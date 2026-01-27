Prev
Next
ગુજરાતી ન્યૂઝLifeStyle

ભારતમાં સૌથી વધુ માંસ ખાનારા 10 રાજ્યો, લિસ્ટમાં એક નામ જાણી ચોંકી જશો

Meat consumption Data in India: ક્યારેક તો મગજમાં સવાલ થયો હશે કે ભારતના ક્યા રાજ્યમાં સૌથી વધુ માંસ ખાવામાં આવે છે. આજે તમે આ સવાલનો જવાબ જાણી ચોંકી જવાના છો.
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Jan 27, 2026, 12:34 PM IST

Trending Photos

ભારતમાં સૌથી વધુ માંસ ખાનારા 10 રાજ્યો, લિસ્ટમાં એક નામ જાણી ચોંકી જશો

ભારત દુનિયાના તે ગણતરીના દેશોમાં સામેલ છે, જ્યાં શાકાહારી વસ્તી સૌથી વધુ છે. પરંતુ શું તમે જાણો છો દેશમાં કેટલાક રાજ્યો એવા છે જ્યાં માંસ ખાનારાની વસ્તી 100 ટકા નજીક છે. આજે તમને એવા 10 રાજ્યો વિશે જણાવીશું જ્યાં દેશમાં સૌથી વધુ માંસાહારી લોકો રહે છે. આ દેશના 10 રાજ્યો એવા છે જે નોન-વેજેટેરિયન સ્ટેટ છે.

લિસ્ટમાં પ્રથમ નંબર પર કયુ રાજ્ય
નાગાલેન્ડ ભારતનું એકમાત્ર રાજ્ય છે, જ્યાં માંસાહારી વસ્તી રેકોર્ડ 100 ટકાની નજીક છે. ડેટા જણાવે છે કે નાગાલેન્ડમાં લગભગ  99.8% વસ્તી નોન-વેજ ખાય છે.

Add Zee News as a Preferred Source

પશ્ચિમ બંગાળમાં  99% થી વધુ નોન-વેજિટેરિયન
લિસ્ટમાં બીજા નંબર પર પશ્ચિમ બંગાળ આવે છે. નેશનલ ફેમેલી હેલ્થ સર્વે-5 (NFHS-5) પ્રમાણે પશ્ચિમ બંગાળમાં રેકોર્ડ 99.3 ટકા વસ્તી છે જે માંસનું સેવન કરે છે.

લિસ્ટમાં કેરળ પણ સામેલ
લિસ્ટમાં કેરળ ત્રીજા નંબર પર છે, જ્યાં કોઈને કોઈ રૂપમાં માંસ ખાનારાની વસ્તી પણ રેકોર્ડ 99 ટકાથી વધુ છે. રાજ્યમાં 99.1 ટકા વસ્તી નોન-વેજિટેરિયન છે.

આંધ્ર પ્રદેશનો આંકડો
NFHS-5 ડેટા જણાવે છે કે આંધ્ર પ્રદેશ દેશનું એવું ચોથું રાજ્ય છે, જ્યાં 98.25 ટકા વસ્તી માંસનું સેવન કરે છે કે ક્યારેક તો નોન વેજ ખાધુ છે.

તમિલનાડુમાં પણ ખૂબ માંસાહારી
આ લિસ્ટમાં તમિલનાડુ પાંચમાં સ્થાને છે, જ્યાં 97.65 ટકા વસ્તી નોન-વેજિટેરિયન છે. આ રીતે તેલંગણામાં પણ 97.3 ટકા લોકો નોન-વેજિટેરિયન છે.

ચોંકાવી રહ્યું છે લિસ્ટનું એક નામ
પરંતુ તમે જાણીને ચોંકી જશો કે લિસ્ટમાં એક નામ એવું છે, જેના વિશે લગભગ કોઈએ વિચાર્યું નહીં હોય. આ નામ ઝારખંડનું છે, જ્યાં રેકોર્ડ વસ્તી નોન-વેજનું સેવન કરે છે. ડેટા પ્રમાણે ઝારખંડમાં 97 ટકા વસ્તી એવી છે, જે માંસાહારી છે એટલે કે પ્રદેશની મોટી વસ્તી કોઈને કોઈ સ્વરૂપે માંસનું સેવન કરે છે.

અન્ય રાજ્યોની સ્થિતિ પણ જાણી લો
જાણીને ચોંકી જશો કે ઓડિશામાં 96%, ત્રિપુરામાં 95% અને ગોવામાં 93.8 ટકા વસ્તી માંસ કે નોનવેજનું સેવન કરે છે. ડેટા કહે છે કે ભારતમાં 7માંથી 5 લોકો નોનવેજનું સેવન કરે છે.

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ રાજનીતિ અને બિઝનેસ સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્

...और पढ़ें
Which State Eat most non veg

Trending news