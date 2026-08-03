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પોતું કરવાના પાણીમાં ભેળવો આ 3 વસ્તુઓ, મચ્છર-માખી અને કીડીયો રહેશે દૂર!

Monsoon Cleaning Tips: જો તમારા ઘરમાં માખીઓ, મચ્છર અને કીડીઓ સમસ્યા બની ગયા હોય, તો તમારા પોતું કરવાના પાણીમાં લીમડાનું તેલ, કપૂર અને લીંબુ ઉમેરવાનો પ્રયાસ કરો. આ ઘરગથ્થુ ઉપાય તમારા ઘરને સુગંધિત બનાવશે અને જંતુઓ દૂર રાખશે.
 

Written ByKrushnapalsinh Chudasama
Published: Aug 03, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 11:13 AM IST
પોતું કરવાના પાણીમાં ભેળવો આ 3 વસ્તુઓ, મચ્છર-માખી અને કીડીયો રહેશે દૂર!

About the Author

Krushnapalsinh Chudasama

Krushnapalsinh Chudasama

2017થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, બિઝનેસ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, ABP અસ્મિતા, TV9 ગુજરાતી અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

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પોતું કરવાના પાણીમાં ભેળવો આ 3 વસ્તુઓ, મચ્છર-માખી અને કીડીયો રહેશે દૂર!
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