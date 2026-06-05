Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /LifeStyle
  • /Milk Purity Test: દૂધની શુદ્ધતા ચકાસવાની FSSAI એ જણાવેલી સરળ રીત, 5 મિનિટમાં ખબર પડી જશે દૂધમાં ડિટર્જન્ટ છે કે નહીં

Milk Purity Test: દૂધની શુદ્ધતા ચકાસવાની FSSAI એ જણાવેલી સરળ રીત, 5 મિનિટમાં ખબર પડી જશે દૂધમાં ડિટર્જન્ટ છે કે નહીં

Milk Purity Home Test: ઘરે આવતું દૂધ શુદ્ધ છે કે નહીં તે ચકાસી લેવું જોઈએ. કારણ કે દૂધમાં ફક્ત પાણી જ નહીં ડિટર્જન્ટ, યૂરિયા જેવી હાનિકારક વસ્તુઓ પણ ઉમેરવામાં આવતી હોય છે. દૂધની શુદ્ધતા ઘરે ચેક કરવા માટેની 3 રીતો તમને જણાવીએ. આ રીતે તમે ઘરે 5 મિનિટમાં જાણી શકશો દૂધ શુદ્ધ છે કે નહીં. 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 05, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Jun 05, 2026, 05:30 PM IST
Milk Purity Test: દૂધની શુદ્ધતા ચકાસવાની FSSAI એ જણાવેલી સરળ રીત, 5 મિનિટમાં ખબર પડી જશે દૂધમાં ડિટર્જન્ટ છે કે નહીં

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગર્ભવતી મહિલાઓ માટે સારા સમાચાર, હવે તેમને મળશે ₹6000, જાણો કેવી રીતે કરવી અરજી
PMMVY18 min ago
2
Mithun Sankranti 202642 min ago
3
Meat Ads Ban52 min ago
4
E20 Fuel1 hr ago
5
Aamir Khan1 hr ago