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Baby Boy Name: દીકરાને શોભે તેવા 3 અક્ષરના મોડર્ન નામ, દરેક નામનો અર્થ પણ ખાસ છે

Baby Boy Name: કોઈપણ વ્યક્તિનું નામ તેની સૌથી પહેલી અને જીવનભર સાથે રહે તેવી ઓળખ બની જાય છે. તેથી બાળકનું નામ પાડવાનું હોય ત્યારે સમજી વિચારીને નામ પસંદ કરવું જોઈએ. આજે તમને દીકરાને શોભે તેવા કેટલાક નામો જણાવીએ. આ દરેક નામનો અર્થ ખાસ છે અને આ નામ આજના સમય અનુસાર મોડર્ન પણ છે.
 

Written ByKrupa Shah
Published: Jun 15, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 03:58 PM IST
Baby Boy Name: દીકરાને શોભે તેવા 3 અક્ષરના મોડર્ન નામ, દરેક નામનો અર્થ પણ ખાસ છે
Image Credit: AI image

About the Author

Krupa Shah

Krupa Shah

Zee 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે જોડાયેલા કૃપા શાહ વિવિધ વિષયો પર લેખન કાર્ય કરે છે. તેઓ પત્રકારત્વ ક્ષેત્રમાં 12 વર્ષનો અનુભવ ધરાવે છે. તેમના લેખો મુખ્યત્વે લાઈફ સ્ટાઈલ, હેલ્થ, ધર્મ અને રિલેશન જેવા વિષયો પર કેન્દ્રિત હોય છે. તેઓ વાચકોને ઉપયોગી માહિતી અને સલાહ પૂરી પાડે છે.

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Baby Boy Name: દીકરાને શોભે તેવા 3 અક્ષરના મોડર્ન નામ, દરેક નામનો અર્થ પણ ખાસ છે
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