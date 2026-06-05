/Milk Purity Test: દૂધની શુદ્ધતા ચકાસવાની FSSAI એ જણાવેલી સરળ રીત, 5 મિનિટમાં ખબર પડી જશે દૂધમાં ડિટર્જન્ટ છે કે નહીં

Milk Purity Home Test: શું તમને ખાતરી છે કે તમે જે દૂધનો ઉપયોગ કરો છો તે દૂધ સો ટકા શુદ્ધ છે ? આવો પ્રશ્ન જો તમારા મનમાં પણ થતો હોય તો ઘરે આવતા દૂધમાં મિલાવટ છે કે નહીં તે જાતે ચકાસી લેવું. છેલ્લા કેટલાક સમયથી દૂધમાં થતી ભેળસેળની ફરિયાદો વધી રહી છે. દૂધમાં પાણી ઉમેરવામાં આવે તે વાત તો હવે જૂની થઈ ગઈ. હવે તો દૂધમાં ડિટર્જન્ટ ઉમેરી દેવામાં આવે છે. આવું દુધ શરીરને નુકસાન કરે છે. દૂધમાં થતી આવી ભેળસેળને ચેક કરવાની રીત ફૂડ સેફ્ટી એન્ડ સ્ટાન્ડર્ડ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા એ જણાવી છે. આજે તમને FSSAI જણાવેલી દૂધની શુદ્ધતા ચેક કરવાની રીતો વિશે જણાવો. આ રીતે તમે 5 મિનિટમાં જ ઘરે જાણી શકશો કે દૂધમાં પાણી ઉમેરવામાં આવ્યું છે કે પછી ડિટર્જન્ટ ઉમેરીને દૂધને ઘાટું કરવામાં આવેલું છે
દૂધમાં ડિટર્જન્ટ છે કે નહીં ચેક કરવાની રીત
તમારા ઘરે આવતા દૂધમાંથી પણ વિચિત્ર વાસ આવતી હોય અને તમને શંકા છે કે તેમાં ભેળસેળ કરવામાં આવેલી છે તો તમે આ સરળ રીતે દૂધને ઘરે જ ચકાસી શકો છો. આ રીતે ચેક કરવાથી તમને ખબર પડી જશે કે દૂધમાં ડિટર્જન્ટ ઉમેરેલું છે કે નહીં. તેના માટે સૌથી પહેલા 10 ml દૂધ લેવું. દૂધને એક ગ્લાસમાં ભરો અને સારી રીતે ચમચી વડે હલાવો. જો દૂધમાં ડિટર્જન્ટમાં થાય તેવા ફીણ થવા લાગે તો સમજી લેવું કે દૂધમાં ભેળસેળ થયેલી છે.
દૂધમાં પાણી ચેક કરવાની રીત
દૂધમાં પાણી ઉમેરવું સામાન્ય વાત થઈ ગઈ છે. જો તમારા ઘરે આવતું દૂધ ક્યારેક ઘટ્ટ આવે અને ક્યારેક પાતળું આવતું હોય તો આ ટેસ્ટની મદદથી તમે ચેક કરી શકો છો કે દૂધમાં પાણી ઉમેરેલું છે કે નહીં. તેના માટે દૂધને ગરમ કર્યા વિના કાચની સ્લાઈડ કે પ્લેટમાં કાઢો. ત્યાર પછી ફ્લેટમાંથી દૂધને તપેલામાં લઈ લો. જો પ્લેટમાં સફેદ નિશાન રહી જાય તો સમજી લેવું કે દૂધ ઘાટું છે અને તેમાં પાણી નથી. પણ દૂધ કાચની પ્લેટ માંથી નીકળી જાય અને પ્લેટ એકદમ સાફ જેવી દેખાય તો સમજી લેવું કે દૂધમાં પાણી છે.
દૂધમાં યુરિયા
દૂધમાં ડિટર્જન્ટ ઉપરાંત યુરિયા પણ ઉમેરવામાં આવતું હોય છે. ઘરે આવતા દૂધમાં યુરિયાની માત્રા છે કે નહીં તે ચેક કરવું હોય તો એક ટેસ્ટ ટ્યુબ લેવી અને તેમાં દૂધ કાઢવું. ત્યાર પછી આ દૂધમાં અડધી ચમચી સોયાબીન અથવા તો તુવેર દાળનો પાવડર ઉમેરો. ત્યાર પછી ટેસ્ટ ટ્યુબ ને સારી રીતે હલાવો. 5 મિનિટ માટે રાહ જુઓ. ત્યાર પછી ટ્યુબમાં રેડ લિટમસ પેપર ડીપ કરો. 30 સેકન્ડ સુધી કાગળને દૂધમાં રહેવા દો અને પછી કાગળને બહાર કાઢો. જો કાગળનો રંગ લાલમાંથી બદલી જાય તો સમજી લેવું કે દૂધમાં યુરિયા ઉમેરેલું છે. મીલાવટી દૂધમાં પલાળ્યા પછી રેડ લિટમસ પેપરનો રંગ બ્લુ જેવો થઈ જાય છે.
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)