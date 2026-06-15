/Baby Boy Name: દીકરાને શોભે તેવા 3 અક્ષરના મોડર્ન નામ, દરેક નામનો અર્થ પણ ખાસ છે

Baby Boy Name: નામ ફક્ત વ્યક્તિની ઓળખ માટેનો શબ્દ નથી પરંતુ નામ વ્યક્તિના વ્યક્તિત્વ, સંસ્કાર અને ભવિષ્યને પણ પ્રભાવિત કરે છે. એટલા માટે જ હિન્દુ ધર્મમાં અને ભારતીય સંસ્કૃતિમાં બાળકના નામકરણને વિશેષ મહત્વ આપવામાં આવે છે. 16 સંસ્કારમાંથી નામકરણ સંસ્કાર પણ એક છે. નામકરણ સંસ્કારને સૌથી મહત્વપૂર્ણ ગણવામાં આવે છે કારણ કે એકવાર નામ પડી જાય પછી તે વ્યક્તિની ઓળખ બની જાય છે.
જ્યોતિષશાસ્ત્ર અનુસાર બાળકનું નામ તેના વ્યક્તિત્વ, સ્વભાવ અને ભાગ્યને પણ અસર કરે છે તેથી બાળકનું નામ સમજી વિચારીને અને અર્થ પૂર્ણ હોય તેવું રાખવું જોઈએ. તો ચાલો આજે તમને દીકરાને શોભે તેવા અર્થપૂર્ણ મોર્ડન નામ વિશે જણાવીએ. આ દરેક નામ આજના સમયમાં દીકરાને શોભે તેવા છે અને તેનો અર્થ પણ ખાસ છે.
આજના સમયમાં માતા-પિતા જ્યારે બાળકનું નામ રાખવાનું વિચારે છે તો તેમને બાળક માટે યુનિક, મોર્ડન અને મોટાભાગે ત્રણ અક્ષરના નામ પસંદ આવતા હોય છે. તો ચાલો તમને આવા જ કેટલાક સુંદર નામ જણાવીએ.
દીકરા માટેના ત્રણ અક્ષરના મોડર્ન નામ
વિહાન - સૂર્યની પહેલી કિરણ અથવા તો એક નવી શરૂઆત.
અદ્વિક - અનોખું તેના જેવું બીજું કોઈ ન હોય.
આરવ - શાંતિ અથવા તો બુદ્ધિમાન
શ્રેયાંશ - ભગવાન વિષ્ણુનો અંશ
કબીર - મહાન શક્તિશાળી
કયાન - રાજા અથવા તો આકાશનો તારો
દિવિત - અમર, ખુશાલ
આરુષ - શિયાળાનો કોમળ તડકો
અથર્વ - અથર્વવેદ સંબંધિત પવિત્ર નામ
અયાંશ - માતા-પિતાનો અંશ અથવા તો પ્રકાશની કિરણ
ભાવિન - ભાગ્યશાળી
દર્શ - દેખાવમાં જે સુંદર હોય તે
નિશીથ - શાંત રાત
શૌર્ય - વીરતા, સાહસ, બહાદુરી
હૃદાન - હૃદયને સ્પર્શી જાય એવું
(Disclaimer: અહીં આપેલી માહિતી અને ઘરગથ્થુ ઉપચાર સામાન્ય માહિતી પર આધારિત છે. ZEE24kalak તેની પુષ્ટિ કરતું નથી.)