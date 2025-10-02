Cleaning Tips: પાણીમાં આ વસ્તુ મિક્સ ઘરમાં પોતું કરો, કરોળિયા-વંદાનો થઈ જશે સફાયો
Diwali Cleaning Tips: પોતું કરવાના પાણીમાં જો તમે કેટલીક વસ્તુઓ ઉમેરી ઘરની સફાઈ કરો છો તો તેનાથી ખૂણામાં છુપાયેલા જીવજંતુઓનો પણ સફાયો થઈ જશે અને દિવાળીમાં તમારું ઘર ચમકતું રહેશે.
Diwali Cleaning Tips: દિવાળીના દિવસો હવે નજીક આવી રહ્યા છે અને હવે દરેક ઘરમાં સાફ-સફાઈની શરૂઆત થઈ ગઈ હોય છે. ઘરમાં સફાઈ કરવામાં આવે ત્યારે નાના-નાના જીવજંતુઓ ખૂણા અને દીવાલની તિરાડોમાંથી નીકળે છે. રસોડામાં નાના કોક્રોચ અને કરોળિયા પણ થઈ ગયા હોય છે. આ બધા જંતુઓ એકવાર બહાર નીકળે પછી ફરી ઘરમાં ન આવે તે માટે શું કરવું આજે તમને જણાવીએ.
દિવાળીની સફાઈ પછી ઘરમાં જ્યારે પોતું કરો ત્યારે પોતું કરવાના પાણીમાં આમાંથી કોઈ એક વસ્તુ ઉમેરી દેવી. આ વસ્તુના પાણીથી ઘરમાં અને ખાસ તો રસોડામાં પોતા કરી દેશો એટલે કીડી, મકોડા, કરોળિયા, વંદા રસોડામાં ફરકશે પણ નહીં.
જંતુનાશક દવાઓ પણ માર્કેટમાં મળતી હોય છે પરંતુ આવી દવાઓનો ઉપયોગ સ્વાસ્થ્ય માટે હાનિકારક સાબિત થઈ શકે છે પરંતુ તમે દવાનો ઉપયોગ કર્યા વિના જ પોતામાં કેટલીક પ્રાકૃતિક વસ્તુઓ મિક્સ કરીને પણ જીવજંતુઓને ભગાડી શકો છો. તો ચાલો તમને જણાવીએ એવી કેટલીક ચમત્કારી વસ્તુઓ વિશે જેનાથી ઘરમાં જીવજંતુઓ આવતા અટકે છે.
લીમડાનું તેલ
લીમડાનું તેલ એક શક્તિશાળી હથિયાર છે. તે જીવજંતુ ભગાડવામાં પ્રભાવી સાબિત થાય છે. પોતું કરવાના પાણીમાં 10 થી 15 ટીપા લીમડાનું તેલ મિક્સ કરી સફાઈ કરો. લીમડાના તેલની ગંધથી મચ્છર, કીડી અને વંદા ભાગી જાય છે.
વિનેગર
વિનેગરથી પણ જીવજંતુઓ ભાગી જાય છે. વિનેગર દરેક ઘરના રસોડામાં ઉપલબ્ધ હોય છે. પોતું કરવાના પાણીમાં વિનેગર મિક્સ કરી દો.વિનેગરની તીવ્ર ગંદથી કીડી અને નાના જંતુઓ દુર ભાગી જાય છે. વિનેગરવાળા પાણીથી ટાઇલ્સ પર લાગેલા ડાઘ પણ સાફ થઈ જશે.
ફુદીનાનું તેલ
ફુદીનાનું તેલ ઘરમાં તાજગી લાવવાની સાથે જીવજંતુને પણ ભગાડશે. પોતું કરવાના પાણીમાં 10 થી 15 ટીપા ફુદીનાના તેલના મિક્સ કરી દો અને ત્યાર પછી તેનાથી પોતું કરો. આ વસ્તુઓની મહેકથી માખી-મચ્છર અને કીડીઓ દૂર ભાગી જાય છે.
મીઠું અને લીંબુ
આ સિવાય પોતું કરવાના પાણીમાં એક ચમચી મીઠું અને લીંબુના ટીપા મિક્સ કરી દો. આ મિશ્રણ કીડી અને કોક્રોચને ભગાડવામાં ઉપયોગી સાબિત થાય છે. લીંબુની ખાટી સુગંધ વંદા અને કરોળિયાને પણ ભગાડે છે.
જોકે આ વસ્તુઓનો ઉપયોગ કરતી વખતે એક વાતનું ધ્યાન રાખવું કે એકવારમાં બધી વસ્તુનો વધારે પ્રમાણમાં ઉપયોગ ન કરવો. કોઈ એક વસ્તુનો ઉપયોગ નિયમિત થોડી થોડી માત્રામાં કરો.
