/Mint Plant: ઉનાળામાં ફુદીનાના છોડમાં નાખો ફટકડીનું પાણી, ગરમીમાં પણ છોડ કરમાશે નહીં

Mint Plant Growth Tips: ગરમીમાં ફુદીનાનો છોડ ઝડપથી ખરાબ થઈ શકે છે. ગરમીમાં ફુદીનાનો છોડ બળી ન જાય અને તેનો ગ્રોથ સારો થાય તે માટે તેમાં ફટકડીનું પાણી ઉમેરી શકાય છે. ફટકડીનું પાણી છોડમાં કેવી રીતે અને ક્યારે ઉમેરવું ચાલો તમને જણાવીએ.
Mint Plant Growth Tips: ઉનાળામાં ગરમીના કારણે ઘરમાં રાખેલા નાના-મોટા છોડ સુકાઈ જાય તેનું જોખમ વધી જાય છે. ગરમીના કારણે ઝડપથી ખરાબ થઈ જતા છોડમાં ફુદીનાના છોડનો સમાવેશ પણ થાય છે. ફુદીનાનો છોડ ઘણા લોકો પોતાના ઘરમાં ઉગાડતા હોય છે. આ છોડની સંભાળ ગરમીના દિવસોમાં કેવી રીતે રાખવી આજે તમને જણાવીએ.
ગરમીના દિવસોમાં ઘરમાં ફુદીનાનો વપરાશ વધી જાય છે. તેની સામે ઘરમાં જો ફુદીનાનો છોડાવ્યો હોય તો તેના પાનની સંખ્યા ઘટી જાય છે. મોટાભાગે ગરમીના કારણે પણ ફુદીનાના પાન ડાળી પરથી ઝડપથી ખરી પડે છે. આવું ન થાય તે માટે ગરમીના દિવસોમાં ફુદીનાના છોડમાં ફટકડીનું પાણી ઉમેરવું જોઈએ. ફટકડીનું પાણી ઉમેરવાથી ફુદીનાનો છોડ ઝડપથી વધે છે અને તેમાં પાન પણ સારા આવે છે.
ફટકડીના પાણીના ફાયદા
1. કુંડાની માટી જો આલ્કલાઇન થઈ જાય તો ફુદીનાનો ગ્રોથ અટકી જાય છે અને તેના કારણે પાન પીળા પડવા લાગે છે અને ખરી જાય છે. તેવામાં જો તમે કુંડામાં ફટકડીનું પાણી ઉમેરો છો તો માટી અમ્લીય થઈ જાય છે. ફટકડીનું પાણી માટીમાં રેડવાથી માટીનું પીએચ લેવલ ઘટી જાય છે અને માટી ફુદીનાના છોડ માટે અનુકૂળ બની જાય છે જેના કારણે ફુદીનાનો છોડ સૂકા તો નથી અને તેનો ગ્રોથ વધે છે.
2. ફુદીનાના છોડમાં ફટકડીનું પાણી ઉમેરવાનું બીજો ફાયદો એ છે કે તેનાથી ફુદીનાના મૂળમાં ફંગસ લાગતી નથી અને જીવજંતુ પણ દૂર રહે છે. ઘણી વખત છોડમાં ફંગસ લાગી જાય કે જીવજંતુ થઈ જાય તો પણ પાન ખરી જાય છે. તેવામાં ફટકડીનું પાણી છોડને ફંગસ અને જીવજંતુથી બચાવે છે.
3. ફટકડીનું પાણી ફુદીનાના છોડમાં ઉમેરવાથી ફુદીનાના પાન મોટા અને ચમકદાર આવે છે અને છોડમાં નવી ડાળીઓ પણ નીકળે છે જેના કારણે છોડ ઝડપથી ફેલાવવા લાગે છે..
ફુદીનાના છોડમાં ફટકડીનું પાણી ઉમેરવું હોય તો 1 લીટર પાણીમાં એક ટુકડો ફટકડી ઉમેરી દો. ફટકડી પાણીમાં ઓગળી જાય ત્યાં સુધી રાહ જુઓ અને પછી આ પાણી ફુદીનાના છોડમાં ઉમેરો. ફટકડીનું પાણી છોડની જરૂરિયાત પ્રમાણે ઉમેરવું. જો તમે નાનકડા કુંડામાં છોડવા આવ્યો છે તો એક લીટર પાણીને બદલે થોડા પાણીમાં ફટકડી ઉમેરીને છોડમાં રેડો.
