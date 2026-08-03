/પોતું કરવાના પાણીમાં ભેળવો આ 3 વસ્તુઓ, મચ્છર-માખી અને કીડીયો રહેશે દૂર!

Monsoon Cleaning Tips: ઘર સાફ કરવું એ રોજિંદા કામ છે, પરંતુ વરસાદની ઋતુમાં, હવા ભેજવાળી અને ભીની બની જાય છે. તમે તમારા ઘરને ગમે તેટલી સારી રીતે સાફ કરો, માખીઓ, મચ્છર અને કીડીઓ ગમે ત્યાથી ઘરની અંદર આવી જ જાય છે. મને થોડા સમય પહેલા પણ આ જ સમસ્યા હતી.
દરરોજ પોતું કર્યા પછી પણ, મચ્છર અને માખીઓ આસપાસ ફરતા રહેતા હતા, અને રસોડામાં કીડીઓની લાઇન દેખાતી હતી. આ ઘરગથ્થુ ઉપાય અજમાવવાથી ખૂબ જ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે, જેણે તમારા ઘરને માત્ર તાજગીભરી સુગંધથી ભરી દેશે અને સાથે જંતુઓની સમસ્યામાં પણ નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે. જો તમે રૂમ ફ્રેશનર અથવા સ્પ્રેનો ઉપયોગ કરવા માંગતા નથી, તો તમારા પોતું કરવાના પાણીમાં આ ત્રણ ઘરેલું વસ્તુઓ ઉમેરવાનો પ્રયાસ કરો. આ ઘરેલું ઉપાય ખૂબ અસરકારક છે.
લીમડાનું તેલ
લીમડાને કુદરતી જંતુ ભગાડનાર માનવામાં આવે છે. પોતું કરવાના પાણીમાં 8થી 10 ટીપાં લીમડાના તેલ ઉમેરો. તેની સુગંધ માખીઓ, મચ્છર અને અન્ય નાના જંતુઓને દૂર રાખવામાં મદદ કરી શકે છે. લીમડાનું તેલ ફ્લોરને પણ અસરકારક રીતે સાફ કરે છે.
કપૂર
કપૂરની તીવ્ર સુગંધ વાતાવરણને તાજગી આપે છે એટલું જ નહીં પણ મચ્છરોને દૂર રાખવામાં પણ મદદ કરે છે. 2થી 3 કપૂરની ગોળીઓ પીસીને પાણીમાં ભેળવી દો. ઘર સાફ કર્યા પછી, ઘર સુખદ અને સ્વચ્છ લાગશે.
લીંબુનો રસ
લીંબુની તાજગી આપતી સુગંધ વાતાવરણને તાજગી આપે છે. તેની તીવ્ર સુગંધ કીડીઓને પણ દૂર રાખે છે. અડધું કે એક લીંબુ નિચોવીને તેને સાફ કરવાના પાણીમાં ઉમેરો. આ ઉપાય માખીઓ અને મચ્છરોથી છુટકારો મેળવવામાં પણ ઘણી હદ સુધી મદદ કરી શકે છે.
Disclaimer: અહીં આપેલી જાણકારી સામાન્ય માહિતી અને ઘરેલું ઉપાયો પર આધારિત છે. ZEE 24 કલાક તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.