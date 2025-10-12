Prev
Alum: રાત્રે સૂતા પહેલા આ વસ્તુમાં ફટકડી મિક્સ કરી સ્કિન પર લગાડો, સવાર સુધીમાં ચહેરો ચમકી જશે

Alum For Skin Care: સ્કિનને ગ્લોઈંગ અને ચમકદાર બનાવવા માટે ફટકડીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આજે તમને જણાવીએ નાઈટ સ્કિન કેરમાં ફટકડી કઈ રીતે યુઝ કરવી જોઈએ.
 

Written By  krupa shah|Last Updated: Oct 12, 2025, 07:47 PM IST

Alum For Skin Care: આજકાલની લાઈફસ્ટાઈલમાં લોકોને અલગ અલગ પ્રકારની સ્કિન પ્રોબ્લેમ થાય છે. જેના કારણે સ્કિન ડેમેજ અને ખરાબ દેખઆય છે. ઘણીવાર મોંઘા પ્રોડક્ટનો ઉપયોગ કર્યા પછી પણ જોઈએ તેવું રિઝલ્ટ મળતું નથી. કેટલીક વાર કેમિકલયુક્ત પ્રોડક્ટ સ્કિન પર ખરાબ અસર કરે છે. તેની સામે ફટકડી આપણી સ્કિન માટે ફાયદાકારક માનવામાં આવે છે. જો તેનો ઉપયોગ તમે સ્કિન પર રોજ ખાસ રીતે કરો છો તો તેનાથી સ્કિન પરના ડાઘ, ધબ્બા અને પિગમેંટેશનની સમસ્યા ઓછી થઈ જાય છે. તો ચાલો તમને જણાવીએ ફટકડીનો ઉપયોગ કરવાની સીક્રેટ ટીપ્સ.

ફટકડી સાથે ગુલાબજળ

જો તમે તમારી સ્કિનને સુંદર અને ખીલેલી રાખવા માંગો છો તો તમે ફટકડી અને ગુલાબજળની પેસ્ટ બનાવીને લગાડવી શકો છો. તેનાથી સ્કિન હાઈડ્રેટ રહે છે અને ફેસ પર ફ્રેશનેસ આવે છે. ફટકડીના પાવડરમાં ગુલાબજળ મિક્સ કરી રાત્રે સુતા પહેલા લગાડવું જોઈએ.

ફટકડી અને મધ

ગ્લોઈંગ સ્કિન માટે તમે ચહેરા પર ફટકડી અને મધ લગાડી શકો છો. તેનાથી સ્કિન પર નિખાર લાવવામાં મદદ મળશે. તમે સ્કિનને સોફ્ટ અને બ્રાઈટ બનાવવા માંગો છો તો સ્કિન પર ફટકડી લગાડી શકો છો. 

ફટકડી અને હળદર

ફટકડી અને હળદરની પેસ્ટ ચહેરા પર લગાડવાથી ફેસ પર નેચરલ ગ્લો વધે છે. સ્કિન પર નાના નાના વાળ હોય તો તે પણ રીમૂવ થઈ શકે છે. ચહેરા પર ફટકડી અને હળદરની પેસ્ટ 20 મિનિટ માટે લગાડો અને પછી હળવા હાથે મસાજ કરી તેને રીમૂવ કરો.

ફટકડી અને ચંદન

ફટકડી અને ચંદનની પેસ્ટ પણ રાત્રે સ્કિન પર અપ્લાય કરી શકો છો. તેનાથી સ્કિન પર ગ્લો આવે છે. તેનાથી ચહેરાની ગંદકી સાફ થાય છે અને ચહેરાનો નેચરલ રંગ નીખરે છે.

(Disclaimer: અહીં આપવામાં આવેલી માહિતી સામાન્ય માન્યતાઓ અને જાણકારી પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)
 

