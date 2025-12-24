Mattress Cleaning: ગાદલા પરથી ચા-કોફી સહિત પરસેવાના ડાઘ આ ટ્રીકથી નીકળી જશે, હોટલમાં પણ આ રીતે સાફ થાય ગાદલા
Mattress Cleaning Tips: બેડશીટ તો દરેક ઘરમાં થોડા થોડા દિવસે બદલાઈ જતી હોય છે. પરંતુ ગાદલાની સફાઈ થતી નથી. વર્ષોથી બેડ પર સેટ થયેલા ગાદલા ધૂળ ખાતા હોય છે. આ ગાદલા સાફ કરવાની રીત અને તેના પર ડાઘ કાઢવાની જોરદાર રીત આજે તમને જણાવીએ.
Mattress Cleaning Tips: બેડ પરની ચાદર તો તમે પણ નિયમિત બદલતા હશો પરંતુ શું તમે ક્યારેય ગાદલાની સફાઈ કરવાનું વિચાર્યું છે? ગાદલાની સફાઈની વાત આવે તો મોટાભાગે તેને તડકામાં મૂકી ફરીથી બેડ પર રાખી દેવામાં આવે છે. પરંતુ તેના પરના ડાઘ અને તેનો મેલ દૂર કરવાનો વિચાર પણ કોઈને આવતો નથી. આવું એટલા માટે કે ચાદર સહિતના નોર્મલ કપડાં ધોવા અને ગાદલાની સફાઈ બંને અલગ અલગ હોય છે.
મોટાભાગના લોકો તો એ જાણતા જ નથી હોતા કે ગાદલું સાફ કેવી રીતે કરવાનું હોય. ગાદલું મોટું હોય તેનો મતલબ એવો નથી કે તેને ક્યારેય સાફ કરવામાં જ ન આવે. ગાદલાની સફાઈ પણ થતી જ હોય છે. બેડ પર પાથરેલું ગાદલું અથવા તો મેટ્રેસ નિયમિત ઉપયોગ પછી પીળા પડી જાય છે અને તેના પર અલગ અલગ પ્રકારના ડાઘ પણ પડી જતા હોય છે.
બેડ પરની મેટ્રેસ સાફ કરવી મુશ્કેલ લાગે છે પરંતુ અશક્ય નથી. હોટલમાં પણ મેટ્રેસની સફાઈ થતી હોય છે. આજે તમને મેટ્રેસને ઘરે જ ક્લીન કેવી રીતે કરવી તે જણાવીએ. આ ટ્રીકની મદદથી તમે ઘરમાં રહેલી મેટ્રેસને સરળતાથી ક્લીન કરી શકો છો અને ડ્રાય ક્લીન નો ખર્ચો પણ નહીં થાય
ગાદલા સાફ કરવાનો ઉપાય
સૌથી પહેલા એક મોટું બાઉલ અથવા ટબ લેવું અને તેમાં પાણી ભરી કોઈ પણ ડિટર્જન્ટ લિક્વિડ ઉમેરો. સાથે જ તેમાં હાઈડ્રોજન પેરોક્સાઈડ મિક્સ કરો. આ મિશ્રણમાં ફેબ્રિક સોફ્ટનર ઉમેરીને મિશ્રણ તૈયાર કરો. પાણી એક મગ જેટલું હોવું જોઈએ. અને બાકીની વસ્તુ બે-બે ચમચીની માત્રામાં ઉમેરવી. હવે એક મોટું નેપકીન અથવા ટુવાલ લેવો અને આ મિશ્રણથી તેને પલાળી લો. જો પાણી વધારે હોય તો નેપકીનને નીચોવી લેવું.
હવે એક પ્રેસ એટલે કે ઈસ્ત્રી પર આ ટુવાલને બાંધી લો અથવા વીંટી લો. હવે નેપકીન અને પ્રેસને ગાદલા પર એવી રીતે ચલાવો જેમ તમે કપડા પ્રેસ કરી રહ્યા હોય. આ રીતે આખા ગાદલા પર પ્રેસ ફેરવો. તેનાથી ગાદલા પર રહેલી ઝીણી ધૂળ, પીળા નિશાન સરળતાથી સાફ થવા લાગશે. આ ટ્રીકની મદદથી જ હોટલના ગાદલા પર રહેલી મોટી મેટ્રેસ પરથી ડાઘ કાઢવામાં આવે છે.
ગાદલા સાફ કરવાની બીજી સરળ રીત પણ છે. તેના માટે તમને વેક્યુમ ક્લીનરની જરૂર પડશે. જો તમારા ઘરમાં વેક્યુમ ક્લીનર હોય તો ગંદા થયેલા ગાદલા પરથી જ્યારે ચાદર બદલો ત્યારે વેક્યુમ ક્લીનરની મદદથી મેટ્રેસને સાફ કરી લો. મેટ્રેસ પર બેડશીટ હોય તેમ છતાં અંદર ધૂળ જતી હોય છે આ ધૂળને તમે વેક્યુમ ક્લીનર ફેરવીને સાફ કરી શકો છો.. દર વખતે જ્યારે બેડશીટ ચેન્જ કરો ત્યારે મેટ્રેસ પર વેક્યુમ ક્લીનર ફેરવી દેવું જેથી ધૂળ નીકળી જાય.
