/Oily Skin: શું તમે ઓઈલી સ્કિનવાળા છો? તો ચોમાસામાં આ 4 ભૂલ ન કરતાં, નહીંતર ચહેરા પર નીકળી પડશે ખીલ

Oily Skin Care Mistakes: વરસાદી વાતાવરણમાં તમારો ચહેરો પણ ચીકણો દેખાય છે ? જ્યારે પણ સ્કિન પર હાથ લગાવો તો આંગળા પર ઓઈલ આવી જાય છે ? તો તમારી સ્કિન ઓઈલી છે. જો સ્કિન ઓઈલી હોય તો ચોમાસામાં સ્કિન કેર પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ સાવધાનીપૂર્વક કરવો. જો સ્કિન પર એક પણ પ્રોડક્ટ ખોટી યુઝ થઈ જાય તો ચહેરા પર ખીલ નીકળવા લાગે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ચોમાસામાં સ્કિન કેરમાં કઈ ભુલો કરવાનું ટાળવું.
દરેક ઘરેલુ ઉપાય ન અજમાવો
આજકાલ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર અલગ અલગ પ્રકારના ઘરેલુ ઉપાયો શેર કરવામાં આવતા હોય છે. દાવો કરવામાં આવે છે કે તેનાથી સ્કિનની સુંદરતા વધી જાય છે. પરંતુ જો તમારી સ્કિન ઓઈલી છે તો ઘરેલુ ઉપાયોના ચક્કરમાં ન પડો. ઘરેલુ ઉપાય અસરકાર હોય છે પણ દરેક માટે ન હોય. ઓઈલી સ્કિન પર અમુક વસ્તુઓ લગાડવામાં આવે તો તેનાથી ખીલ વધી શકે છે.
ઓઈલ બેસ્ડ ક્રીમનો ઉપયોગ ટાળો
જો તમારી સ્કિન પહેલાથી જ ઓઈલી છે તો પછી સ્કિન પર લગાડવા માટે ઓઈલ બેસ્ડ ક્રીમ ન ખરીદો. જેમકે કોકો બટર, શિયા બટર યુક્ત ક્રીમ સ્કિન પર લેયર બનાવે છે. આ ક્રીમ ડ્રાય સ્કિન માટે સારી છે પણ ઓઈલી સ્કિન પર આવી ક્રીમ લગાડો તો સ્કિનના પોર્સ બંધ થઈ જાય અને સ્કિન પર ખીલ નીકળવા લાગે. ઓઈલી સ્કિન પર જેલ બેઝ કે લાઈટ મોઈશ્ચુરાઈઝર જ લગાડવું.
કોઈપણ પ્રકારનું તેલ સ્કિન પર ન લગાડો
તૈલીય ત્વચા હોય તો ક્યારેય ચહેરા પર તેલ લગાડવું નહીં. નાળિયેર તેલ હોય કે અન્ય કોઈપણ ઓઈલ હોય, તેલનું એક ટીપું પણ સ્કિન પર લગાડવું નહીં. તેલના કારણે પોર્સ બ્લોક થઈ જશે અને સ્કિનની અંદર ગંદગી વધશે જેના કારણે ખીલ થવા લાગશે.
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હાર્ડ સ્ક્રબ કરવાનું ટાળો
ઓઈલી સ્કિન હોય તો હાર્ડ સ્ક્રબ કરવાનું પણ ટાળો. હાર્ડ સ્ક્રબ સ્કિનની ઉપની લેયરને ખરાબ કરશે અને સ્કિન પર બળતરા, રેડનેસ, ખંજવાળ જેવી સમસ્યા થઈ શકે છે. વારંવાર હાર્ડ સ્ક્રબ કરવાથી સ્કિન ડેમેજ થઈ શકે છે.
ઓઈલી સ્કિનનું ધ્યાન કેવી રીતે રાખવું ?
- દિવસમાં 2 વખત માઈલ્ડ ફેશવોશથી ચહેરો સાફ કરો.
- લાઈટ મોઈશ્ચુરાઈઝર લગાડો.
- ઓઈલ ફ્રી સનસ્ક્રીન લગાડો.
- તળેલું ભોજન ખાવાનું બંધ કરો.
(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)