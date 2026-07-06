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Oily Skin: શું તમે ઓઈલી સ્કિનવાળા છો? તો ચોમાસામાં આ 4 ભૂલ ન કરતાં, નહીંતર ચહેરા પર નીકળી પડશે ખીલ

Oily Skin Care Mistakes: તૈલીય ત્વચા હોય તો ચોમાસા દરમિયાન સ્કિનનું ખાસ ધ્યાન રાખવું જરૂરી છે. જો ભુલથી એક પણ પ્રોડક્ટ ખોટી યુઝ થઈ જાય તો સ્કિન પર ખીલ નીકળવા લાગે છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ઓઈલી સ્કિન હોય તેમણે ચોમાસામાં સ્કિનનું ધ્યાન કઈ રીતે રાખવું ? 
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jul 06, 2026, 10:25 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:25 AM IST
Oily Skin: શું તમે ઓઈલી સ્કિનવાળા છો? તો ચોમાસામાં આ 4 ભૂલ ન કરતાં, નહીંતર ચહેરા પર નીકળી પડશે ખીલ
Image Credit: AI imageSource: Bureau

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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