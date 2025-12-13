Mirror Cleaning: બાથરુમના અરીસા અને કાચ પર દેખાતા ડાઘ કાઢવાની સૌથી સરળ રીત,એકવારમાં સાફ થઈ જશે અરીસો
Mirror Cleaning Hacks: ઘરના બાથરુમમાં લગાવેલો અરીસો ઝડપથી ખરાબ થઈ જતો હોય છે. અરીસા પર ક્ષારવાળા પાણીના ડાઘ પડી જાય છે. જો તેને સાફ કરવામાં ન આવે તો અરીસો બગડી જાય છે. આજે તમને બાથરુમના અરીસા પર દેખાતા સફેદ ડાઘ કાઢવાની સૌથી સરળ રીત જણાવી દઈએ. આ ટ્રીકની મદદથી 5 મિનિટમાં અરીસો સાફ થઈ જશે.
Mirror Cleaning Hacks: ઘરના અલગ અલગ રૂમની સાથે બાથરૂમમાં પણ અરીસો લગાવવામાં આવે છે. બાથરૂમનો ઉપયોગ ઘરમાં સૌથી વધુ થતો હોય છે. જેના કારણે બાથરૂમના અરીસા વધારે ખરાબ થઈ જાય છે. બાથરૂમના અરીસા પર પાણીના છાંટા સૌથી વધુ ઉડતા હોય છે જેના કારણે અરીસા પર સફેદ ડાઘ દેખાવા લાગે છે. જ્યારે આ ડાઘ વધી જાય છે તો અરીસો નીચેથી ખરાબ થવા લાગે છે. આવું ન થાય તે માટે દર થોડા દિવસે અરીસો સાફ કરવો પડે છે.
બાથરૂમના અરીસા પર ક્ષારવાળા પાણીના કારણે પણ ડાઘ પડી જતા હોય છે જેને કપડાં વડે સાફ કરવામાં આવે તો તે જતા નથી બસ આછા થઈ જાય છે. અરીસા પર થયેલા જીદ્દી ડાઘને સાફ કરવાની સૌથી સરળ રીત આજે તમને જણાવીએ. જો તમે ઘરમાં રહેલી કેટલીક વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરીને બાથરૂમના અરીસા સાફ કરશો તો અરીસા પર એક પણ ડાઘ નહીં રહે અને અરીસો નવો હોય તેવો ચમકવા લાગશે.
બાથરૂમના અરીસાના ડાઘ દૂર કરવાની રીત
વિનેગર
બાથરૂમના અરીસા પર ક્ષારના ડાઘ પડી ગયા હોય તો તેને કાઢવા માટે એક કપ પાણીમાં એક કપ વ્હાઇટ વિનેગર મિક્સ કરો. આ પાણીને સ્પ્રે બોટલમાં ભરી લો અને સારી રીતે હલાવો. હવે આ મિશ્રણને અરીસા પર છાંટો અને એક મુલાયમ કપડાથી અરીસો સાફ કરી લો. વિનેગરનું પાણી છાંટવાથી અરીસાના ડાઘ એકવારમાં નીકળી જશે અને અરીસો એકદમ ક્લીન દેખાશે.
બેકિંગ સોડા
બેકિંગ સોડાની મદદથી પણ તમે અરીસાના ડાઘ સાફ કરી શકો છો. જો અરીસા પર વધારે પ્રમાણમાં સફેદ ડાઘ થઈ ગયા હોય તો એક કપ પાણીમાં એક ચમચી બેકિંગ સોડા મિક્સ કરી પેસ્ટ બનાવો. આ પેસ્ટને અરીસા પર લગાડી દો અને 2 મિનિટ માટે રાખો. બે મિનિટ પછી અરીસા પર પાણી છાંટો અને ભીના કપડા વડે બેકિંગ સોડાનું મિશ્રણ સાફ કરી લો. તમે જોશો કે અરીસા પરના ડાઘ બિલકુલ નીકળી ગયા હશે.
લીંબુ અને વિનેગર
અરીસા પરના ક્ષારના ડાઘ કાઢવા માટે લીંબુ અને વિનેગરનો ઉપયોગ પણ કરી શકાય છે. લીંબુ અને વિનેગરથી કોઈપણ પ્રકારનો ડાઘ હોય તો તે ઝડપથી નીકળી જાય છે. લીંબુ અને વિનેગરના મિશ્રણથી બાથરૂમના અન્ય કાચને પણ સાફ કરી શકાય છે. તેના માટે એક કપ વિનેગરમાં અડધા લીંબુનો રસ મિક્સ કરો અને આ મિશ્રણમાં કપડું પલાળીને અરીસો તેમજ બાથરૂમના અન્ય કાચ સાફ કરો. વિનેગર અને લીંબુથી કાચ સાફ કર્યા પછી સાદા પાણીથી કાચ ધોઈ લો. લીંબુમાં રહેલું નેચરલ એસિડ અરીસા પર લાગેલા ડાઘને સરળતાથી કાઢશે.
ડિશવોશિંગ ડિટર્જન્ટ
બાથરૂમનો અરીસો અને અન્ય કાચ સાફ કરવા માટે તમે ડિશવોશિંગ ડિટર્જન્ટનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તેના માટે એક કપ પાણીમાં એક ચમચી લિક્વિડ મિક્સ કરી દો. આ મિશ્રણને અરીસા પર છાંટો અને મલમલના કપડાથી અરીસાને સાફ કરી લો. આ મિશ્રણથી પણ અરીસા અને કાચ એકદમ સાફ અને ચમકદાર થઈ જશે.
