારેલું
લીલા મરચાં
હળદર
મરચું પાવડર
મેજીક મસાલા
મીઠું
લીંબુ
પાણી 2.5 કપ
મસાલા ઓટ્સ બનાવવાની રીત
- સૌથી પહેલા ઓટ્સને ડ્રાય રોસ્ટ કરી અલગ પ્લેટમાં કાઢી લો.
- એક પેનમાં તેલ ગરમ કરી તેમાં જીરું, લીલા મરચાં, ડુંગળી ઉમેરી સાંતળો.
- ડુંગળી ટ્રાંસપરન્ટ થાય પછી તેમાં ટમેટા અને ઝીણા સમારેલા શાક ઉમેરો.
- શાકને કુક કરવા માટે થોડું પાણી એડ કરી ઢાંકીને કુક થવા દો.
- શાક કુક થઈ જાય એટલે તેમાં હળદર અને મરચું પાવડર તેમજ મેગીનો મસાલો ઉમેરો.
- મસાલામાં 2 કપ જેટલું પાણી ઉમેરો. પાણી ઉકળે એટલે તેમાં શેકેલા ઓટ્સ ઉમેરી દો.
- મસાલાને ધીમા તાપે 5 મિનિટ ઢાંકીને કુક થવા દો.
- ઓટ્સ કુક થઈ જાય એટલે ગેસ ઓફ કરી ગરમા ગરમ નાસ્તો સર્વ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)